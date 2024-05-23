Церковный праздник 25 мая — можно ли выходить на огород в Обретение главы Иоанна Предтечи

Женщина работает на огороде. Фото: pexels.com

В эту субботу, 25 мая, православные верующие в Украине будут отмечать важный церковный праздник — третье обретение главы Иоанна Предтечи. В этот день обязательно посещают храмы, чествуют святого, вспоминают его жизнь и поступки.

Однако можно ли работать на огороде и в саду в этот церковный праздник? Разбираемся далее в материале.

Читайте также:

Третье Обретение главы Иоанна Предтечи — что это за праздник

Иоанн Предтеча или Креститель — один из самых почитаемых христианских святых. Второй после Девы Марии. В его честь установлено семь ежегодных праздников. Именно он предсказал пришествие Мессии, крестил Иисуса Христа в реке Иордан, а также проповедовал крещение.

Святой принял мученическую смерть. Он был обезглавлен по приказу царя Ирода. Однако голову не разрешили похоронить вместе с телом. Царица Иродиада спрятала ее в своем дворце. Служанка же тайно вынесла голову и похоронила в лесу.

Через некоторое время, при строительстве церкви на том месте, святыня была обнаружена — это было первое обретение главы Иоанна Предтечи.

Вторым приобретением называют событие, случившееся во времена правления царя Константина Великого в Иерусалиме. Нашли ее монахи, приехавшие в город молиться Гробу Господню.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи связано с Команами — в 850 году патриарх во время молитвы узнал о реликвии и указал на место, где и была найдена глава. Позже она была перенесена в Константинополь.

Обретение главы Иоанна Предтечи. Фото: google.com

Можно ли работать на огороде и в саду в праздник Обретение главы Иоанна Предтечи

Поскольку Иоанну Крестителю отрубили голову, в церковный праздник 25 мая существует запрет брать в руки острые предметы, особенно ножи и ножницы, а также резать круглые продукты и пилить их.

Не стоит в этот день браться за пилу или лопату. Из уважения к святому, погибшему мученической смертью, следует воздержаться от работ, где нужно что-то отрезать или копать. Однако вполне разрешается полить цветы в саду и растения в огороде. Освободить участок от сорняков и т.д.

Что советует церковь? Прежде всего, в важный церковный праздник стоит подумать о духовном, а не мирском. Священнослужители призывают верующих посетить службу в церкви, обратить больше внимания на духовные практики: молитву, посещение церковных служб, чтение Священного Писания. А уже после можно уделить время и другим делам, в частности, огороду и саду.

Хотя работа на огороде и в саду строго не запрещена и не считается грехом, важно найти баланс между физическим трудом и духовными практиками.

Раньше мы писали, какие неприхотливые растения можно посадить на даче, чтобы меньше работать на огороде, но иметь урожай.

Напомним, мы рассказывали, как можно использовать корицу на огороде и саду, чтобы защитить растения и помочь им развиваться.

Также советуем узнать, когда и как сажать клубнику в конце весны и летом 2024 года.