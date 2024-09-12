Що посадити після помідорів на городі, щоб відновити ґрунт — поради дачникам

Дачниця, яка збирає помідори на городі. Фото: CNN

Ні для кого не секрет, що помідори користуються великою популярністю серед дачників, але мало хто знає, що ця рослина здатна виснажити ґрунт на городі. Щоб відновити його структуру, необхідно знати, які культури варто посіяти там, де у вас росли томати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Кожна рослина на городі потребує правильного догляду, а інколи буває так, що ґрунт після деяких культур слабшає і втрачає всі свої поживні компоненти. Щоб відновити його, наприклад, після помідорів, які вбирають багато сили із землі, необхідно дещо на грядках посіяти.

Урожай стиглих помідорів на городі. Фото: Pinterest

Що варто посадити на городі після збору врожаю помідорів

Досвідчені дачники рекомендують посіяти після помідорів на городі саме сидерати. Річ у тому, що ці культури здатні збагатити ґрунт, роблять його більш родючим і забезпечують землю киснем, який є дуже важливий у правильному вирощуванні рослин на городі.

До списку таких сидеральних культур, які ви можете сміливо висаджувати там, де у вас росли томати, входить суміш з таких рослин, як:

Горох

Фацелія

Гірчиця, яка, якщо немає суміші, цілком підійде у свіжому вигляді

Процес посіву сидератів на городі. Фото: Pinterest

Як саме садити сидерати після помідорів

Щойно ви зібрали врожай помідорів, приберіть їхнє бадилля і зробіть грядки після томатів рівними. Якщо ви помітили, що ґрунт на цій ділянці сухий, то вам краще полити його. Потім створіть борозенки, насипте туди сидерати, присипте ґрунтом і ще раз рясно полийте.

До початку заморозків ви побачите перші сходи гірчиці, які ви можете або закласти одразу в ґрунт, або залишити так до настання весняного сезону. Навесні почне активно з’являтися листя, яке можна буде потім перекопати разом з ґрунтом і закласти в такому вигляді в землю.

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо досвідчені дачники залишають в ґрунті коріння помідорів.

Раніше ми розповідали про те, чому на помідорах скручується листя і як врятувати врожай овоча.

Також ми повідомляли про те, як правильно потрібно поливати помідори на городі.