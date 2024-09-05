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Почва станет рыхлой и плодородной — как правильно сеять горчицу в сентябре

5 сентября 2024 19:34
Анастасия Мироненко - Редактор
Как сеять горчицу в сентябре, чтобы почва стала плодородной и рыхлой — советы
Посев горчицы на огороде. Фото: agroexpert.md
Анастасия Мироненко - Редактор

После сбора урожая многие садоводы и огородники ищут эффективные методы подготовки почвы к следующему сезону. Одним из таких есть посев горчицы. Этот сидерат разрыхляет почву, насыщает ее полезными веществами и даже отпугивает вредителей.

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Какие преимущества горчицы и как правильно посеять этот сидерат в сентябре, чтобы добиться максимальных результатов, рассказываем далее в материале.

Почему стоит сеять именно горчицу —  главные преимущества сидерата

Это растение чаще всего выбирают как сидерат, поскольку оно имеет целый ряд преимуществ:

  • посев экономичный — на 1 сотку требуется от 200 до 400 г семян (около 4 кг посевного материала на 1 гектар);
  • быстрый рост и активный рост (вегетационный период составляет всего 30-45 дней);
  • почти отсутствуют природные вредители и болезни, угрожающие горчице;
  • растение привлекает пчел и других опылителей;
  • горчица является ценным медоносом;
  • повышение плодородия почвы без применения удобрений;
  • защита грунта от выветривания и пересыхания;
  • повышение рыхлости почвы (увеличение аэрации);
  • растительные остатки, заложенные в почву, становятся питательной средой для развития полезной почвенной микрофлоры;
  • благодаря горьким эфирным маслам в составе растение способно отпугивать вредителей;
  • уничтожение/вытеснение сорняков;
  • использование горчицы позволяет соблюдать севооборот.

 

Как правильно сеять горчицу осенью
Пчела на цветах горчицы. Фото: pixabay.com

Когда сеять горчицу как удобрение

Сеять горчицу можно как весной, так и осенью. Растение начинают высевать во второй половине марта и завершают в середине сентября (используется озимый способ). Это дает растению достаточно времени для развития до начала холодов.

 

Когда сеять горчицу как удобрение
Горчица на дачном участке. Фото: freepik.com

Как правильно сеять горчицу осенью

Горчицу осенью высевают после сбора урожая. Но опытные огородники подчеркивают, что ни в коем случае нельзя сажать этот сидерат после капусты.

Перед посевом горчицы обязательно нужно:

  • перекопать/разрыхлить почву;
  • сделать ряды, расстояние между которыми должно быть не менее 15 см;
  • семена следует бросать в борозды глубиной 7 см;
  • пройтись по участку с помощью грабель, присыпать почвой семена;
  • умеренно полить территорию.

Огородники обычно используют несколько способов обогатить почву после созревания этого сидерата: либо разбрасывают ботву по участку, либо проводят запахивание культиватором, то есть перекапывают почву вместе с горчицей. Оба метода считаются одинаково эффективными.

 

Ранее мы рассказывали, какой еще можно посеять сидерат в сентябре, чтобы повысить урожайность почвы.

Напомним, мы писали, что нужно сделать в огороде в сентябре обязательно.

Также мы подготовили лунный посевной календарь на сентябрь 2024, который поможет определить самые благоприятные даты для работы в саду и огороде.

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