Як поливати помідори, щоб вони виросли найсмачнішими — головні хитрощі, поради дачникам

Полив стиглих помідорів на городі. Фото: DomPelenPomyslow.pl

Втомилися бігати навколо помідорів з лійкою і регулярно виливати на них великі об’єми води? Існують певні хитрощі того, як правильно треба поливати томати на городі, щоб вони дали рясний врожай соковитих і смачних плодів.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Правильний полив помідорів на городі

Перший етап поливу

Вперше поливати помідори на городі треба тоді, коли вони ще у стані розсади, але в цьому випадку їм необхідно небагато води. За 30-40 днів після першого поливу збільшіть об’єм води майже вполовину. Однак, у період бутонізації на кожен кущ томатів потрібно не більше, ніж два літри води.

Тоді ж можна скорочувати кількість добрив із вмістом азоту під час підживлення, замінивши їх на ті, що мають у своєму складу калій і фосфор.

Полив кущів з помідорами на городі. Фото: Pinterest

Другий етап поливу

Після наповнення плодів збільшіть полив на десять або 20%, а на 55-60 день повністю "перелийте" кущі. У цей період поливайте кущі томатів шістьма літрами води на кожен кущ, а коли надворі спека, об’єм можна збільшити до семи або навіть десяти літрів.

В такому режимі помідори повинні жити до 85-90 дня свого життєвого циклу, після чого зменшуйте об’єм води під час поливу. Також припиніть підживлювати помідори азотними добривами, а калій та фосфор додавайте лише зрідка.

Процес поливу помідорів на городі. Фото: Pixabay

Третій етап поливу

На 100-й день зменшуйте об’єм води для поливу — спочатку поливайте 70% від маси, яку додавали до цього, а згодом доливайте по 50% води. А ось напередодні самого збору врожаю на своєму городі взагалі не поливайте помідори, утримуючи їх від потрапляння вологи.

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