Що посадити біля ялівця в саду — найкращі сусіди серед рослин

Посадіть поруч із ялівцем ці рослини, і вашому щастю не буде меж
Сьогодні багато досвідчених садівників висаджують на своїй ділянці ялівець, адже він є декоративним і, до того ж, не потребує особливих умов вирощування. Але варто знати, які рослини можна посадити поруч із цим популярним чагарником.
Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.
Які рослини можна висаджувати поруч із ялівцем
Експерти кажуть, що поруч із ялівцем можна посадити інші хвойні культури, чагарники і трав’янисті рослини, а можна розмістити його позаду троянд або інших кущів з великими квітами. Вдалим також вважається "сусідство" ялівця з жимолостю або барбарисом.
Між кущами можна вирощувати цибулинні багаторічні квіти, зокрема, такі квіти, як:
- Нарциси
- Гіацинти
- Крокуси
Коли ви обираєте, з чим поруч посадити ялівець, звертайте увагу на те, щоб у цих рослин не було великих квітів яскравих відтінків, які б створювали тінь для хвойного чагарника.
Як правильно садити ялівець
Досвідчені садівники наголошують, що ялівець потребує гарно освітленого місця, щоб виростити у потрібній формі та естетичному вигляді. Що стосується відстані, то між чагарниками повинно бути десь від півметра до півтора-двох метрів в залежності від їхнього розміру.
Яма для посадки ялівцю з дренажем на дні повинна бути в два-три рази більше за його коріння і завглибшки до 70 сантиметрів. Причому, ґрунт повинен мати відповідний рівень кислотності, адже ялівець вважається досить чутливим до цього моменту.
Якщо у вас недостатньо або надмірно кислотний ґрунт, внесіть до нього вапно-гідратне або доломітове борошно.
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