Чим підживити помідори, щоб не скручувалося листя — дієві добрива, поради дачникам

Листя помідорів, яке скрутилося. Фото: Pinterest

Інколи, навіть у досвідчених дачників, виникає така проблема, як скручування листя на помідорах. Щоб вчасно врятувати овочі та не втратити врожай на своєму городі, потрібно підживити помідори одними дієвими добривами.

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Чому скручується листя помідорів

Досвідчені городники кажуть, що листя на помідорах можуть скручуватися через те, що їм не вистачає потрібної кількості таких поживних компонентів, як бор, кальцій і цинк. Цю проблему варто терміново вирішувати, адже це може згубити ваш врожай.

Скручене листя помідорів. Фото: Pinterest

Щоб врятувати помідори, просто підживіть їх одними простими, але дієвими добривами.

Чим підживити помідори, в яких скручується листя

Якщо ви побачили, що листя помідорів деформуються і скручуються, терміново підживіть їх борною кислотою або компонентами кальцію. Розчиніть ці елементи згідно з інструкцією на пакуванні та підживіть томати по листу.

Експерти наголошують, що внесені елементи будуть випаровуватися в умовах температури в 25 градусів тепла, тому підживлювати помідори треба рано-вранці або ввечері. Річ у тому, що в спеку ці речовини можуть обпалити листя овочів.

Процес підживлення помідорів на городі. Фото: Decorexpro

Також можна підживити томати розчином із вмістом цинку, а щоб його правильно приготувати, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Суперфосфат — 30 грамів

Зола — 50 грамів

Вода — один літр

Залиште приготовлену суміш настоятися на півтори години, потім додайте рідини так, щоб в результаті вийшло в об’ємі дев’ять літрів. Під кожен кущ досвідчені дачники рекомендують наливати по 0,5 літрів цього розчину.

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