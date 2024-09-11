Що сіяти після картоплі на городі — сидерат, який замінює гній та інсектициди

Посійте цей сидерат після картоплі — замінить машину гною та прожене шкідників
Традиційно у вересні триває збір врожаю картоплі. Але після, як правило, дачники та городники залишають грядки порожніми. Хтось вносить гній і переорює, щоб підготувати чорнозем до весняної посадки. Проте, існує набагато ефективніший спосіб збагатити ґрунт поживними речовинами — засадити город сидератами. Такі культури на додаток здатні витіснити бур'яни та знищити шкідників.
Що сіяти після збору картоплі на городі, розповідаємо далі в матеріалі.
Як сидерати впливають на ґрунт
Такі рослини надзвичайно корисні для ґрунту й мають ряд позитивних ефектів:
- відновлюють родючість землі;
- допомагають позбутися деяких шкідників;
- допомагають уникнути деяких захворювань городніх культур;
- розпушують землю та насичують її киснем;
- збагачують корисними речовинами.
Ефективні сидерати після збору картоплі
Звичайно, посадити після картоплі можна не будь-який сидерат, який припав вам до душі. Тут також є технологія та правила, яких необхідно дотримуватися.
Для початку необхідно розібратися, чого не вистачає землі після картоплі. Як правило, це:
- азот;
- калій;
- фосфор.
Тому треба робити ставку на ті сидерати, які здатні поповнити запаси цих корисних речовин. Для картоплі підходять будь-які сидерати, крім пасльонових.
Що можна посіяти на городі з сидератів:
- горох;
- гірчиця;
- фацелія;
- люцерна;
- конюшина;
- бобові;
- люпин;
- буркун;
- вика;
- редька олійна;
- ріпак;
- ячмінь;
- жито;
- овес.
Тобто, все, що швидко зможе наростити зелену масу після посадки. Можна посіяти не монокультуру, а, наприклад, суміш бобових і злакових.
Як стверджують досвідчені городники, найкращою рослиною, яку можна посіяти після картоплі, є жито. Такий сидерат має здатність поповнювати спустошені запаси калію та фосфору, розпушує ґрунт, насичуючи його киснем, захищає від хвороб. А ще жито буквально проганяє дротяника з того місця, на якому росте.
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