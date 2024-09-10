Как правильно обрезать грушу осенью, чтобы она трижды плодоносила — советы садоводам

Человек, собирающий урожай груши. Фото: Freepik

Чтобы груша обильно плодоносила и давала тройной урожай, за ней необходимо правильно ухаживать, в частности обрезать. Узнайте, как правильно обрезать это плодовое дерево в саду в зависимости от года жизни, чтобы не навредить ему.

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Как правильно обрезать грушевое дерево

Первый год жизни

В первый год жизни груши обрежьте ее ствол, убрав вертикальные побеги, чтобы рост дерева не был вверх, а боковые ветви становились сильнее. Последние также следует обрезать до первой почки. Чтобы не способствовать развитию болезней, обрежьте ветки, которые заболели и стали сухими.

После этого определитесь с формой кроны и приведите плодовое дерево в порядок, чтобы снаружи оно было красивым.

Урожай на грушевом дереве. Фото: Gardener`s Path

Второй год жизни

На второй год удалите верхнюю часть груши где-то на 20-25 сантиметров, а боковые ветки — на шесть-восемь сантиметров. Затем удалите второй ярус дерева так, чтобы ветви снизу правильно сформировались, и вертикальные ветви, чтобы нижняя часть дерева получала необходимый свет.

После этого обязательно смажьте места срезов специальным средством или садовым воском, чтобы не было инфекций.

Процесс обрезки грушевого дерева. Фото: Pinterest

Третий год жизни

На третий год жизни деревья продолжайте делать его верхнюю часть короче, в частности, боковые ветви, и обязательно обрезайте все кривые, сухие и вертикальные побеги.

В обязательном порядке следите за тем, чтобы груша получала необходимое количество освещения от солнца и питательных элементов. И смотрите за тем, как себя ведет груша после обрезки, регулярно удаляя молодые побеги, которые могут испортить внешний вид кроны дерева.

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