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Портулак огородный — что это за растение и как избавиться от сорняка раз и навсегда

6 сентября 2024 10:14
Валентина Осадчая - Редактор
Как уничтожить огородный портулак — эффективные методы, советы дачникам
Человек, держащий огородный портулак. Фото: Pinterest
Валентина Осадчая - Редактор

Такой сорняк, как огородный портулак, — это однолетнее травянистое растение, с которым очень трудно бороться. Чтобы раз и навсегда избавиться от этого нежелательного "гостя" на своем огороде, следует знать об эффективных народных методах борьбы.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Чтобы избавиться от портулака, надо иметь немалую силу воли, ведь этот процесс довольно нелегок. Однако, опытные дачники поделились своими советами и рассказали о том, какие эффективные народные средства помогут вам вывести этот сорняк с огорода.

Огородный портулак на земле
Огородный портулак на земле. Фото: Pinterest

Действенные методы борьбы с огородным портулаком

Перекапывание почвы весной или осенью

Это один из самых эффективных методов борьбы с нежелательным сорняком на огороде. Дело в том, что когда семена портулака попадают на большую глубину, у них нет сил, чтобы снова прорасти. Поэтому опытные дачники советуют воспользоваться этим методом.

В таком случае семена сойдут только с поверхности почвы или глубины в 15 сантиметров.

Перекапывание грунта на огороде
Перекапывание грунта на огороде. Фото: Decorexpro

Мульчирование почвы после посадки и полива

Еще одним эффективным методом избавления от сорняков считается мульчирование огорода. Но важно, чтобы мульча по толщине была не менее пяти-шести сантиметров, ведь тонкая мульча не даст никакого результата, которого вы ждете.

Вы можете воспользоваться такими видами мульчи, как:

  • Опилки, но не хвойных пород
  • Солома
  • Верховой торф
  • Сено и т.п.
Мульчирование почвы соломой
Мульчирование почвы соломой. Фото: Epic Gardening

Посев сидератов весной или осенью

Этот способ удаления портулака поможет в последние годы. Для уничтожения сорняков смешайте горчицу и рапс, посейте эту смесь и затем закопайте растения. Сидерация участка не только удалит портулак, но и улучшит здоровье почву, снабдив ее необходимой органикой.

Напомним, мы писали о том, как быстро и эффективно избавиться от амброзии на своем участке.

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