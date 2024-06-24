Чому варто посадити ожину на городі — чим вона корисна для здоров'я

Людина, яка збирає ожину на городі. Фото: Gardener`s Path

Якщо ви вважаєте, що ожину не обов'язково садити на ділянці, ви глибоко помиляєтеся. Річ у тім, що ця літня ягода є неймовірно корисною для організму людини, через що медики дуже рекомендують почати вирощувати кущі ожини на своїй ділянці.

Про користь ожини для здоров’я розповідають на каналі "Дача, Сад та Город" в Telegram.

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Зміцнення імунної системи

Якщо ви відчули, що ваш імунітет став слабшим, ви почали частіше хворіти або страждати від різних інфекцій, саме час посадити ожину на городі. Річ у тім, що до складу цієї літньої ягоди входить вітамін С та антиоксиданти, які допомагають зміцнювати імунну систему.

Стигла і нестигла ожина на гілці. Фото: Pinterest

Покращення стану серцевої системи

До складу ожини також входять флавоноїди, які поліпшують циркуляцію крові в серці і, до того ж, знижують рівень холестерину в крові.

Зниження ризику виникнення раку

Якщо ви почнете вживати ожину, ви підвищуєте шанси знизити ризик виникнення онкологічного захворювання. Річ у тому, що ця літня ягода містить еллагаву кислоту, яка здатна допомогти запобігти розвитку онкології.

Покращення здоров’я очей

Ожину варто посадити на своїй ділянці ще через те, що вона здатна покращити зір. До її складу входить зеаксантин і лютеїн, які захищають очі від впливу вільних радикалів і, тим самим, покращують зір людини.

Стигла ожина на тарілці. Фото: Pexels

Покращення процесу травлення

Ця літня ягода має у своєму складі розчинні волокна, які допомагають знижувати рівень цукру в крові. Якщо ви страждаєте від поганого процесу травлення, медики радять вам також посадити ожину.

Нормалізація рівня гормонів

Якщо ви — жінка, яка страждає від гормонального збою, вам також варто їсти цю ягоду. Медики стверджують, що до складу ожини також входять фітоестрогени, які приводять гормональний баланс у період менопаузи до ладу.

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