Почему стоит посадить ежевику на огороде — чем она полезна для здоровья

Человек, собирающий ежевику на огороде. Фото: Gardener`s Path

Если вы считаете, что ежевику не обязательно сажать на участке, вы глубоко ошибаетесь. Дело в том, что эта летняя ягода невероятно полезна для организма человека, поэтому медики очень рекомендуют начать выращивать кусты ежевики на своем участке.

О пользе ежевики для здоровья рассказывают на канале "Дача, Сад та Город" в Telegram.

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Укрепление иммунной системы

Если вы почувствовали, что ваш иммунитет стал слабее, вы начали чаще болеть или страдать от разных инфекций, самое время посадить ежевику на огороде. Дело в том, что в эту летнюю ягоду входит витамин С и антиоксиданты, которые помогают укреплять иммунную систему.

Спелая и неспелая ежевика на ветке. Фото: Pinterest

Улучшение состояния сердечной системы

В состав ежевики также входят флавоноиды, улучшающие циркуляцию крови в сердце и, к тому же снижающие уровень холестерина в крови.

Снижение риска возникновения рака

Если вы начнете употреблять ежевику, вы повышаете шансы снизить риск возникновения онкологического заболевания. Дело в том, что эта летняя ягода содержит эллаговую кислоту, которая способна помочь предотвратить развитие онкологии.

Улучшение здоровья глаз

Ежевику следует посадить на своем участке еще потому, что она способна улучшить зрение. В ее состав входит зеаксантин и лютеин, которые защищают глаза от воздействия свободных радикалов и, тем самым, улучшают зрение человека.

Спелая ежевика на тарелке. Фото: Pexels

Улучшение процесса пищеварения

Эта летняя ягода имеет в своем составе растворимые волокна, помогающие снижать уровень сахара в крови. Если вы страдаете от плохого пищеварительного процесса, медики советуют вам также посадить ежевику.

Нормализация уровня гормонов

Если вы — женщина, страдающая от гормонального сбоя, вам также стоит есть эту ягоду. Медики утверждают, что в состав ежевики также входят фитоэстрогены, приводящие гормональный баланс в период менопаузы в строй.

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