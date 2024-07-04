Чем подкормить морковь на огороде в июле для большого урожая — действенные удобрения

Морковь не будет трескаться и вырастет крепкой — чем "накормить" овощ в июле
Морковь — это такая огородная культура, которая не требует особого ухода, ведь она совсем не боится изменений температуры, но, в то же время, ей нужна подкормка. Чтобы этот овощ вырос крепким и не трескался, следует понимать, чем его лучше подкармливать в июле.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.
Чем лучше подкармливать морковь
Опытные овощеводы отмечают, что этому овощу нужно набирать зеленую массу, поэтому его необходимо подкармливать удобрениями с содержанием азота. Но эксперты не советуют делать это коровяком или удобрением из сорняков, иначе плоды могут потрескаться.
Но эксперты считают, что этот момент может зависеть от того, какой тип почвы и условия климата.
Как правильно подкармливать морковь
Для моркови самыми лучшими удобрениями считаются такие азотные удобрения, как:
- Аммиачная селитра
- Карбамид
- Мочевина
Но опытные огородники советуют добавлять к этому удобрению еще два грамма янтарной кислоты, чтобы ускорить рост моркови.
Чтобы приготовить действенную смесь для подкормки моркови, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Азотное удобрение — одну столовую ложку
- Вода — десять литров
- Янтарная кислота — два грамма
Растворите все ингредиенты в воде и тщательно полейте морковь, но лучше это делать с помощью лейки. Обычно десяти литров такой смеси достаточно для того, чтобы обработать две сотки участка.
Чем такая подкормка полезна для моркови
Эксперты утверждают, что азотное удобрение поможет росту моркови, которая получится ровной, гладкой и крупной. К тому же, такой способ подкормки ускорит рост ботвы, укрепит иммунную систему овоща и улучшит его устойчивость к низкой и высокой температуре воздуха.
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