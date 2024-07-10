Чем подкормить малину в июле — простой, но действенный кухонный настой для хорошего урожая

Человек, срывающий большую малину. Фото: Tava Klade

Наверное нет ни одного человека, который бы не любил такую летнюю ягоду, как малина, но за ней следует правильно ухаживать, чтобы она "отблагодарила" сочными плодами. В частности, в июле необходимо подкормить эту ягоду одним действенным раствором, благодаря которому малина даст небывалый урожай.

Новини.LIVE рассказывает о самой лучшей подкормке для малины летом.

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Опытные дачники не пользуются химическими препаратами для подкормки малины, а выбирают смесь на основе дрожжей. Таким образом, улучшается привкус малины и ее урожай, а ягоды вырастают крупными и сладкими.

Большие ягоды малины на кусте. Фото: Pinterest

Этот дрожжевой раствор поможет ягоде получить все необходимые витамины, аминокислоты и другие компоненты, активизирующие развитие корневой системы и рост растения. Особенно это важно в июле, ведь дрожжевые грибки в жаркие дни являются самыми активными.

Одна такая подкормка поможет увеличить количество новых цветов и завязей, а также сделать плоды большими. К тому же, благодаря удобрению на основе дрожжей период плодоношения малины будет длиться на одну или даже две недели дольше.

Как правильно приготовить дрожжевую подкормку

Для приготовления эффективного раствора для подкормки малины в июле возьмите такие ингредиенты, как:

Прессованные дрожжи — 100 грамм

Сахар — 100 грамм

Вода — пять литров

Пластиковая бутылка

Куст малины в саду. Фото: Freepik

Возьмите бутылку, разведите дрожжи в воде и добавьте сахар, после чего оставьте настаиваться в теплом месте на два дня, открыв крышку. Желательно разведите эту смесь чистой отстоявшейся водой в соотношении один к десяти и вносите под каждый куст по половине ведра этого удобрения.

Напомним, мы писали о том, чем ни в коем случае нельзя подкармливать малину.

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