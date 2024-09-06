Как уничтожить огородный портулак — эффективные методы, советы дачникам

Портулак огородный — что это за растение и как избавиться от сорняка раз и навсегда
Такой сорняк, как огородный портулак, — это однолетнее травянистое растение, с которым очень трудно бороться. Чтобы раз и навсегда избавиться от этого нежелательного "гостя" на своем огороде, следует знать об эффективных народных методах борьбы.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Чтобы избавиться от портулака, надо иметь немалую силу воли, ведь этот процесс довольно нелегок. Однако, опытные дачники поделились своими советами и рассказали о том, какие эффективные народные средства помогут вам вывести этот сорняк с огорода.
Действенные методы борьбы с огородным портулаком
Перекапывание почвы весной или осенью
Это один из самых эффективных методов борьбы с нежелательным сорняком на огороде. Дело в том, что когда семена портулака попадают на большую глубину, у них нет сил, чтобы снова прорасти. Поэтому опытные дачники советуют воспользоваться этим методом.
В таком случае семена сойдут только с поверхности почвы или глубины в 15 сантиметров.
Мульчирование почвы после посадки и полива
Еще одним эффективным методом избавления от сорняков считается мульчирование огорода. Но важно, чтобы мульча по толщине была не менее пяти-шести сантиметров, ведь тонкая мульча не даст никакого результата, которого вы ждете.
Вы можете воспользоваться такими видами мульчи, как:
- Опилки, но не хвойных пород
- Солома
- Верховой торф
- Сено и т.п.
Посев сидератов весной или осенью
Этот способ удаления портулака поможет в последние годы. Для уничтожения сорняков смешайте горчицу и рапс, посейте эту смесь и затем закопайте растения. Сидерация участка не только удалит портулак, но и улучшит здоровье почву, снабдив ее необходимой органикой.
Напомним, мы писали о том, как быстро и эффективно избавиться от амброзии на своем участке.
Ранее мы рассказывали о том, какой экзотический цветок поможет избавиться от сорняков на огороде.
Также мы сообщали о том, какие сорняки могут улучшить урожай на огороде.
Читайте Новини.LIVE!