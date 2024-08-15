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Годі бігати з лійкою по городу — як поливати помідори, щоб вони щедро "віддячили"

15 серпня 2024 21:48
Катерина Волченко - Редактор
Як поливати помідори, щоб вони виросли найсмачнішими — головні хитрощі, поради дачникам
Полив стиглих помідорів на городі. Фото: DomPelenPomyslow.pl
Катерина Волченко - Редактор

Втомилися бігати навколо помідорів з лійкою і регулярно виливати на них великі об’єми води? Існують певні хитрощі того, як правильно треба поливати томати на городі, щоб вони дали рясний врожай соковитих і смачних плодів.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Правильний полив помідорів на городі

Перший етап поливу

Вперше поливати помідори на городі треба тоді, коли вони ще у стані розсади, але в цьому випадку їм необхідно небагато води. За 30-40 днів після першого поливу збільшіть об’єм води майже вполовину. Однак, у період бутонізації на кожен кущ томатів потрібно не більше, ніж два літри води.

Тоді ж можна скорочувати кількість добрив із вмістом азоту під час підживлення, замінивши їх на ті, що мають у своєму складу калій і фосфор.

Полив кустов с помидорами на огороде
Полив кущів з помідорами на городі. Фото: Pinterest

Другий етап поливу

Після наповнення плодів збільшіть полив на десять або 20%, а на 55-60 день повністю "перелийте" кущі. У цей період поливайте кущі томатів шістьма літрами води на кожен кущ, а коли надворі спека, об’єм можна збільшити до семи або навіть десяти літрів.

В такому режимі помідори повинні жити до 85-90 дня свого життєвого циклу, після чого зменшуйте об’єм води під час поливу. Також припиніть підживлювати помідори азотними добривами, а калій та фосфор додавайте лише зрідка.

Процесс полива помидоров на огороде
Процес поливу помідорів на городі. Фото: Pixabay

Третій етап поливу

На 100-й день зменшуйте об’єм води для поливу — спочатку поливайте 70% від маси, яку додавали до цього, а згодом доливайте по 50% води. А ось напередодні самого збору врожаю на своєму городі взагалі не поливайте помідори, утримуючи їх від потрапляння вологи.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна пришвидшити процес достигання помідорів на кущах. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити помідори на городі від спеки. 

Також ми повідомляли про те, як можна вилікувати фітофтороз на помідорах народними методами.

врожай поради город помідори

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