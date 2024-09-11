Що сіяти після картоплі на городі — сидерат, який замінює гній та інсектициди

Збір врожаю картоплі на городі. Фото: Буг

Традиційно у вересні триває збір врожаю картоплі. Але після, як правило, дачники та городники залишають грядки порожніми. Хтось вносить гній і переорює, щоб підготувати чорнозем до весняної посадки. Проте, існує набагато ефективніший спосіб збагатити ґрунт поживними речовинами — засадити город сидератами. Такі культури на додаток здатні витіснити бур'яни та знищити шкідників.

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Як сидерати впливають на ґрунт

Такі рослини надзвичайно корисні для ґрунту й мають ряд позитивних ефектів:

відновлюють родючість землі;

допомагають позбутися деяких шкідників;

допомагають уникнути деяких захворювань городніх культур;

розпушують землю та насичують її киснем;

збагачують корисними речовинами.

Ефективні сидерати після збору картоплі

Звичайно, посадити після картоплі можна не будь-який сидерат, який припав вам до душі. Тут також є технологія та правила, яких необхідно дотримуватися.

Для початку необхідно розібратися, чого не вистачає землі після картоплі. Як правило, це:

азот;

калій;

фосфор.

Тому треба робити ставку на ті сидерати, які здатні поповнити запаси цих корисних речовин. Д ля картоплі підходять будь-які сидерати, крім пасльонових.

Що можна посіяти на городі з сидератів:

горох;

гірчиця;

фацелія;

люцерна;

конюшина;

бобові;

люпин;

буркун;

вика;

редька олійна;

ріпак;

ячмінь;

жито;

овес.

Тобто, все, що швидко зможе наростити зелену масу після посадки. Можна посіяти не монокультуру, а, наприклад, суміш бобових і злакових.

Як стверджують досвідчені городники, найкращою рослиною, яку можна посіяти після картоплі, є жито. Такий сидерат має здатність поповнювати спустошені запаси калію та фосфору, розпушує ґрунт, насичуючи його киснем, захищає від хвороб. А ще жито буквально проганяє дротяника з того місця, на якому росте.

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