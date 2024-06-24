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Обязательно посадите ежевику на своем огороде — почему это так важно

24 июня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Почему стоит посадить ежевику на огороде — чем она полезна для здоровья
Человек, собирающий ежевику на огороде. Фото: Gardener`s Path
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Если вы считаете, что ежевику не обязательно сажать на участке, вы глубоко ошибаетесь. Дело в том, что эта летняя ягода невероятно полезна для организма человека, поэтому медики очень рекомендуют начать выращивать кусты ежевики на своем участке.

О пользе ежевики для здоровья рассказывают на канале "Дача, Сад та Город" в Telegram.

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Причины посадить ежевику на огороде

Укрепление иммунной системы

Если вы почувствовали, что ваш иммунитет стал слабее, вы начали чаще болеть или страдать от разных инфекций, самое время посадить ежевику на огороде. Дело в том, что в эту летнюю ягоду входит витамин С и антиоксиданты, которые помогают укреплять иммунную систему.

Зрелая и незрелая ежевика на ветке
Спелая и неспелая ежевика на ветке. Фото: Pinterest

Улучшение состояния сердечной системы

В состав ежевики также входят флавоноиды, улучшающие циркуляцию крови в сердце и, к тому же снижающие уровень холестерина в крови.

Снижение риска возникновения рака

Если вы начнете употреблять ежевику, вы повышаете шансы снизить риск возникновения онкологического заболевания. Дело в том, что эта летняя ягода содержит эллаговую кислоту, которая способна помочь предотвратить развитие онкологии.

Улучшение здоровья глаз

Ежевику следует посадить на своем участке еще потому, что она способна улучшить зрение. В ее состав входит зеаксантин и лютеин, которые защищают глаза от воздействия свободных радикалов и, тем самым, улучшают зрение человека.

Зрелая ежевика на тарелке
Спелая ежевика на тарелке. Фото: Pexels

Улучшение процесса пищеварения

Эта летняя ягода имеет в своем составе растворимые волокна, помогающие снижать уровень сахара в крови. Если вы страдаете от плохого пищеварительного процесса, медики советуют вам также посадить ежевику.

Нормализация уровня гормонов

Если вы — женщина, страдающая от гормонального сбоя, вам также стоит есть эту ягоду. Медики утверждают, что в состав ежевики также входят фитоэстрогены, приводящие гормональный баланс в период менопаузы в строй.

Напомним, мы писали о том, когда, зачем и как правильно обрезать кусты ежевики на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, кому необходимо добавить йошту в свой рацион питания.

Также мы сообщали о том, какая летняя ягода считается наиболее полезной для организма.

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