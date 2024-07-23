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Когда и как подкармливать вишню летом для большого урожая

23 июля 2024 07:17
Екатерина Волченко - Редактор
Когда подкармливать вишню летом — как правильно это делать, советы дачникам
Человек, который срывает вишню с дерева. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Все плодовые деревья в саду нуждаются в бережном уходе, в частности, подкормке, — это же касается и вишни. Чтобы это дерево дало много спелых сочных плодов, его необходимо "кормить" правильно подобранными удобрениями.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Вишневое дерево летом также требует особого ухода, в частности, подкормки, ведь эта процедура наделяет вишню необходимым количеством полезных компонентов. Чтобы улучшить урожай этого дерева нужно знать, как именно его нужно подкармливать.

Большое вишневое дерево в саду.
Большое вишневое дерево в саду. Фото: Pinterest

Как подкармливать вишневое дерево летом

Сначала подкармливать дерево следует весной, чтобы заставить его хорошо расти и правильно развиваться, а также сформировать завязи, из которых потом вырастут сочные плоды. Летом нужно продолжить это делать с применением травяных настоев, перегноя и компоста.

В первый летний месяц следует подкармливать вишневое дерево амофоской — для этого сделайте борозду в приствольном круге и подживите средством в пропорции 30 грамм на один квадратный метр. В следующий раз это нужно сделать в августе, но в этот месяц нужно подпитывать вишневое дерево древесной золой и фосфатами.

Внесение удобрения под вишневое дерево
Внесение удобрения под вишневое дерево. Фото: Decorexpro

Для этого в борозду добавьте:

  • Суперфосфат — 25 грамм на десять литров воды
  • Зольную смесь — два стакана порошка на десять литров воды

В августе на вишневом дереве закладываются почки, поэтому его следует подкармливать после окончания сезона плодоношения.

Зачем обрабатывать вишневое дерево

Обрабатывая вишневое дерево в саду, вы защищаете его от разных вредителей и укрепляете его иммунную систему. А это, в свою очередь, помогает ему дать вкусную и сочную вишню, которой можно наслаждаться.

Опрыскивание вишневого дерева в саду
Опрыскивание вишневого дерева в саду. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, когда лучше собирать вишневые листья для приготовления вкусного чая.

Раньше мы рассказывали о том, как можно защитить вишню и черешню от скворцов.

Также мы сообщали о том, в каком месте в саду лучше сажать вишневое дерево.

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