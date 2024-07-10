Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Нагодуйте малину цим кухонним настоєм у липні, і врожай вийде скаженим arrow

Нагодуйте малину цим кухонним настоєм у липні, і врожай вийде скаженим

10 липня 2024 04:17
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Чим підживити малину в липні — простий, але дієвий кухонний настій для гарного врожаю
Людина, яка зриває велику малину. Фото: Tava Klade
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Певно немає жодної людини, яка б не любила таку літню ягоду, як малина, але її варто правильно доглядати, щоб вона "віддячила" соковитими плодами. Зокрема, у липні необхідно підживити цю ягоду одним дієвим розчином, завдяки якому малина дасть небувалий врожай.

Новини.LIVE розповідає про найкраще підживлення для малини влітку.

Читайте також:

Чим потрібно підживлювати малину в липні

Досвідчені дачники не користуються хімічними препаратами для підживлення малини, а обирають суміш на основі дріжджів. Таким чином, покращується присмак малини та її врожай, а ягоди виростають великими і солодкими.

Большие ягоды малины на кусте
Великі ягоди малини на кущі. Фото: Pinterest

Цей дріжджовий розчин допоможе ягоді отримати всі необхідні вітаміни, амінокислоти та інші компоненти, які активізують розвиток кореневої системи і ріст рослини. Особливо, це важливо у липні, адже дріжджові грибки у спекотні дні є найактивнішими.

Одне таке підживлення допоможе збільшити кількість нових квітів і зав’язів, а також зробити плоди великими. До того ж, завдяки добриву на основі дріжджів період плодоношення малини триватиме на один або навіть два тижні довше. 

Як правильно приготувати дріжджове підживлення

Для приготування ефективного розчину для підживлення малини в липні, візьміть такі інгредієнти, як:

  • Пресовані дріжджі — 100 грамів
  • Цукор — 100 грамів
  • Вода — п’ять літрів
  • Пластикова пляшка
Куст малины в саду
Кущ малини у саду. Фото: Freepik

Візьміть пляшку, розведіть дріжджі у воді і додайте туди цукор, після чого залиште настоюватися у теплому місці на два дні, відкривши кришку. Бажано розведіть цю суміш чистою відстояною водою у співвідношенні один до десяти і вносіть під кожен кущ по половині відра цього добрива.

Нагадаємо, ми писали про те, чим в жодному випадку не можна підживлювати малину. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно обрізати ремонтантну малину на городі. 

Також ми повідомляли про те, що не можна садити поруч із малиною на городі.

поради город малина підживлення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних