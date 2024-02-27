Чим удобрювати полуницю навесні

Врожай полуниці. Фото: Freepik

Всі садівники бажають отримати рясний урожай великих і смачних ягід полуниці. Дізнайтеся, які підживлення необхідно застосувати навесні, щоб ваш сад порадував вас яскравими та соковитими плодами.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Добриво для полуниць навесні

Для отримання рясного врожаю полуниці розміром із кулак навесні важливо знати, як правильно підгодувати кущі.

Цей процес знайомий фахівцям, які вміють підгодувати полуницю навесні, щоб згодом отримати рясний урожай смачних ягід. І вам варто спробувати. Ба більше, рецепт добрива нескладний і не потребує особливих засобів.



Вам знадобиться:

борна кислота;

марганцівка;

йод;

тепла вода.

Урожай полуниці. Фото: Freepik

Для початку потрібно взяти третину відра теплої води і додати до неї одну чайну ложку борної кислоти і таку саму кількість марганцівки. Все ретельно перемішайте. Потім одержаний розчин розведіть одним відром води, додайте кілька крапель йоду і знову ретельно перемішайте.

Але підготовку добрива ще не завершено. Далі необхідно додати 2 столові ложки нашатирного спирту та знову добре перемішати. Тепер підживлення повністю готове.

Урожай полуниці. Фото: Freepik

На кожен кущ полуниці слід зробити приблизно 300-400 мл готового розчину. За кілька днів ви помітите, що рослини почнуть активно рости прямо на ваших очах.

Не забудьте перед підживленням видалити старе і сухе листя, а також перевірити рослину на наявність хворих пагонів. За потреби можна виконати обрізання.

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