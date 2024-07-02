Що посадити біля ялівця в саду — найкращі сусіди серед рослин

Чоловік, який поливає ялівець. Фото: Home Depot

Сьогодні багато досвідчених садівників висаджують на своїй ділянці ялівець, адже він є декоративним і, до того ж, не потребує особливих умов вирощування. Але варто знати, які рослини можна посадити поруч із цим популярним чагарником.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.

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Які рослини можна висаджувати поруч із ялівцем

Експерти кажуть, що поруч із ялівцем можна посадити інші хвойні культури, чагарники і трав’янисті рослини, а можна розмістити його позаду троянд або інших кущів з великими квітами. Вдалим також вважається "сусідство" ялівця з жимолостю або барбарисом.

Ялівець козацький в саду. Фото: Pinterest

Між кущами можна вирощувати цибулинні багаторічні квіти, зокрема, такі квіти, як:

Нарциси

Гіацинти

Крокуси

Коли ви обираєте, з чим поруч посадити ялівець, звертайте увагу на те, щоб у цих рослин не було великих квітів яскравих відтінків, які б створювали тінь для хвойного чагарника.

Як правильно садити ялівець

Досвідчені садівники наголошують, що ялівець потребує гарно освітленого місця, щоб виростити у потрібній формі та естетичному вигляді. Що стосується відстані, то між чагарниками повинно бути десь від півметра до півтора-двох метрів в залежності від їхнього розміру.

Ялівець серед інших чагарників. Фото: Pinterest

Яма для посадки ялівцю з дренажем на дні повинна бути в два-три рази більше за його коріння і завглибшки до 70 сантиметрів. Причому, ґрунт повинен мати відповідний рівень кислотності, адже ялівець вважається досить чутливим до цього моменту.

Якщо у вас недостатньо або надмірно кислотний ґрунт, внесіть до нього вапно-гідратне або доломітове борошно.

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