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Накормите малину этим кухонным настоем в июле, и урожай получится бешеным

10 июля 2024 04:17
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Чем подкормить малину в июле — простой, но действенный кухонный настой для хорошего урожая
Человек, срывающий большую малину. Фото: Tava Klade
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Наверное нет ни одного человека, который бы не любил такую летнюю ягоду, как малина, но за ней следует правильно ухаживать, чтобы она "отблагодарила" сочными плодами. В частности, в июле необходимо подкормить эту ягоду одним действенным раствором, благодаря которому малина даст небывалый урожай.

Новини.LIVE рассказывает о самой лучшей подкормке для малины летом.

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Чем нужно подкармливать малину в июле

Опытные дачники не пользуются химическими препаратами для подкормки малины, а выбирают смесь на основе дрожжей. Таким образом, улучшается привкус малины и ее урожай, а ягоды вырастают крупными и сладкими.

Большие ягоды малины на кусте
Большие ягоды малины на кусте. Фото: Pinterest

Этот дрожжевой раствор поможет ягоде получить все необходимые витамины, аминокислоты и другие компоненты, активизирующие развитие корневой системы и рост растения. Особенно это важно в июле, ведь дрожжевые грибки в жаркие дни являются самыми активными.

Одна такая подкормка поможет увеличить количество новых цветов и завязей, а также сделать плоды большими. К тому же, благодаря удобрению на основе дрожжей период плодоношения малины будет длиться на одну или даже две недели дольше.

Как правильно приготовить дрожжевую подкормку

Для приготовления эффективного раствора для подкормки малины в июле возьмите такие ингредиенты, как:

  • Прессованные дрожжи — 100 грамм
  • Сахар — 100 грамм
  • Вода — пять литров
  • Пластиковая бутылка
Куст малины в саду
Куст малины в саду. Фото: Freepik

Возьмите бутылку, разведите дрожжи в воде и добавьте сахар, после чего оставьте настаиваться в теплом месте на два дня, открыв крышку. Желательно разведите эту смесь чистой отстоявшейся водой в соотношении один к десяти и вносите под каждый куст по половине ведра этого удобрения.

Напомним, мы писали о том, чем ни в коем случае нельзя подкармливать малину.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно обрезать ремонтантную малину на огороде.

Также мы сообщали о том, что нельзя сажать рядом с малиной на огороде.

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