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Обов'язково посадіть ожину на своєму городі — чому це так важливо

24 червня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чому варто посадити ожину на городі — чим вона корисна для здоров'я
Людина, яка збирає ожину на городі. Фото: Gardener`s Path
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо ви вважаєте, що ожину не обов'язково садити на ділянці, ви глибоко помиляєтеся. Річ у тім, що ця літня ягода є неймовірно корисною для організму людини, через що медики дуже рекомендують почати вирощувати кущі ожини на своїй ділянці.

Про користь ожини для здоров’я розповідають на каналі "Дача, Сад та Город" в Telegram.

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Причини посадити ожину на городі

Зміцнення імунної системи

Якщо ви відчули, що ваш імунітет став слабшим, ви почали частіше хворіти або страждати від різних інфекцій, саме час посадити ожину на городі. Річ у тім, що до складу цієї літньої ягоди входить вітамін С та антиоксиданти, які допомагають зміцнювати імунну систему.

Спелая и неспелая ежевика на ветке
Стигла і нестигла ожина на гілці. Фото: Pinterest

Покращення стану серцевої системи

До складу ожини також входять флавоноїди, які поліпшують циркуляцію крові в серці і, до того ж, знижують рівень холестерину в крові. 

Зниження ризику виникнення раку

Якщо ви почнете вживати ожину, ви підвищуєте шанси знизити ризик виникнення онкологічного захворювання. Річ у тому, що ця літня ягода містить еллагаву кислоту, яка здатна допомогти запобігти розвитку онкології.

Покращення здоров’я очей

Ожину варто посадити на своїй ділянці ще через те, що вона здатна покращити зір. До її складу входить зеаксантин і лютеїн, які захищають очі від впливу вільних радикалів і, тим самим, покращують зір людини. 

Спелая ежевика на тарелке
Стигла ожина на тарілці. Фото: Pexels

Покращення процесу травлення

Ця літня ягода має у своєму складі розчинні волокна, які допомагають знижувати рівень цукру в крові. Якщо ви страждаєте від поганого процесу травлення, медики радять вам також посадити ожину.

Нормалізація рівня гормонів

Якщо ви — жінка, яка страждає від гормонального збою, вам також варто їсти цю ягоду. Медики стверджують, що до складу ожини також входять фітоестрогени, які приводять гормональний баланс у період менопаузи до ладу.

Нагадаємо, ми писали про те, коли, навіщо і як правильно обрізати кущі ожини на городі. 

Раніше ми розповідали про те, кому необхідно додати йошту до свого раціону харчування. 

Також ми повідомляли про те, яка літня ягода вважається найбільш корисною для організму. 

здоров'я
город
користь
ожина

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