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Хватит бегать с лейкой по огороду — как поливать помидоры, чтобы они щедро "отблагодарили"

15 августа 2024 21:48
Екатерина Волченко - Редактор
Как поливать помидоры, чтобы они выросли самыми вкусными — главные уловки, советы дачникам
Полив спелых помидоров на огороде. Фото: DomPelenPomyslow.pl
Екатерина Волченко - Редактор

Устали бегать вокруг помидоров с лейкой и регулярно выливать на них большие объемы воды? Существуют определенные уловки того, как правильно нужно поливать томаты на огороде, чтобы они дали обильный урожай сочных и вкусных плодов.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Правильный полив помидоров на огороде

Первый этап полива

Впервые поливать помидоры на огороде нужно тогда, когда они еще в состоянии рассады, но в этом случае им необходимо немного воды. Через 30-40 дней после первого полива увеличьте объем воды почти вполовину. Однако, в период бутонизации на каждый куст томатов требуется не более двух литров воды.

Тогда же можно сокращать количество удобрений с содержанием азота во время подкормки, заменив их на те, которые имеют в своем составе калий и фосфор.

Полив кустов с помидорами на огороде.
Полив кустов с помидорами на огороде. Фото: Pinterest

Второй этап полива

После наполнения плодов увеличьте полив на десять или 20%, а на 55-60 день полностью "перелейте" кусты. В этот период поливайте кусты томатов шестью литрами воды на каждый куст, а когда на улице жара, объем можно увеличить до семи или даже десяти литров.

В таком режиме помидоры должны жить до 85-90 дня своего жизненного цикла, после чего уменьшайте объем воды во время полива. Также перестаньте подпитывать помидоры азотными удобрениями, а калий и фосфор добавляйте только изредка.

Процесс полива помидоров на огороде
Процесс полива помидоров на огороде. Фото: Pixabay

Третий этап полива

На 100-й день уменьшайте объем воды для полива — сначала поливайте 70% от массы, которую добавляли до этого, а затем доливайте по 50% воды. А вот накануне самого сбора урожая на своем огороде вообще не поливайте помидоры, удерживая их от попадания влаги.

Напомним, мы писали о том, как можно ускорить процесс созревания помидоров на кустах.

Раньше мы рассказывали о том, как можно эффективно защитить помидоры на огороде от жары.

Также мы сообщали о том, как можно вылечить фитофтороз на помидорах народными методами.

урожай советы огород помидоры

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