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Никогда не сажайте по соседству с лавандой эти 3 цветка — почему так

4 сентября 2024 03:14
Валентина Осадчая - Редактор
Что нельзя сажать возле лаванды в саду — 3 запрещенных цветка, советы дачникам
Женщина, собирающая лаванду. Фото: Pexels
Валентина Осадчая - Редактор

Лаванда — это очень красивый цветок, который не только украшает сад возле дома, но и очаровывает своим невероятным запахом. Но это растение, как и другие, требует хороших "соседей" рядом, поэтому следует понимать, что ни в коем случае нельзя сажать на одном участке с лавандой.

Об этом рассказывает Express.

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Специалист по цветам Конни Поулз поделилась главными секретами роскошной лаванды, рассказав о том, какие растения по соседству будут для нее полезны, а какие, наоборот, навредят ее развитию. Поэтому, чтобы не допустить ошибку, следует ознакомиться с этими рекомендациями.

Две яркие лаванды в саду.
Две яркие лаванды в саду. Фото: Pinterest

Какие растения нельзя выращивать рядом с лавандой

Разрыв-трава

Этот цветок специалист не советуют сажать на одном участке с лавандой, ведь он любит расти в тени, поэтому их с лавандой условия будут отличаться. Дело в том, что посадив лаванду в месте, где постоянная тень, вы не получите пышные бутоны.

Разрыв-трава железистая
Разрыв-трава железистая. Фото: Golf.se

Хоста

Это еще одно растение, любящее тень, поэтому выращивать его возле лаванды также категорически не рекомендуется. Несмотря на то, что эти два цветка на клумбе будут выглядеть довольно эффектно, хосту на солнце сажать нельзя, ведь она получит ожоги.

Экзотическая хоста в саду
Экзотическая хоста в саду. Фото: Pinterest

Камелия

Вам может показаться, что камелия отлично подойдет для создания сада в деревенском стиле, однако, если говорить о практической стороне, то лучше ее не сажать возле лаванды. Дело в том, что камелия не сильно любит солнце, но нуждается в большом объеме воды. Поэтому эти условия ухода не подходят лаванде.

Яркая камелия в саду
Яркая камелия в саду. Фото: Pixabay

Какие цветы можно посадить возле лаванды

Конни Поулз рекомендует посадить возле ароматного цветка еще не менее ароматное растение — розу. Еще можно вырастить пышные бутоны лаванды, посадив возле нее, например, розмарин. Оба растения любят одни и те же условия ухода и качество почвы. К примеру, и розмарин и лаванда любят расти под солнцем в хорошо дренированной почве.

Напомним, мы писали о том, почему обязательно следует посадить лаванду в своем саду.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно обрезать лаванду летом, чтобы вырастить пышные цветы.

Также мы сообщали о том, какие цветы следует посадить в своем саду в сентябре.

растения советы сад лаванда

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