Как правильно посеять горчицу осенью, чтобы улучшить почву — полезные советы дачникам

Обильный урожай горчицы на участке. Фото: Freepik

Посадив сидераты на огороде, вы, во-первых, уменьшаете влияние химических средств на растения, а во-вторых, улучшаете структуру почвы. А чтобы все эти действия оказались эффективными, необходимо знать, как правильно нужно сеять такой сидерат, как горчица, осенью.

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В чем преимущества горчицы

Горчица — это один из видов сидератов, который хорошо прорастает и активно растет в течение 30-45 дней. Это растение имеет небольшое количество природных вредителей и заболеваний, поэтому способно очистить почву для будущего урожая.

Выращенная на огороде горчица. Фото: Pixabay

К тому же горчица может привлечь пчел, чтобы они опыляли растения на огороде и в саду.

Как правильно посадить горчицу осенью

Опытные дачники подчеркивают, что посев горчицы в осенний сезон года проходит исключительно после сбора урожая. Но есть определенные шаги, которые необходимо придерживаться при посеве этого сидерата. Прежде всего, речь идет о подготовке почвы к посадке горчицы и о самом посеве семян сидерата.

Прежде чем сеять сидерат, хорошо разрыхлите почву, а затем положите семена на глубину семь сантиметров так, чтобы расстояние между рядами было не менее 15 сантиметров. После этого возьмите грабли и пройдитесь по участку, а затем присыпьте семена грунтом.

Семена горчицы в руке. Фото: Rural Sprout

В конце процедуры просто хорошо полейте свой огород, где вы посеяли семена горчицы.

Стоит добавить, что после созревания горчицы некоторые дачники разбрасывают по огороду ботву, а кто-то перекапывает почву. Если говорить о том, какой из этих методов считается самым лучшим, то выбрать один невозможно, ведь оба способа очень эффективны.

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