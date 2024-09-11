Что сеять после картофеля на огороде — сидерат, заменяющий гной и инсектициды

Посейте этот сидерат после картофеля — заменит машину навоза и прогонит вредителей
Традиционно в сентябре продолжается сбор урожая картофеля. Но после, как правило, дачники и огородники оставляют грядки пустыми. Кто-то вносит навоз и перепахивает, чтобы подготовить чернозем к весенней посадке. Однако существует гораздо более эффективный способ обогатить почву питательными веществами — засадить огород сидератами. Такие культуры вдобавок способны вытеснить сорняки и уничтожить вредителей.
Что сеять после сбора картофеля на огороде, рассказываем далее в материале.
Как сидераты влияют на почву
Такие растения чрезвычайно полезны для почвы и обладают рядом положительных эффектов:
- восстанавливают плодородие земли;
- помогают избавиться от некоторых вредителей;
- помогают избежать некоторых заболеваний огородных культур;
- разрыхляют землю и насыщают ее кислородом;
- обогащают полезными веществами.
Эффективные сидераты после сбора картофеля
Конечно, посадить после картофеля можно не любой сидерат, пришедшийся вам по душе. Здесь также есть технология и правила, которые необходимо соблюдать.
Для начала нужно разобраться, чего не хватает земле после картофеля. Как правило, это:
- азот;
- калий;
- фосфор.
Поэтому надо делать ставку на сидераты, которые способны пополнить запасы этих полезных веществ. Для картофеля подходят любые сидераты, кроме пасленовых.
Что можно посеять на огороде с сидератов:
- горох;
- горчица;
- фацелия;
- люцерна;
- клевер;
- бобовые;
- люпин;
- донник;
- вика;
- редька масличная;
- рапс;
- ячмень;
- рожь;
- овес.
То есть все, что быстро сможет нарастить зеленую массу после посадки. Можно посеять не монокультуру, а, например, смесь бобовых и злаковых.
Как утверждают опытные огородники, лучшим растением, которое можно посеять после картофеля, является рожь. Такой сидерат обладает способностью пополнять опустошенные запасы калия и фосфора, разрыхляет почву, насыщая ее кислородом, защищает от болезней. А еще рожь буквально прогоняет проволочник с того места, на котором растет.
Ранее мы рассказывали, как правильно сеять горчицу в сентябре.
Напомним, мы писали, какой можно посеять сидерат в сентябре, чтобы повысить урожайность почвы.
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