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Посійте гірчицю на городі, щоб "врятувати" ґрунт після збору врожаю — поради

17 вересня 2024 22:41
Валентина Осадча - Редактор
Як правильно посіяти гірчицю восени, щоб покращити ґрунт — корисні поради дачникам
Рясний врожай гірчиці на ділянці. Фото: Freepik
Валентина Осадча - Редактор

Посадивши сидерати на городі, ви, по-перше, зменшуєте вплив хімічних засобів на рослин, а по-друге, покращуєте структуру ґрунту. А щоб всі ці діє виявилися ефективними, необхідно знати, як правильно потрібно сіяти такий сидерат, як гірчиця, восени.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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В чому переваги гірчиці

Гірчиця — це один з видів сидератів, який гарно проростає і активно росте впродовж 30-45 днів. Ця рослина має маленьку кількість природних шкідників і захворювань, тому здатна очистити ґрунт для майбутнього врожаю. 

Выращенная на огороде горчица
Вирощена на городі гірчиця. Фото: Pixabay

До того ж гірчиця може привернути увагу бджіл, щоб вони запиляли рослини на городі та в саду. 

Як правильно посадити гірчицю восени

Досвідчені дачники наголошують, що посів гірчиці в осінній сезон року відбувається виключно після збору врожаю. Та існують певні кроки, яких потрібно дотримуватися при посіві цього сидерату. Перш за все, йдеться про підготовку ґрунту до посадки гірчиці та про сам посів насіння сидерату. 

Перш ніж сіяти сидерат, гарно розпушіть ґрунт, а потім покладіть насіння завглибшки сім сантиметрів так, щоб відстань між рядами була не менше, ніж 15 сантиметрів. Після цього візьміть граблі та пройдіться ділянкою, а потім — присипте насіння ґрунтом. 

Семена горчицы в руке
Насіння гірчиці в руці. Фото: Rural Sprout

Наприкінці процедури просто гарно полийте свій город, де ви посіяли насіння гірчиці.

Варто додати, що після достигання гірчиці деякі дачники розкидають по городу бадилля, а хтось перекопує ґрунт. Якщо говорити про те, який з цих методів вважається найкращим, то вибрати один неможливо, адже обидва способи є дуже ефективними.

Нагадаємо, ми писали про те, який сидерат варто посадити на городі після збору врожаю картоплі. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно посадити кріп на городі у вересні. 

Також ми повідомляли про те, які рослини варто посадити після помідорів на городі.

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