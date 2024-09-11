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Посійте цей сидерат після картоплі — замінить машину гною та прожене шкідників

11 вересня 2024 21:48
Анастасія Мироненко - Редактор
Що сіяти після картоплі на городі — сидерат, який замінює гній та інсектициди
Збір врожаю картоплі на городі. Фото: Буг
Анастасія Мироненко - Редактор

Традиційно у вересні триває збір врожаю картоплі. Але після, як правило, дачники та городники залишають грядки порожніми. Хтось вносить гній і переорює, щоб підготувати чорнозем до весняної посадки. Проте, існує набагато ефективніший спосіб збагатити ґрунт поживними речовинами — засадити город сидератами. Такі культури на додаток здатні витіснити бур'яни та знищити шкідників. 

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Що сіяти після збору картоплі на городі, розповідаємо далі в матеріалі. 

Як сидерати впливають на ґрунт 

Такі рослини надзвичайно корисні для ґрунту й мають ряд позитивних ефектів:

  • відновлюють родючість землі;
  • допомагають позбутися деяких шкідників;
  • допомагають уникнути деяких захворювань городніх культур;
  • розпушують землю та насичують її киснем;
  • збагачують корисними речовинами. 

Ефективні сидерати після збору картоплі

Звичайно, посадити після картоплі можна не будь-який сидерат, який припав вам до душі. Тут також є технологія та правила, яких необхідно дотримуватися. 

Для початку необхідно розібратися, чого не вистачає землі після картоплі. Як правило, це:

  • азот;
  • калій; 
  • фосфор. 

Тому треба робити ставку на ті сидерати, які здатні поповнити запаси цих корисних речовин. Для картоплі підходять будь-які сидерати, крім пасльонових.

Що можна посіяти на городі з сидератів:

  • горох;
  • гірчиця;
  • фацелія;
  • люцерна;
  • конюшина;
  • бобові;
  • люпин;
  • буркун;
  • вика;
  • редька олійна;
  • ріпак;
  • ячмінь;
  • жито;
  • овес.

Тобто, все, що швидко зможе наростити зелену масу після посадки. Можна посіяти не монокультуру, а, наприклад, суміш бобових і злакових.

Як стверджують досвідчені городники, найкращою рослиною, яку можна посіяти після картоплі, є жито. Такий сидерат має здатність поповнювати спустошені запаси калію та фосфору, розпушує ґрунт, насичуючи його киснем, захищає від хвороб. А ще жито буквально проганяє дротяника з того місця, на якому росте.

 

Раніше ми розповідали, як правильно сіяти гірчицю у вересні.

Нагадаємо, ми писали, який можна посіяти сидерат у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту.

Також радимо дізнатися, як правильно посіяти моркву під зиму.

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