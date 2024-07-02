Что посадить возле можжевельника в саду — самые лучшие соседи среди растений

Посадите рядом с можжевельником эти растения, и вашему счастью не будет предела
Сегодня многие опытные садоводы высаживают на своем участке можжевельник, ведь он декоративный и, к тому же, не требует особых условий выращивания. Но следует знать, какие растения можно посадить рядом с этим популярным кустарником.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.
Какие растения можно высаживать рядом с можжевельником
Эксперты говорят, что рядом с можжевельником можно посадить другие хвойные культуры, кустарники и травянистые растения, а можно разместить его позади роз или других кустов с большими цветами. Удачным также считается "соседство" можжевельника с жимолостью или барбарисом.
Между кустами можно выращивать луковичные многолетние цветы, в частности, такие цветы, как:
- Нарциссы
- Гиацинты
- Крокусы
Когда вы выбираете, с чем рядом посадить можжевельник, обращайте внимание на то, чтобы у этих растений не было больших цветов ярких оттенков, которые создавали бы тень для хвойного кустарника.
Как правильно сажать можжевельник
Опытные садоводы отмечают, что можжевельник нуждается в хорошо освещенном месте, чтобы вырасти в нужной форме и эстетическом виде. Что касается расстояния, то между кустарниками должно быть где-то от полуметра до полутора-двух метров в зависимости от их размера.
Яма для посадки можжевельника с дренажем на дне должна быть в два-три раза больше его корней и глубиной до 70 сантиметров. Причем, почва должна иметь соответствующий уровень кислотности, ведь можжевельник считается достаточно чувствительным к этому моменту.
Если у вас недостаточно или чрезмерно кислотная почва, внесите в него известь-гидратную или доломитовую муку.
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