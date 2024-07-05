Чем подкармливать помидоры на огороде перед первым плодоношением — советы

Огородник, собирающий помидоры. Фото: Pinterest

Прежде, чем помидоры дадут свои первые плоды, их необходимо подкормить, чтобы растения выросли здоровыми и крепкими. Причем, делать это нужно как минеральными, так и органическими удобрениями, которые обеспечат томаты необходимыми питательными веществами.

О том, чем следует подкармливать помидоры перед первым плодоношением, читайте в материале Новини.LIVE.

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Минеральные удобрения

Такие удобрения обеспечивают помидоры необходимым количеством питательных компонентов. Опытные огородники рекомендуют воспользоваться такими минеральными удобрениями, как:

Суперфосфат с сульфатом калия и водой — одна столовая ложка на одну чайную ложку и десять литров соответственно

Удобрения "Бутон" или "Завязь" и вода — шесть граммов на один литр соответственно

Специальные микроудобрения для помидоров

Процедура подкормки помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Органические удобрения

Приверженцам более экологичных способов выращивания можно воспользоваться органическими удобрениями. Опытные дачники рекомендуют подкармливать помидоры такими удобрениями, как:

Куриный помет или перегной и вода — 200 миллилитров на десять литров соответственно

Смесь органики для первой подкормки — компост, навоз или зеленая масса

Зола и вода — 500 миллилитров или два стакана на десять литров соответственно

Шелуха лука и вода — один литр на два литра соответственно и прокипятить в течение десяти или пятнадцати минут, добавив ведро воды

Банановые шкурки и вода — две-три штуки на один литр соответственно

Крапива и вода — разведение в пропорции один к десяти

Биоудобрения, разведенные согласно инструкции от производителя

Дрожжи, теплая вода и варенье или сахар — 100 грамм на одно ведро с добавлением сахара или варенья развести в пропорции один к пяти с водой

Полив помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить чеснок на огороде в июле 2024 года.

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