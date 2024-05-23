Церковне свято 25 травня — чи можна виходити на город у Набуття глави Іоана Предтечі

Жінка працює на городі. Фото: pexels.com

У цю суботу, 25 травня, православні віряни в Україні будуть відзначати важливе церковне свято — третє Набуття глави Іоанна Предтечі. У цей день обов'язково відвідують храми, вшановують святого, згадують його життя та вчинки.

Проте, чи можна працювати на городі та в саду в це церковне свято? Розбираємося далі в матеріалі.

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Третє Набуття глави Іоанна Предтечі — що це за свято

Іоанн Предтеча або Хреститель — один з найбільш шанованих християнських святих. Другий після Діви Марії. На його честь встановлено сім щорічних свят. Саме він передбачив пришестя Месії, хрестив Ісуса Христа в річці Йордан, а також проповідував хрещення.

Святий прийняв мученицьку смерть. Він був обезголовлений за наказом царя Ірода. Проте, голову не дозволили поховати разом із тілом. Цариця Іродіада сховала її в своєму палаці. Служниця ж таємно винесла голову і поховала в лісі.

Через деякий час, при будівництві церкви на тому місці, святиня була виявлена — це було перше набуття глави Іоанна Предтечі.

Другим набуттям називають подію, що сталася за часів правління царя Костянтина Великого в Єрусалимі. Знайшли її ченці, які приїхали в місто молитися Гробу Господньому.

Третє набуття глави Іоанна Предтечі пов'язано з Команами — 850 року патріарх під час молитви дізнався про реліквію і вказав на місце, де і була знайдена голова. Пізніше вона була перенесена до Константинополя.

Набуття глави Іоанна Предтечі. Фото: google.com

Чи можна працювати на городі та в саду у свято Набуття глави Іоанна Предтечі

Оскільки Іоанну Хрестителю відрубали голову, у церковне свято 25 травня існує заборона брати в руки гострі предмети, особливо ножі та ножиці, а також різати круглі продукти та пиляти їх.

Тож, не варто цього дня братися й за пилу або лопату. З поваги до святого, який загинув мученицькою смертю, варто утриматися від робіт, де треба щось відрізати або копати. Проте, цілком дозволяється полити квіти у саду та рослини на городі. Звільнити ділянку від бур'янів тощо.

Що радить церква? Перш за все у важливе церковне свято варто подумати про духовне, а не мирське. Священнослужителі закликають вірян відвідати службу у церкві, звернути більше уваги на духовні практики: молитву, відвідування церковних служб, читання Святого Письма. А вже після можна приділити час і іншим справам, зокрема городу та саду.

Тож, хоча робота на городі та в саду суворо не заборонена і не вважається гріхом, важливо знайти баланс між фізичною працею та духовними практиками.

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