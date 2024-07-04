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Морква не буде тріскатися і виросте міцною — чим "нагодувати" овоч у липні

4 липня 2024 16:24
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Чим підживити моркву на городі в липні для великого врожаю — дієві добрива
Людина, яка збирає моркву на городі. Фото: Freepik
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Морква — це така городня культура, яка не потребує особливого догляду, адже вона зовсім не боїться змін температури, але, водночас, їй потрібно підживлення. Щоб цей овоч виріс міцним і не тріскався, варто розуміти, чим його краще підгодовувати в липні.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників. 

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Чим краще підживлювати моркву

Досвідчені городники наголошують, що цьому овочу потрібно набирати зелену масу, тому його необхідно підгодовувати добривами із вмістом азоту. Та експерти не радять робити це коров’яком або добривом з бур’янів, інакше плоди можуть потріскатися.

Але експерти вважають, що цей момент може залежати від того, який тип ґрунту та які умови клімату. 

Большой урожай моркови на огороде
Великий урожай моркви на городі. Фото: Pinterest

Як правильно підгодовувати моркву

Для моркви найкращими добривами вважаються такі азотні добрива, як:

  • Аміачна селітра
  • Карбамід
  • Сечовина

Та досвідчені городники радять додавати до цього добрива ще два грами бурштинової кислота, щоб прискорити ріст моркви. 

Щоб приготувати дієву суміш для підживлення моркви, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Азотне добриво — одну столову ложку
  • Вода — десять літрів
  • Бурштинова кислота — два грами

Розчиніть всі інгредієнти у воді та ретельно полийте моркву, але краще це робити за допомогою лійки. Зазвичай десяти літрів такої суміші вистачає для того, щоб обробити дві сотки ділянки.

Процесс полива моркови на огороде
Процес поливу моркви на городі. Фото: Pinterest

Чим таке підживлення корисне для моркви

Експерти стверджують, що азотне добриво допоможе росту моркви, яка вийде рівною, гладкою і великою. До того ж, такий спосіб підживлення прискорить ріст бадилля, зміцнить імунну систему овоча та покращить його стійкість до низької та високої температури повітря.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно сіяти моркву на городі, щоб потім її не проріджувати. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживлювати капусту на городі для міцних качанів. 

Також ми повідомляли про те, чим підгодувати солодкий перець на городі в липні для рясного врожаю.

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