Чим підживлювати помідори на городі перед першим плодоношенням — поради

Перше плодоношення — чим підживити помідори на цьому етапі розвитку
Перш, ніж помідори дадуть свої перші плоди, їх необхідно підживити, щоб рослини виросли здоровими і міцними. Причому, робити це потрібно як мінеральними, так і органічними добривами, які забезпечать томати необхідними поживними речовинами.
Про те, чим варто підживлювати помідори перед першим плодоношенням, читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Підживлення помідорів перед першими плодами
Мінеральні добрива
Такі добрива забезпечують помідори необхідною кількістю поживних компонентів. Досвідчені городники рекомендують скористатися такими мінеральними добривами, як:
- Суперфосфат із сульфатом калію і водою — одна столова ложка на одну чайну ложку і десять літрів відповідно
- Добрива "Бутон" чи "Зав’язь" і вода — шість грамів на один літр відповідно
- Спеціальні мікродобрива для помідорів
Органічні добрива
Прихильникам більш екологічних способів вирощування можна скористатися органічними добривами. Досвідчені дачники рекомендують підживлювати помідори такими добривами, як:
- Курячий послід або перегній і вода — 200 мілілітрів на десять літрів відповідно
- Суміш органіки для першого підживлення — компост, гній або зелена маса
- Попіл і вода — 500 мілілітрів або дві склянки на десять літрів відповідно
- Лушвиння цибулі та вода — один літр на два літрі відповідно і прокип’ятити протягом десять або 15 хвилин, додавши відро води
- Бананові шкірки і вода — дві-три штуки на один літр відповідно
- Кропива і вода — розведення в пропорції один до десяти
- Біодобрива, які розведені згідно з інструкцією від виробника
- Дріжджі, тепла вода і варення або цукор — 100 грамів на одне відро з додаванням цукру або варення розвести у пропорції один до п’яти з водою
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