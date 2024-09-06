Як знищити портулак городній — ефективні методи, поради дачникам

Людина, яка тримає портулак городній. Фото: Pinterest

Такий бур’ян, як портулак городній, — це однорічна трав’яниста рослина, з якою дуже важко боротися. Щоб раз і назавжди позбутися цього небажаного "гостя" на своєму городі, варто знати про ефективні народні методи боротьби.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Щоб позбутися портулака, треба мати неабияку силу волі, адже цей процес є доволі нелегким. Однак, досвідчені дачники поділилися своїми порадами і розповіли про те, які ефективні народні засоби допоможуть вам вивести цей бур’ян з городу.

Портулак городній на землі. Фото: Pinterest

Дієві методи боротьби з портулаком городнім

Перекопування ґрунту навесні чи восени

Це один з найефективніших методів боротьби з небажаним бур’яном на городі. Річ у тому, що коли насіння портулака потрапляє на велику глибину, в них немає сил, щоб знову прорости. Тому досвідчені дачники радять скористатися цим методом.

У такому випадку насіння зійде лише з поверхні ґрунту або глибини в 15 сантиметрів.

Перекопування ґрунту на городі. Фото: Decorexpro

Мульчування ґрунту після посадки і поливу

Ще одним ефективним методом позбавлення бур’яну вважається мульчування городу. Але важливо, щоб мульча завтовшки була не менш, ніж п’ять-шість сантиметрів, адже тонка мульча не дасть жодного результату, на який ви чекаєте.

Ви можете скористатися такими видами мульчі, як:

Тирса, але не хвойних порід

Солома

Верховий торф

Сіно тощо

Мульчування ґрунту соломою. Фото: Epic Gardening

Посів сидератів навесні або восени

Цей метод видалення портулаку допоможе в останні роки. Для знищення бур’яну змішайте гірчицю і ріпак, посійте цю суміш і потім закопайте рослини. Сидерація ділянки не тільки видалить портулак, а й покращить здоров’я ґрунт, забезпечивши його необхідною органікою.

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