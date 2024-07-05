Чем подкармливать помидоры на огороде перед первым плодоношением — советы

Первое плодоношение — чем подкормить помидоры на этом этапе развития
Прежде, чем помидоры дадут свои первые плоды, их необходимо подкормить, чтобы растения выросли здоровыми и крепкими. Причем, делать это нужно как минеральными, так и органическими удобрениями, которые обеспечат томаты необходимыми питательными веществами.
О том, чем следует подкармливать помидоры перед первым плодоношением, читайте в материале Новини.LIVE.
Подкормка помидоров перед первыми плодами
Минеральные удобрения
Такие удобрения обеспечивают помидоры необходимым количеством питательных компонентов. Опытные огородники рекомендуют воспользоваться такими минеральными удобрениями, как:
- Суперфосфат с сульфатом калия и водой — одна столовая ложка на одну чайную ложку и десять литров соответственно
- Удобрения "Бутон" или "Завязь" и вода — шесть граммов на один литр соответственно
- Специальные микроудобрения для помидоров
Органические удобрения
Приверженцам более экологичных способов выращивания можно воспользоваться органическими удобрениями. Опытные дачники рекомендуют подкармливать помидоры такими удобрениями, как:
- Куриный помет или перегной и вода — 200 миллилитров на десять литров соответственно
- Смесь органики для первой подкормки — компост, навоз или зеленая масса
- Зола и вода — 500 миллилитров или два стакана на десять литров соответственно
- Шелуха лука и вода — один литр на два литра соответственно и прокипятить в течение десяти или пятнадцати минут, добавив ведро воды
- Банановые шкурки и вода — две-три штуки на один литр соответственно
- Крапива и вода — разведение в пропорции один к десяти
- Биоудобрения, разведенные согласно инструкции от производителя
- Дрожжи, теплая вода и варенье или сахар — 100 грамм на одно ведро с добавлением сахара или варенья развести в пропорции один к пяти с водой
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