Як сіяти гірчицю у вересні, щоб ґрунт став родючим та пухким — поради городникам

Посів гірчиці на городі. Фото: agroexpert.md

Після збору врожаю багато садівників та городників шукають ефективні методи підготовки ґрунту до наступного сезону. Один з таких є посів гірчиці. Цей сидерат розпушує ґрунт, насичує його корисними речовинами та навіть відлякує шкідників.

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Які переваги гірчиці та як правильно посіяти цей сидерат у вересні, щоб досягти максимальних результатів, розповідаємо далі в матеріалі.

Чому варто сіяти саме гірчицю — головні переваги сидерата

Цю рослину найчастіше обирають як сидерат, оскільки вона має цілий ряд переваг:

посів економічний — на 1 сотку потрібно від 200 до 400 г насіння (близько 4 кг посівного матеріалу на 1 гектар);

швидке проростання та активне зростання (вегетаційний період становить всього 30-45 днів);

майже відсутні природні шкідники та хвороби, які загрожують гірчиці;

рослина приваблює бджіл та інших запилювачів;

гірчиця є цінним медоносом;

підвищення родючості ґрунту без застосування добрив;

захист ґрунту від вивітрювання і пересихання;

підвищення пухкості ґрунту (збільшення аерації);

рослинні залишки, закладені в ґрунт, стають живильним середовищем для розвитку корисної ґрунтової мікрофлори;

завдяки гірким ефірним оліям у складі рослина здатна відлякувати шкідників;

знищення/витіснення бур'янів;

використання гірчиці дозволяє дотримуватися сівозміни.

Бджола на квітах гірчиці. Фото: pixabay.com

Коли сіяти гірчицю як добриво

Сіяти гірчицю можна як навесні, так і восени. Рослину починають висівати у другій половині березня і завершують в середині вересня (використовується озимий спосіб). Це дає рослині достатньо часу на розвиток до початку холодів.

Гірчиця на дачній ділянці. Фото: freepik.com

Як правильно сіяти гірчицю восени

Гірчицю восени висівають після збору врожаю. Але досвідчені городники підкреслюють, у жодному разі не можна садити цей сидерат після капусти.

Перед посівам гірчиці обов'язково потрібно:

перекопати/розпушити ґрунт;

зробити рядочки, відстань між якими має бути не менше 15 см;

насіння слід кидати у борозни глибиною 7 см;

пройтися ділянкою за допомогою грабель, присипати ґрунтом насіння;

помірно полити територію.

Городники зазвичай використовують кілька способів збагатити ґрунт після дозрівання цього сидерату: або розкидують бадилля по ділянці, або проводять заорювання культиватором, тобто перекопують ґрунт разом із гірчицею. Обидва методи вважаються однаково ефективними.

Раніше ми розповідали, який ще можна посіяти сидерат у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту.

Нагадаємо, ми писали, що потрібно зробити на городі у вересні обов'язково.

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