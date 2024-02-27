Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Полуниця виросте розміром із кулак — чим підгодувати ягоди навесні arrow

Полуниця виросте розміром із кулак — чим підгодувати ягоди навесні

27 лютого 2024 18:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим удобрювати полуницю навесні
Врожай полуниці. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Всі садівники бажають отримати рясний урожай великих і смачних ягід полуниці. Дізнайтеся, які підживлення необхідно застосувати навесні, щоб ваш сад порадував вас яскравими та соковитими плодами.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Добриво для полуниць навесні

Для отримання рясного врожаю полуниці розміром із кулак навесні важливо знати, як правильно підгодувати кущі.

Цей процес знайомий фахівцям, які вміють підгодувати полуницю навесні, щоб згодом отримати рясний урожай смачних ягід. І вам варто спробувати. Ба більше, рецепт добрива нескладний і не потребує особливих засобів.

Вам знадобиться: 

  • борна кислота;
  • марганцівка;
  • йод; 
  • тепла вода. 
null
Урожай полуниці. Фото: Freepik

Для початку потрібно взяти третину відра теплої води і додати до неї одну чайну ложку борної кислоти і таку саму кількість марганцівки. Все ретельно перемішайте. Потім одержаний розчин розведіть одним відром води, додайте кілька крапель йоду і знову ретельно перемішайте.

Але підготовку добрива ще не завершено. Далі необхідно додати 2 столові ложки нашатирного спирту та знову добре перемішати. Тепер підживлення повністю готове.

null
Урожай полуниці. Фото: Freepik

На кожен кущ полуниці слід зробити приблизно 300-400 мл готового розчину. За кілька днів ви помітите, що рослини почнуть активно рости прямо на ваших очах.

Не забудьте перед підживленням видалити старе і сухе листя, а також перевірити рослину на наявність хворих пагонів. За потреби можна виконати обрізання.

Раніше ми писали, у який період та як правильно висаджувати тюльпани навесні 2024 року.

Раніше ми розповідали про те, коли і як треба садити гортензію, щоб вона вийшла пишною.

Також ми повідомляли про те, як правильно підготувати сад та город до весни 2024 року.

лайфхаки
ягоди
город
сад
полуниця
будинок
урожай полуниці
корисні поради
дача

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі