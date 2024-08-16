Чем подкормить помидоры, чтобы не скручивались листья — действенные удобрения, советы дачникам

Листья помидоров, которые скрутились. Фото: Pinterest

Иногда даже у опытных дачников возникает такая проблема, как скручивание листьев на помидорах. Чтобы вовремя спасти овощи и не потерять урожай на своем огороде, нужно подкормить помидоры одними действенными удобрениями.

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Почему скручиваются листья помидоров

Опытные огородники говорят, что листья на помидорах могут скручиваться из-за того, что им не хватает нужного количества таких питательных компонентов, как бор, кальций и цинк. Эту проблему следует срочно решать, ведь это может погубить ваш урожай.

Скрученные листья помидоров. Фото: Pinterest

Чтобы спасти помидоры, просто подпитайте их одними простыми, но действенными удобрениями.

Чем подкормить помидоры, у которых скручиваются листья

Если вы увидели, что листья помидоров деформируются и скручиваются, срочно подпитайте их борной кислотой или компонентами кальция. Растворите эти элементы согласно инструкции на упаковке и подпитайте томаты по листу.

Эксперты отмечают, что внесенные элементы будут испаряться в условиях температуры в 25 градусов тепла, поэтому подкармливать помидоры надо рано утром или вечером. Дело в том, что в жару эти вещества могут обжечь листья овощей.

Процесс подкормки помидоров на огороде. Фото: Decorexpro

Также можно подкормить томаты раствором с цинком, а чтобы его правильно приготовить, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Суперфосфат — 30 грамм

Зола — 50 грамм

Вода — один литр

Оставьте приготовленную смесь настояться на полтора часа, затем добавьте жидкости так, чтобы в результате получилось в объеме девять литров. Под каждый куст опытные дачники рекомендуют наливать по 0,5 литров этого раствора.

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