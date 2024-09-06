Чому в помідорах з'являються білі прожилки — як позбутися цієї проблеми

Помідор з білою твердою прожилкою всередині. Фото: Pinterest

Інколи, навіть у досвідчених дачників, з’являється така проблема, як виникнення твердих прожилок всередині стиглих помідорів. Щоб вирішити цю ситуацію, необхідно знати, в чому причина виникнення цих прожилок і як врятувати врожай овоча.

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Тверді прожилки всередині помідорів — чому виникає ця проблема

Виникнення білих прожилок в томатах може вказувати на особливість сортів або ж на ознаку того, що в їхньому складі виник дефіцит корисних елементів. Якщо причина в нестачі мікроелементів, варто зрозуміти, чого саме не вистачає помідорам.

Білі прожилки всередині помідорів. Фото: Agrosavjet

Досвідчені городники наголошують, що найчастіше помідорам може не вистачати калію. Ознакою дефіциту саме цього елемента є нестиглі та нерівномірно пофарбовані біля плодоніжки плоди та опік на нижньому листі рослини.

Якщо біля твердих прожилок виникла вершинна гниль, томатам може не вистачати кальцію. До того ж, білі прожилки можуть виникати і через ураження таким захворюванням, як фітоплазмоз.

Як прибрати білі прожилки всередині помідорів

Щоб відновити дефіцит корисних речовин, варто підживити томати правильними добривами. Але треба розуміти, що помідори не можуть повністю засвоїти калій з кальцієм через надмірну кількість азоту. Тому в складі добрив повинен бути мінімальний вміст цього елементу, а краще взагалі щоб його не було.

Підживлення помідорів на городі. Фото: скриншот з YouTube

Якщо причина у фітоплазмозі, то вилікувати його, на жаль, не можна, але досвідчені дачники рекомендують видалити пошкоджені рослини разом із кореневою системою і спалити. Бажано це робити якнайдалі від свого городу.

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