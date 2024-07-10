Чим підживити малину в липні — простий, але дієвий кухонний настій для гарного врожаю

Людина, яка зриває велику малину. Фото: Tava Klade

Певно немає жодної людини, яка б не любила таку літню ягоду, як малина, але її варто правильно доглядати, щоб вона "віддячила" соковитими плодами. Зокрема, у липні необхідно підживити цю ягоду одним дієвим розчином, завдяки якому малина дасть небувалий врожай.

Новини.LIVE розповідає про найкраще підживлення для малини влітку.

Читайте також:

Чим потрібно підживлювати малину в липні

Досвідчені дачники не користуються хімічними препаратами для підживлення малини, а обирають суміш на основі дріжджів. Таким чином, покращується присмак малини та її врожай, а ягоди виростають великими і солодкими.

Великі ягоди малини на кущі. Фото: Pinterest

Цей дріжджовий розчин допоможе ягоді отримати всі необхідні вітаміни, амінокислоти та інші компоненти, які активізують розвиток кореневої системи і ріст рослини. Особливо, це важливо у липні, адже дріжджові грибки у спекотні дні є найактивнішими.

Одне таке підживлення допоможе збільшити кількість нових квітів і зав’язів, а також зробити плоди великими. До того ж, завдяки добриву на основі дріжджів період плодоношення малини триватиме на один або навіть два тижні довше.

Як правильно приготувати дріжджове підживлення

Для приготування ефективного розчину для підживлення малини в липні, візьміть такі інгредієнти, як:

Пресовані дріжджі — 100 грамів

Цукор — 100 грамів

Вода — п’ять літрів

Пластикова пляшка

Кущ малини у саду. Фото: Freepik

Візьміть пляшку, розведіть дріжджі у воді і додайте туди цукор, після чого залиште настоюватися у теплому місці на два дні, відкривши кришку. Бажано розведіть цю суміш чистою відстояною водою у співвідношенні один до десяти і вносіть під кожен кущ по половині відра цього добрива.

Нагадаємо, ми писали про те, чим в жодному випадку не можна підживлювати малину.

Раніше ми розповідали про те, як правильно обрізати ремонтантну малину на городі.

Також ми повідомляли про те, що не можна садити поруч із малиною на городі.