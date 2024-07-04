Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Морковь не будет трескаться и вырастет крепкой — чем "накормить" овощ в июле arrow

Морковь не будет трескаться и вырастет крепкой — чем "накормить" овощ в июле

4 июля 2024 16:24
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Чем подкормить морковь на огороде в июле для большого урожая — действенные удобрения
Человек, который собирает морковь на огороде. Фото: Freepik
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Морковь — это такая огородная культура, которая не требует особого ухода, ведь она совсем не боится изменений температуры, но, в то же время, ей нужна подкормка. Чтобы этот овощ вырос крепким и не трескался, следует понимать, чем его лучше подкармливать в июле.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

Читайте также:

Чем лучше подкармливать морковь

Опытные овощеводы отмечают, что этому овощу нужно набирать зеленую массу, поэтому его необходимо подкармливать удобрениями с содержанием азота. Но эксперты не советуют делать это коровяком или удобрением из сорняков, иначе плоды могут потрескаться.

Но эксперты считают, что этот момент может зависеть от того, какой тип почвы и условия климата.

Большой урожай моркови на огороде
Большой урожай моркови на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно подкармливать морковь

Для моркови самыми лучшими удобрениями считаются такие азотные удобрения, как:

  • Аммиачная селитра
  • Карбамид
  • Мочевина

Но опытные огородники советуют добавлять к этому удобрению еще два грамма янтарной кислоты, чтобы ускорить рост моркови.

Чтобы приготовить действенную смесь для подкормки моркови, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Азотное удобрение — одну столовую ложку
  • Вода — десять литров
  • Янтарная кислота — два грамма

Растворите все ингредиенты в воде и тщательно полейте морковь, но лучше это делать с помощью лейки. Обычно десяти литров такой смеси достаточно для того, чтобы обработать две сотки участка.

Процесс полива моркови на огороде
Процесс полива моркови на огороде. Фото: Pinterest

Чем такая подкормка полезна для моркови

Эксперты утверждают, что азотное удобрение поможет росту моркови, которая получится ровной, гладкой и крупной. К тому же, такой способ подкормки ускорит рост ботвы, укрепит иммунную систему овоща и улучшит его устойчивость к низкой и высокой температуре воздуха.

Напомним, мы писали о том, как правильно сеять морковь на огороде, чтобы потом ее не прореживать.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкармливать капусту на огороде для крепких кочанов.

Также мы сообщали о том, чем подкормить сладкий перец на огороде в июле для обильного урожая.

советы морковь огород подкормка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно