Як сіяти гірчицю у вересні, щоб ґрунт став родючим та пухким — поради городникам

Ґрунт стане пухким та родючим — як правильно сіяти гірчицю у вересні
Після збору врожаю багато садівників та городників шукають ефективні методи підготовки ґрунту до наступного сезону. Один з таких є посів гірчиці. Цей сидерат розпушує ґрунт, насичує його корисними речовинами та навіть відлякує шкідників.
Які переваги гірчиці та як правильно посіяти цей сидерат у вересні, щоб досягти максимальних результатів, розповідаємо далі в матеріалі.
Чому варто сіяти саме гірчицю — головні переваги сидерата
Цю рослину найчастіше обирають як сидерат, оскільки вона має цілий ряд переваг:
- посів економічний — на 1 сотку потрібно від 200 до 400 г насіння (близько 4 кг посівного матеріалу на 1 гектар);
- швидке проростання та активне зростання (вегетаційний період становить всього 30-45 днів);
- майже відсутні природні шкідники та хвороби, які загрожують гірчиці;
- рослина приваблює бджіл та інших запилювачів;
- гірчиця є цінним медоносом;
- підвищення родючості ґрунту без застосування добрив;
- захист ґрунту від вивітрювання і пересихання;
- підвищення пухкості ґрунту (збільшення аерації);
- рослинні залишки, закладені в ґрунт, стають живильним середовищем для розвитку корисної ґрунтової мікрофлори;
- завдяки гірким ефірним оліям у складі рослина здатна відлякувати шкідників;
- знищення/витіснення бур'янів;
- використання гірчиці дозволяє дотримуватися сівозміни.
Коли сіяти гірчицю як добриво
Сіяти гірчицю можна як навесні, так і восени. Рослину починають висівати у другій половині березня і завершують в середині вересня (використовується озимий спосіб). Це дає рослині достатньо часу на розвиток до початку холодів.
Як правильно сіяти гірчицю восени
Гірчицю восени висівають після збору врожаю. Але досвідчені городники підкреслюють, у жодному разі не можна садити цей сидерат після капусти.
Перед посівам гірчиці обов'язково потрібно:
- перекопати/розпушити ґрунт;
- зробити рядочки, відстань між якими має бути не менше 15 см;
- насіння слід кидати у борозни глибиною 7 см;
- пройтися ділянкою за допомогою грабель, присипати ґрунтом насіння;
- помірно полити територію.
Городники зазвичай використовують кілька способів збагатити ґрунт після дозрівання цього сидерату: або розкидують бадилля по ділянці, або проводять заорювання культиватором, тобто перекопують ґрунт разом із гірчицею. Обидва методи вважаються однаково ефективними.
Раніше ми розповідали, який ще можна посіяти сидерат у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту.
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