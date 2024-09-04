Що не можна садити біля лаванди в саду — 3 заборонені квітки, поради дачникам

Жінка, яка збирає лаванду. Фото: Pexels

Лаванда — це дуже красива квітка, яка не тільки прикрашає сад біля будинку, а й зачаровує своїм неймовірним запахом. Але ця рослина, як й інші, потребує гарних "сусідів" поруч, тому варто розуміти, що ні в якому разі не можна садити на одній ділянці з лавандою.

Про це розповідає Express.

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Фахівчиня з квітів Конні Поулз поділилася головними секретами розкішної лаванди, розповівши про те, які рослини по сусідству будуть для неї корисними, а які, навпаки, нашкодять її розвитку. Тому, щоб не припуститися помилки, варто ознайомитися з цими рекомендаціями.

Дві яскраві лаванди в саду. Фото: Pinterest

Які рослини не можна вирощувати поруч із лавандою

Розрив-трава

Цю квітку фахівчиня не радять садити на одній ділянці з лавандою, адже вона любить рости у затінку, тому їхні з лавандою умови будуть відрізнятися. Річ у тому, що посадивши лаванду в місці, де постійна тінь, ви не отримаєте пишні бутони.

Розрив-трава залозиста. Фото: Golf.se

Хоста

Це ще одна рослина, яка любить тінь, тому вирощувати її біля лаванди також категорично не рекомендується. Незважаючи на те, що ці дві квітки на клумбі матимуть доволі ефектний вигляд, хосту на сонці садити не можна, адже вона отримає опіки.

Екзотична хоста в саду. Фото: Pinterest

Камелія

Вам може здатися, що камелія чудово підійде для створення саду в сільському стилі, однак, якщо говорити про практичний бік, то краще її не садити біля лаванди. Річ у тому, що камелія не сильно любить сонце, але потребує великого об’єму води. Тому ці умови догляду не підходять лаванді.

Яскрава камелія в саду. Фото: Pixabay

Які квіти можна посадити біля лаванди

Конні Поулз рекомендує посадити біля ароматної квітки ще не менш ароматну рослину — троянду. Ще можна виростити пишні бутони лаванди, посадивши біля неї, наприклад, розмарин. Обидві рослини люблять одні й ті самі умови догляду і якість ґрунту. Наприклад, і розмарин і лаванда люблять рости під сонцем у добре дренованому ґрунті.

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