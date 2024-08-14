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Следуйте этим правилам и вам удастся быстрее наслаждаться спелыми помидорами

14 августа 2024 02:45
Екатерина Волченко - Редактор
Как ускорить созревание помидоров на кустах — самые лучшие методы, советы дачникам
Спелые и неспелые помидоры на кусте. Фото: Backyard Boss
Екатерина Волченко - Редактор

Настоящие дачники знают, что для того, чтобы помидоры созрели на кустах, уходит очень много времени, но для тех, кто хочет это исправить, существует несколько рекомендаций. Если вы хотите сделать так, чтобы томаты быстрее созревали на огороде, вы должны соблюдать несколько важных правил.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Иногда бывает так, что помидоры очень медленно созревают на огороде, что не позволяет быстрее наслаждаться сочными овощами. Если вас смущает эта проблема, узнайте о трех эффективных способах, которые помогут ускорить процесс созревания томатов.

Как заставить помидоры на кустах быстрее созревать

Удаление листьев на растениях

Одним из самых лучших способов ускорения созревания помидоров считается обрезка листьев. Удаляя лишние листья, вы улучшаете циркуляцию воздуха и света к томатам. Это, в свою очередь, помогает равномерно прогреть помидоры и, как следствие, ускоряет процесс созревания овоща.

Обрезка листьев помидоров
Обрезка листьев помидоров. Фото: Pinterest

Подкормка специальными удобрениями

Также ускорить процесс созревания помидоров на кустах могут и специальные удобрения с содержанием калия. Дело в том, что входящий в состав удобрений калий активирует процесс формирования и созревания томатов. Поэтому если вы хотите заставить помидоры на огороде быстрее краснеть, подживите их калиесодержащим удобрением в соответствии с инструкцией на упаковке.

Процесс подкормки помидоров на огороде
Процесс подкормки помидоров на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Обмывание прохладной водой

Техника обмывания водой — это отличный способ ускорить процесс созревания помидоров. Прежде, чем плоды начнут созревать и становиться красными, обмойте их прохладной водой. Эта процедура активирует рост и развитие помидоров, благодаря чему они вырастают более сочными и гораздо вкуснее.

Опрыскивание помидоров на огороде
Опрыскивание помидоров на огороде. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, как спасти помидоры от фитофторы народными средствами.

Ранее мы рассказывали о том, почему эксперты советуют не удалять ботву с помидоров после сбора урожая.

Также мы сообщали о том, зачем закапывать спелые помидоры на огороде.

овощи советы огород помидоры

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