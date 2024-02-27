Чем удобрять клубнику весной

Клубника вырастет размером с кулак — чем подкормить ягоды весной
Все садоводы желают получить обильный урожай крупных и вкусных ягод клубники. Узнайте, какие подкормки необходимо применить весной, чтобы ваш сад порадовал вас яркими и сочными плодами.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Удобрение для клубники весной
Для получения обильного урожая клубники размером с кулак весной важно знать, как правильно подкормить кусты.
Этот процесс знаком специалистам, которые умеют подкормить клубнику весной, чтобы впоследствии получить обильный урожай вкусных ягод. И вам стоит попробовать. Более того, рецепт удобрения несложен и не требует особых средств.
Вам понадобится:
- борная кислота;
- марганцовка;
- йод;
- теплая вода.
Для начала нужно взять треть ведра теплой воды и добавить в нее одну чайную ложку борной кислоты и такое же количество марганцовки. Все тщательно перемешайте. Затем полученный раствор разведите одним ведром воды, добавьте несколько капель йода и снова тщательно перемешайте.
Но подготовка удобрения еще не завершена. Далее необходимо добавить 2 столовые ложки нашатырного спирта и снова хорошо перемешать. Теперь подкормка полностью готова.
На каждый куст клубники следует внести примерно 300-400 мл готового раствора. Через несколько дней вы заметите, что растения начнут активно расти прямо на ваших глазах.
Не забудьте перед подкормкой удалить старые и сухие листья, а также проверить растение на наличие больных побегов. При необходимости можно выполнить обрезку.
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