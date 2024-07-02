Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Посадите рядом с можжевельником эти растения, и вашему счастью не будет предела arrow

Посадите рядом с можжевельником эти растения, и вашему счастью не будет предела

2 июля 2024 19:24
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Что посадить возле можжевельника в саду — самые лучшие соседи среди растений
Мужчина, который поливает можжевельник. Фото: Home Depot
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Сегодня многие опытные садоводы высаживают на своем участке можжевельник, ведь он декоративный и, к тому же, не требует особых условий выращивания. Но следует знать, какие растения можно посадить рядом с этим популярным кустарником.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

Читайте также:

Какие растения можно высаживать рядом с можжевельником

Эксперты говорят, что рядом с можжевельником можно посадить другие хвойные культуры, кустарники и травянистые растения, а можно разместить его позади роз или других кустов с большими цветами. Удачным также считается "соседство" можжевельника с жимолостью или барбарисом.

Яловик казацкий в саду
Можжевельник казацкий в саду. Фото: Pinterest

Между кустами можно выращивать луковичные многолетние цветы, в частности, такие цветы, как:

  • Нарциссы
  • Гиацинты
  • Крокусы

Когда вы выбираете, с чем рядом посадить можжевельник, обращайте внимание на то, чтобы у этих растений не было больших цветов ярких оттенков, которые создавали бы тень для хвойного кустарника.

Как правильно сажать можжевельник

Опытные садоводы отмечают, что можжевельник нуждается в хорошо освещенном месте, чтобы вырасти в нужной форме и эстетическом виде. Что касается расстояния, то между кустарниками должно быть где-то от полуметра до полутора-двух метров в зависимости от их размера.

Яловщик среди других кустарников
Можжевельник среди других кустарников. Фото: Pinterest

Яма для посадки можжевельника с дренажем на дне должна быть в два-три раза больше его корней и глубиной до 70 сантиметров. Причем, почва должна иметь соответствующий уровень кислотности, ведь можжевельник считается достаточно чувствительным к этому моменту.

Если у вас недостаточно или чрезмерно кислотная почва, внесите в него известь-гидратную или доломитовую муку.

Напомним, мы писали о том, какие растения ни в коем случае нельзя выращивать возле кабачков.

Раньше мы рассказывали о том, что нельзя выращивать на одной грядке с чесноком.

Также мы сообщали о том, какие растения посадить под орехом, чтобы защитить его от вредителей.

растения сад кусты можжевельник

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно