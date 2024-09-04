Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Ніколи не садіть по сусідству з лавандою ці 3 квітки — чому так arrow

Ніколи не садіть по сусідству з лавандою ці 3 квітки — чому так

4 вересня 2024 03:14
Валентина Осадча - Редактор
Що не можна садити біля лаванди в саду — 3 заборонені квітки, поради дачникам
Жінка, яка збирає лаванду. Фото: Pexels
Валентина Осадча - Редактор

Лаванда — це дуже красива квітка, яка не тільки прикрашає сад біля будинку, а й зачаровує своїм неймовірним запахом. Але ця рослина, як й інші, потребує гарних "сусідів" поруч, тому варто розуміти, що ні в якому разі не можна садити на одній ділянці з лавандою.

Про це розповідає Express.

Читайте також:

Фахівчиня з квітів Конні Поулз поділилася головними секретами розкішної лаванди, розповівши про те, які рослини по сусідству будуть для неї корисними, а які, навпаки, нашкодять її розвитку. Тому, щоб не припуститися помилки, варто ознайомитися з цими рекомендаціями.

Две яркие лаванды в саду
Дві яскраві лаванди в саду. Фото: Pinterest

Які рослини не можна вирощувати поруч із лавандою

Розрив-трава

Цю квітку фахівчиня не радять садити на одній ділянці з лавандою, адже вона любить рости у затінку, тому їхні з лавандою умови будуть відрізнятися. Річ у тому, що посадивши лаванду в місці, де постійна тінь, ви не отримаєте пишні бутони.

Разрыв-трава железистая
Розрив-трава залозиста. Фото: Golf.se

Хоста

Це ще одна рослина, яка любить тінь, тому вирощувати її біля лаванди також категорично не рекомендується. Незважаючи на те, що ці дві квітки на клумбі матимуть доволі ефектний вигляд, хосту на сонці садити не можна, адже вона отримає опіки.

Экзотическая хоста в саду
Екзотична хоста в саду. Фото: Pinterest

Камелія

Вам може здатися, що камелія чудово підійде для створення саду в сільському стилі, однак, якщо говорити про практичний бік, то краще її не садити біля лаванди. Річ у тому, що камелія не сильно любить сонце, але потребує великого об’єму води. Тому ці умови догляду не підходять лаванді. 

Яркая камелия в саду
Яскрава камелія в саду. Фото: Pixabay

Які квіти можна посадити біля лаванди

Конні Поулз рекомендує посадити біля ароматної квітки ще не менш ароматну рослину — троянду. Ще можна виростити пишні бутони лаванди, посадивши біля неї, наприклад, розмарин. Обидві рослини люблять одні й ті самі умови догляду і якість ґрунту. Наприклад, і розмарин і лаванда люблять рости під сонцем у добре дренованому ґрунті.

Нагадаємо, ми писали про те, чому обов’язково варто посадити лаванду в своєму саду. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно обрізати лаванду влітку, щоб виростити пишні квіти. 

Також ми повідомляли про те, які квіти варто посадити у своєму саду у вересні.

рослини поради сад лаванда

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:30 На який строк можна відтермінувати військовий призов — що каже законодавство

03:51 Позиція Монголії дуже слабка — командир "Азова" Жорін про невиконання ордера на арешт Путіна

03:26 На фронті потрібні люди, що знаються на електриці — кого запрошують до полку "Азов"

Термінова новина

03:00 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо про ворожу атаку

02:54 Черговий день Паралімпіади був для України "врожайним" — скільки медалей вдалось завоювати

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

02:30 Що робити мобілізованим, якщо їх права порушили — адвокат пояснив алгоритм дій

02:14 ЗСУ будуть утримувати Курську область — Зеленський розповів про свій план

02:00 Ворожі бомбардувальники Ту-95МС здійснили виліт — що відомо про загрозу

01:50 Укрзалізниця хоче купити штори на 7 млн гривень — як пояснюють таку вартість

01:32 На Львівщині чоловік не показав поліцейським документи — як його покарав суд

04:30 На який строк можна відтермінувати військовий призов — що каже законодавство

03:51 Позиція Монголії дуже слабка — командир "Азова" Жорін про невиконання ордера на арешт Путіна

03:26 На фронті потрібні люди, що знаються на електриці — кого запрошують до полку "Азов"

Термінова новина

03:00 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо про ворожу атаку

02:54 Черговий день Паралімпіади був для України "врожайним" — скільки медалей вдалось завоювати

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

02:30 Що робити мобілізованим, якщо їх права порушили — адвокат пояснив алгоритм дій

02:14 ЗСУ будуть утримувати Курську область — Зеленський розповів про свій план

02:00 Ворожі бомбардувальники Ту-95МС здійснили виліт — що відомо про загрозу

01:50 Укрзалізниця хоче купити штори на 7 млн гривень — як пояснюють таку вартість

01:32 На Львівщині чоловік не показав поліцейським документи — як його покарав суд

Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець