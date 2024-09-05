Как сеять горчицу в сентябре, чтобы почва стала плодородной и рыхлой — советы

Почва станет рыхлой и плодородной — как правильно сеять горчицу в сентябре
После сбора урожая многие садоводы и огородники ищут эффективные методы подготовки почвы к следующему сезону. Одним из таких есть посев горчицы. Этот сидерат разрыхляет почву, насыщает ее полезными веществами и даже отпугивает вредителей.
Какие преимущества горчицы и как правильно посеять этот сидерат в сентябре, чтобы добиться максимальных результатов, рассказываем далее в материале.
Почему стоит сеять именно горчицу — главные преимущества сидерата
Это растение чаще всего выбирают как сидерат, поскольку оно имеет целый ряд преимуществ:
- посев экономичный — на 1 сотку требуется от 200 до 400 г семян (около 4 кг посевного материала на 1 гектар);
- быстрый рост и активный рост (вегетационный период составляет всего 30-45 дней);
- почти отсутствуют природные вредители и болезни, угрожающие горчице;
- растение привлекает пчел и других опылителей;
- горчица является ценным медоносом;
- повышение плодородия почвы без применения удобрений;
- защита грунта от выветривания и пересыхания;
- повышение рыхлости почвы (увеличение аэрации);
- растительные остатки, заложенные в почву, становятся питательной средой для развития полезной почвенной микрофлоры;
- благодаря горьким эфирным маслам в составе растение способно отпугивать вредителей;
- уничтожение/вытеснение сорняков;
- использование горчицы позволяет соблюдать севооборот.
Когда сеять горчицу как удобрение
Сеять горчицу можно как весной, так и осенью. Растение начинают высевать во второй половине марта и завершают в середине сентября (используется озимый способ). Это дает растению достаточно времени для развития до начала холодов.
Как правильно сеять горчицу осенью
Горчицу осенью высевают после сбора урожая. Но опытные огородники подчеркивают, что ни в коем случае нельзя сажать этот сидерат после капусты.
Перед посевом горчицы обязательно нужно:
- перекопать/разрыхлить почву;
- сделать ряды, расстояние между которыми должно быть не менее 15 см;
- семена следует бросать в борозды глубиной 7 см;
- пройтись по участку с помощью грабель, присыпать почвой семена;
- умеренно полить территорию.
Огородники обычно используют несколько способов обогатить почву после созревания этого сидерата: либо разбрасывают ботву по участку, либо проводят запахивание культиватором, то есть перекапывают почву вместе с горчицей. Оба метода считаются одинаково эффективными.
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