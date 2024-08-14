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Дотримуйтеся цих правил і вам вдасться швидше насолоджуватися стиглими помідорами

14 серпня 2024 02:45
Катерина Волченко - Редактор
Як пришвидшити достигання помідорів на кущах — найкращі методи, поради дачникам
Стиглі та нестиглі помідори на кущі. Фото: Backyard Boss
Катерина Волченко - Редактор

Справжні дачники знають, що на те, щоб помідори стигли на кущах, йде дуже багато часу, але для тих, хто хоче це виправити, існує декілька рекомендацій. Якщо ви хочете зробити так, щоб томати швидше достигали на городі, ви повинні дотримуватися декількох важливих правил.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Інколи буває так, що помідори дуже повільно стигнуть на городі, що не дає змоги швидше насолоджуватися соковитими овочами. Якщо вас бентежить ця проблема, дізнайтеся про три ефективні способи, які допоможуть прискорити процес достигання томатів. 

Як змусити помідори на кущах швидше достигати

Видалення листя на рослинах

Одним з найкращих способів прискорення дозрівання помідорів вважається обрізка листя. Видаляючи зайве листя, ви покращуєте циркуляцію повітря і світла до томатів. Це, в свою чергу, допомагає рівномірно прогріти помідори і, як наслідок, пришвидшує процес достигання овоча.

Обрезка листьев помидоров
Обрізка листя помідорів. Фото: Pinterest

Підживлення спеціальними добривами

Також пришвидшити процес дозрівання помідорів на кущах можуть і спеціальні добрива із вмістом калію. Річ у тому, що калій, який входить до складу добрив, активує процес формування і достигання томатів. Тому якщо ви хочете змусити помідори на городі швидше червоніти, підживіть їх калієвмісним добривом відповідно до інструкції на пакуванні.

Процесс подкормки помидоров на огороде
Процес підживлення помідорів на городі. Фото: скриншот з YouTube

Обмивання прохолодною водою

Техніка обмивання водою — це чудовий спосіб прискорити процес дозрівання помідорів. Перш, ніж плоди почнуть достигати і ставати червоними, обмийте їх прохолодною водою. Ця процедура активує ріст і розвиток помідорів, завдяки чому вони виростають більш соковитими і набагато смачнішими.

Опрыскивание помидоров на огороде
Обприскування помідорів на городі. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, як врятувати помідори від фітофтори народними засобами. 

Раніше ми розповідали про те, чому експерти радять не видаляти бадилля з помідорів після збору врожаю. 

Також ми повідомляли про те, для чого закопувати стиглі помідори на городі.

овочі поради город помідори

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