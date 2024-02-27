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Клубника вырастет размером с кулак — чем подкормить ягоды весной

27 февраля 2024 18:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем удобрять клубнику весной
Урожай клубники. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Все садоводы желают получить обильный урожай крупных и вкусных ягод клубники. Узнайте, какие подкормки необходимо применить весной, чтобы ваш сад порадовал вас яркими и сочными плодами.

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

Удобрение для клубники весной 

Для получения обильного урожая клубники размером с кулак весной важно знать, как правильно подкормить кусты.

Этот процесс знаком специалистам, которые умеют подкормить клубнику весной, чтобы впоследствии получить обильный урожай вкусных ягод. И вам стоит попробовать. Более того, рецепт удобрения несложен и не требует особых средств.

Вам понадобится: 

  • борная кислота;
  • марганцовка;
  • йод; 
  • теплая вода. 
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Урожай клубники. Фото: Freepik

Для начала нужно взять треть ведра теплой воды и добавить в нее одну чайную ложку борной кислоты и такое же количество марганцовки. Все тщательно перемешайте. Затем полученный раствор разведите одним ведром воды, добавьте несколько капель йода и снова тщательно перемешайте.

Но подготовка удобрения еще не завершена. Далее необходимо добавить 2 столовые ложки нашатырного спирта и снова хорошо перемешать. Теперь подкормка полностью готова.

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Урожай клубники. Фото: Freepik

На каждый куст клубники следует внести примерно 300-400 мл готового раствора. Через несколько дней вы заметите, что растения начнут активно расти прямо на ваших глазах.

Не забудьте перед подкормкой удалить старые и сухие листья, а также проверить растение на наличие больных побегов. При необходимости можно выполнить обрезку.

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