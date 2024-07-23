Когда подкармливать вишню летом — как правильно это делать, советы дачникам

Когда и как подкармливать вишню летом для большого урожая
Все плодовые деревья в саду нуждаются в бережном уходе, в частности, подкормке, — это же касается и вишни. Чтобы это дерево дало много спелых сочных плодов, его необходимо "кормить" правильно подобранными удобрениями.
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Вишневое дерево летом также требует особого ухода, в частности, подкормки, ведь эта процедура наделяет вишню необходимым количеством полезных компонентов. Чтобы улучшить урожай этого дерева нужно знать, как именно его нужно подкармливать.
Как подкармливать вишневое дерево летом
Сначала подкармливать дерево следует весной, чтобы заставить его хорошо расти и правильно развиваться, а также сформировать завязи, из которых потом вырастут сочные плоды. Летом нужно продолжить это делать с применением травяных настоев, перегноя и компоста.
В первый летний месяц следует подкармливать вишневое дерево амофоской — для этого сделайте борозду в приствольном круге и подживите средством в пропорции 30 грамм на один квадратный метр. В следующий раз это нужно сделать в августе, но в этот месяц нужно подпитывать вишневое дерево древесной золой и фосфатами.
Для этого в борозду добавьте:
- Суперфосфат — 25 грамм на десять литров воды
- Зольную смесь — два стакана порошка на десять литров воды
В августе на вишневом дереве закладываются почки, поэтому его следует подкармливать после окончания сезона плодоношения.
Зачем обрабатывать вишневое дерево
Обрабатывая вишневое дерево в саду, вы защищаете его от разных вредителей и укрепляете его иммунную систему. А это, в свою очередь, помогает ему дать вкусную и сочную вишню, которой можно наслаждаться.
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