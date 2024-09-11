Что сеять после картофеля на огороде — сидерат, заменяющий гной и инсектициды

Сбор урожая картофеля на огороде. Фото: Буг

Традиционно в сентябре продолжается сбор урожая картофеля. Но после, как правило, дачники и огородники оставляют грядки пустыми. Кто-то вносит навоз и перепахивает, чтобы подготовить чернозем к весенней посадке. Однако существует гораздо более эффективный способ обогатить почву питательными веществами — засадить огород сидератами. Такие культуры вдобавок способны вытеснить сорняки и уничтожить вредителей.

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Что сеять после сбора картофеля на огороде, рассказываем далее в материале.

Как сидераты влияют на почву

Такие растения чрезвычайно полезны для почвы и обладают рядом положительных эффектов:

восстанавливают плодородие земли;

помогают избавиться от некоторых вредителей;

помогают избежать некоторых заболеваний огородных культур;

разрыхляют землю и насыщают ее кислородом;

обогащают полезными веществами.

Эффективные сидераты после сбора картофеля

Конечно, посадить после картофеля можно не любой сидерат, пришедшийся вам по душе. Здесь также есть технология и правила, которые необходимо соблюдать.

Для начала нужно разобраться, чего не хватает земле после картофеля. Как правило, это:

азот;

калий;

фосфор.

Поэтому надо делать ставку на сидераты, которые способны пополнить запасы этих полезных веществ. Для картофеля подходят любые сидераты, кроме пасленовых.

Что можно посеять на огороде с сидератов:

горох;

горчица;

фацелия;

люцерна;

клевер;

бобовые;

люпин;

донник;

вика;

редька масличная;

рапс;

ячмень;

рожь;

овес.

То есть все, что быстро сможет нарастить зеленую массу после посадки. Можно посеять не монокультуру, а, например, смесь бобовых и злаковых.

Как утверждают опытные огородники, лучшим растением, которое можно посеять после картофеля, является рожь. Такой сидерат обладает способностью пополнять опустошенные запасы калия и фосфора, разрыхляет почву, насыщая ее кислородом, защищает от болезней. А еще рожь буквально прогоняет проволочник с того места, на котором растет.

Ранее мы рассказывали, как правильно сеять горчицу в сентябре.

Напомним, мы писали, какой можно посеять сидерат в сентябре, чтобы повысить урожайность почвы.

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