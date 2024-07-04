Чем подкормить морковь на огороде в июле для большого урожая — действенные удобрения

Человек, который собирает морковь на огороде. Фото: Freepik

Морковь — это такая огородная культура, которая не требует особого ухода, ведь она совсем не боится изменений температуры, но, в то же время, ей нужна подкормка. Чтобы этот овощ вырос крепким и не трескался, следует понимать, чем его лучше подкармливать в июле.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

Читайте также:

Чем лучше подкармливать морковь

Опытные овощеводы отмечают, что этому овощу нужно набирать зеленую массу, поэтому его необходимо подкармливать удобрениями с содержанием азота. Но эксперты не советуют делать это коровяком или удобрением из сорняков, иначе плоды могут потрескаться.

Но эксперты считают, что этот момент может зависеть от того, какой тип почвы и условия климата.

Большой урожай моркови на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно подкармливать морковь

Для моркови самыми лучшими удобрениями считаются такие азотные удобрения, как:

Аммиачная селитра

Карбамид

Мочевина

Но опытные огородники советуют добавлять к этому удобрению еще два грамма янтарной кислоты, чтобы ускорить рост моркови.

Чтобы приготовить действенную смесь для подкормки моркови, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Азотное удобрение — одну столовую ложку

Вода — десять литров

Янтарная кислота — два грамма

Растворите все ингредиенты в воде и тщательно полейте морковь, но лучше это делать с помощью лейки. Обычно десяти литров такой смеси достаточно для того, чтобы обработать две сотки участка.

Процесс полива моркови на огороде. Фото: Pinterest

Чем такая подкормка полезна для моркови

Эксперты утверждают, что азотное удобрение поможет росту моркови, которая получится ровной, гладкой и крупной. К тому же, такой способ подкормки ускорит рост ботвы, укрепит иммунную систему овоща и улучшит его устойчивость к низкой и высокой температуре воздуха.

Напомним, мы писали о том, как правильно сеять морковь на огороде, чтобы потом ее не прореживать.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкармливать капусту на огороде для крепких кочанов.

Также мы сообщали о том, чем подкормить сладкий перец на огороде в июле для обильного урожая.