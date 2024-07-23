Коли підживлювати вишню влітку — як правильно це робити, поради дачникам

Людина, яка зриває вишню з дерева. Фото: Pinterest

Всі плодові дерева в саду потребують дбайливого догляду, зокрема, підживлення, — це ж стосується і вишні. Щоб це дерево дало багато стиглих соковитих плодів, його необхідно "годувати" правильно підібраними добривами.

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Вишневе дерево влітку також потребує особливого догляду, зокрема, підживлення, адже ця процедура наділює вишню необхідною кількістю корисних компонентів. Щоб покращити врожай цього дерева, потрібно знати, як саме його потрібно підгодовувати.

Велике вишневе дерево в саду. Фото: Pinterest

Як підживлювати вишневе дерево влітку

Спочатку підживлювати дерево варто навесні, щоб змусити його гарно рости і правильно розвиватися, а також сформувати зав’язі, з яких потім виростуть соковиті плоди. Влітку потрібно продовжити це робити із застосуванням трав’яних настоїв, перегною і компосту.

У перший літній місяць слід підживлювати вишневе дерево амофоскою — для цього зробіть борозну в пристовбурному колі і підживіть засобом у пропорції 30 грамів на один квадратний метр. Наступного разу це потрібно зробити у серпні, але в цей місяць потрібно підживлювати вишневе дерево деревною золою і фосфатами.

Внесення добрива під вишневе дерево. Фото: Decorexpro

Для цього у борозну додайте:

Суперфосфат — 25 грамів на десять літрів води

Зольну суміш — два стакани порошку на десять літрів води

У серпні на вишневому дереві закладаються нирки, тому його варто підживлювати після закінчення сезону плодоношення.

Навіщо обробляти вишневе дерево

Обробляючи вишневе дерево в саду, ви захищаєте його від різних шкідників і зміцнюєте його імунну систему. А це, в свою чергу, допомагає йому дати смачну і соковиту вишню, якою можна насолоджуватися.

Обприскування вишневого дерева в саду. Фото: Pinterest

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