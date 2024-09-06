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Портулак городній — що це за рослина і як позбутися бур'яну раз і назавжди

6 вересня 2024 10:14
Валентина Осадча - Редактор
Як знищити портулак городній — ефективні методи, поради дачникам
Людина, яка тримає портулак городній. Фото: Pinterest
Валентина Осадча - Редактор

Такий бур’ян, як портулак городній, — це однорічна трав’яниста рослина, з якою дуже важко боротися. Щоб раз і назавжди позбутися цього небажаного "гостя" на своєму городі, варто знати про ефективні народні методи боротьби. 

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Щоб позбутися портулака, треба мати неабияку силу волі, адже цей процес є доволі нелегким. Однак, досвідчені дачники поділилися своїми порадами і розповіли про те, які ефективні народні засоби допоможуть вам вивести цей бур’ян з городу.

Портулак огородный на земле
Портулак городній на землі. Фото: Pinterest

Дієві методи боротьби з портулаком городнім

Перекопування ґрунту навесні чи восени 

Це один з найефективніших методів боротьби з небажаним бур’яном на городі. Річ у тому, що коли насіння портулака потрапляє на велику глибину, в них немає сил, щоб знову прорости. Тому досвідчені дачники радять скористатися цим методом.

У такому випадку насіння зійде лише з поверхні ґрунту або глибини в 15 сантиметрів. 

Перекапывание грунта на огороде
Перекопування ґрунту на городі. Фото: Decorexpro

Мульчування ґрунту після посадки і поливу

Ще одним ефективним методом позбавлення бур’яну вважається мульчування городу. Але важливо, щоб мульча завтовшки була не менш, ніж п’ять-шість сантиметрів, адже тонка мульча не дасть жодного результату, на який ви чекаєте.

Ви можете скористатися такими видами мульчі, як:

  • Тирса, але не хвойних порід
  • Солома
  • Верховий торф
  • Сіно тощо
Мульчирование почвы соломой
Мульчування ґрунту соломою. Фото: Epic Gardening

Посів сидератів навесні або восени

Цей метод видалення портулаку допоможе в останні роки. Для знищення бур’яну змішайте гірчицю і ріпак, посійте цю суміш і потім закопайте рослини. Сидерація ділянки не тільки видалить портулак, а й покращить здоров’я ґрунт, забезпечивши його необхідною органікою.

Нагадаємо, ми писали про те, як швидко та ефективно позбутися амброзії на своїй ділянці. 

Раніше ми розповідали про те, яка екзотична квітка допоможе позбутися бур’янів на городі. 

Також ми повідомляли про те, які бур’яни можуть покращити врожай на городі.

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