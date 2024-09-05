Как сеять горчицу в сентябре, чтобы почва стала плодородной и рыхлой — советы

Посев горчицы на огороде. Фото: agroexpert.md

После сбора урожая многие садоводы и огородники ищут эффективные методы подготовки почвы к следующему сезону. Одним из таких есть посев горчицы. Этот сидерат разрыхляет почву, насыщает ее полезными веществами и даже отпугивает вредителей.

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Какие преимущества горчицы и как правильно посеять этот сидерат в сентябре, чтобы добиться максимальных результатов, рассказываем далее в материале.

Почему стоит сеять именно горчицу — главные преимущества сидерата

Это растение чаще всего выбирают как сидерат, поскольку оно имеет целый ряд преимуществ:

посев экономичный — на 1 сотку требуется от 200 до 400 г семян (около 4 кг посевного материала на 1 гектар);

— на 1 сотку требуется от 200 до 400 г семян (около 4 кг посевного материала на 1 гектар); быстрый рост и активный рост (вегетационный период составляет всего 30-45 дней);

почти отсутствуют природные вредители и болезни, угрожающие горчице;

растение привлекает пчел и других опылителей;

горчица является ценным медоносом;

повышение плодородия почвы без применения удобрений;

защита грунта от выветривания и пересыхания;

повышение рыхлости почвы (увеличение аэрации);

растительные остатки, заложенные в почву, становятся питательной средой для развития полезной почвенной микрофлоры;

благодаря горьким эфирным маслам в составе растение способно отпугивать вредителей;

уничтожение/вытеснение сорняков;

использование горчицы позволяет соблюдать севооборот.

Пчела на цветах горчицы. Фото: pixabay.com

Когда сеять горчицу как удобрение

Сеять горчицу можно как весной, так и осенью. Растение начинают высевать во второй половине марта и завершают в середине сентября (используется озимый способ). Это дает растению достаточно времени для развития до начала холодов.

Горчица на дачном участке. Фото: freepik.com

Как правильно сеять горчицу осенью

Горчицу осенью высевают после сбора урожая. Но опытные огородники подчеркивают, что ни в коем случае нельзя сажать этот сидерат после капусты.

Перед посевом горчицы обязательно нужно:

перекопать/разрыхлить почву;

сделать ряды, расстояние между которыми должно быть не менее 15 см;

семена следует бросать в борозды глубиной 7 см;

пройтись по участку с помощью грабель, присыпать почвой семена;

умеренно полить территорию.

Огородники обычно используют несколько способов обогатить почву после созревания этого сидерата: либо разбрасывают ботву по участку, либо проводят запахивание культиватором, то есть перекапывают почву вместе с горчицей. Оба метода считаются одинаково эффективными.

Ранее мы рассказывали, какой еще можно посеять сидерат в сентябре, чтобы повысить урожайность почвы.

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