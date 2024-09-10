Как правильно обрезать грушу осенью, чтобы она трижды плодоносила — советы садоводам

Вашему урожаю можно будет позавидовать — как правильно обрезать грушу осенью
Чтобы груша обильно плодоносила и давала тройной урожай, за ней необходимо правильно ухаживать, в частности обрезать. Узнайте, как правильно обрезать это плодовое дерево в саду в зависимости от года жизни, чтобы не навредить ему.
Новини.LIVE делится советами для садоводов.
Как правильно обрезать грушевое дерево
Первый год жизни
В первый год жизни груши обрежьте ее ствол, убрав вертикальные побеги, чтобы рост дерева не был вверх, а боковые ветви становились сильнее. Последние также следует обрезать до первой почки. Чтобы не способствовать развитию болезней, обрежьте ветки, которые заболели и стали сухими.
После этого определитесь с формой кроны и приведите плодовое дерево в порядок, чтобы снаружи оно было красивым.
Второй год жизни
На второй год удалите верхнюю часть груши где-то на 20-25 сантиметров, а боковые ветки — на шесть-восемь сантиметров. Затем удалите второй ярус дерева так, чтобы ветви снизу правильно сформировались, и вертикальные ветви, чтобы нижняя часть дерева получала необходимый свет.
После этого обязательно смажьте места срезов специальным средством или садовым воском, чтобы не было инфекций.
Третий год жизни
На третий год жизни деревья продолжайте делать его верхнюю часть короче, в частности, боковые ветви, и обязательно обрезайте все кривые, сухие и вертикальные побеги.
В обязательном порядке следите за тем, чтобы груша получала необходимое количество освещения от солнца и питательных элементов. И смотрите за тем, как себя ведет груша после обрезки, регулярно удаляя молодые побеги, которые могут испортить внешний вид кроны дерева.
Напомним, мы писали о том, почему следует посадить дерево красной груши в своем саду.
Раньше мы рассказывали о том, как можно эффективно спасти грушевое дерево от ржавчины.
Также мы сообщали о том, какой сорт груши следует посадить в своем саду.
Читайте Новини.LIVE!