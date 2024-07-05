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Перше плодоношення — чим підживити помідори на цьому етапі розвитку

5 липня 2024 23:33
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Чим підживлювати помідори на городі перед першим плодоношенням — поради
Городник, який збирає помідори. Фото: Pinterest
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Перш, ніж помідори дадуть свої перші плоди, їх необхідно підживити, щоб рослини виросли здоровими і міцними. Причому, робити це потрібно як мінеральними, так і органічними добривами, які забезпечать томати необхідними поживними речовинами.

Про те, чим варто підживлювати помідори перед першим плодоношенням, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Підживлення помідорів перед першими плодами

Мінеральні добрива

Такі добрива забезпечують помідори необхідною кількістю поживних компонентів. Досвідчені городники рекомендують скористатися такими мінеральними добривами, як:

  • Суперфосфат із сульфатом калію і водою — одна столова ложка на одну чайну ложку і десять літрів відповідно
  • Добрива "Бутон" чи "Зав’язь" і вода — шість грамів на один літр відповідно
  • Спеціальні мікродобрива для помідорів
Процедура подкормки помидоров на огороде
Процедура підживлення помідорів на городі. Фото: Pinterest

Органічні добрива

Прихильникам більш екологічних способів вирощування можна скористатися органічними добривами. Досвідчені дачники рекомендують підживлювати помідори такими добривами, як:

  • Курячий послід або перегній і вода — 200 мілілітрів на десять літрів відповідно
  • Суміш органіки для першого підживлення — компост, гній або зелена маса
  • Попіл і вода — 500 мілілітрів або дві склянки на десять літрів відповідно
  • Лушвиння цибулі та вода — один літр на два літрі відповідно і прокип’ятити протягом десять або 15 хвилин, додавши відро води
  • Бананові шкірки і вода — дві-три штуки на один літр відповідно
  • Кропива і вода — розведення в пропорції один до десяти
  • Біодобрива, які розведені згідно з інструкцією від виробника
  • Дріжджі, тепла вода і варення або цукор — 100 грамів на одне відро з додаванням цукру або варення розвести у пропорції один до п’яти з водою
Полив помидоров на огороде
Полив помідорів на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити часник на городі в липні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, чим підгодовувати моркву в липні для рясного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, чим підживити капусту в липні, щоб отримати великий врожай. 

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