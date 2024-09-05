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Ґрунт стане пухким та родючим — як правильно сіяти гірчицю у вересні

5 вересня 2024 19:34
Анастасія Мироненко - Редактор
Як сіяти гірчицю у вересні, щоб ґрунт став родючим та пухким — поради городникам
Посів гірчиці на городі. Фото: agroexpert.md
Анастасія Мироненко - Редактор

Після збору врожаю багато садівників та городників шукають ефективні методи підготовки ґрунту до наступного сезону. Один з таких є посів гірчиці. Цей сидерат розпушує ґрунт, насичує його корисними речовинами та навіть відлякує шкідників.

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Які переваги гірчиці та як правильно посіяти цей сидерат у вересні, щоб досягти максимальних результатів, розповідаємо далі в матеріалі. 

Чому варто сіяти саме гірчицю — головні переваги сидерата 

Цю рослину найчастіше обирають як сидерат, оскільки вона має цілий ряд переваг: 

  • посів економічний — на 1 сотку потрібно від 200 до 400 г насіння (близько 4 кг посівного матеріалу на 1 гектар);
  • швидке проростання та активне зростання (вегетаційний період становить всього 30-45 днів);
  • майже відсутні природні шкідники та хвороби, які загрожують гірчиці;
  • рослина приваблює бджіл та інших запилювачів;
  • гірчиця є цінним медоносом;
  • підвищення родючості ґрунту без застосування добрив;
  • захист ґрунту від вивітрювання і пересихання;
  • підвищення пухкості ґрунту (збільшення аерації);
  • рослинні залишки, закладені в ґрунт, стають живильним середовищем для розвитку корисної ґрунтової мікрофлори;
  • завдяки гірким ефірним оліям у складі рослина здатна відлякувати шкідників;
  • знищення/витіснення бур'янів;
  • використання гірчиці дозволяє дотримуватися сівозміни.

 

Як правильно сіяти гірчицю восени
Бджола на квітах гірчиці. Фото: pixabay.com

Коли сіяти гірчицю як добриво

Сіяти гірчицю можна як навесні, так і восени. Рослину починають висівати у другій половині березня і завершують в середині вересня (використовується озимий спосіб). Це дає рослині достатньо часу на розвиток до початку холодів.

 

Коли сіяти гірчицю як добриво
Гірчиця на дачній ділянці. Фото: freepik.com

Як правильно сіяти гірчицю восени

Гірчицю восени висівають після збору врожаю. Але досвідчені городники підкреслюють, у жодному разі не можна садити цей сидерат після капусти. 

Перед посівам гірчиці обов'язково потрібно:

  • перекопати/розпушити ґрунт;
  • зробити рядочки, відстань між якими має бути не менше 15 см;
  • насіння слід кидати у борозни глибиною 7 см;
  •  пройтися ділянкою за допомогою грабель, присипати ґрунтом насіння;
  • помірно полити територію.

Городники зазвичай використовують кілька способів збагатити ґрунт після дозрівання цього сидерату: або розкидують бадилля по ділянці, або проводять заорювання культиватором, тобто перекопують ґрунт разом із гірчицею. Обидва методи вважаються однаково ефективними.

 

Раніше ми розповідали, який ще можна посіяти сидерат у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту.

Нагадаємо, ми писали, що потрібно зробити на городі у вересні обов'язково.

Також ми підготували місячний посівний календар на вересень 2024 року, який допоможе визначити найсприятливіші дати для роботи в саду та на городі. 

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