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Белые прожилки в помидорах — откуда они берутся и как избавиться от проблемы

6 сентября 2024 03:14
Валентина Осадчая - Редактор
Почему в помидорах появляются белые прожилки — как избавиться от этой проблемы
Помидор с белой жесткой прожилкой внутри. Фото: Pinterest
Валентина Осадчая - Редактор

Иногда даже у опытных дачников появляется такая проблема, как возникновение твердых прожилок внутри спелых помидоров. Чтобы решить эту ситуацию, необходимо знать, в чем причина возникновения этих прожилок и как спасти урожай овоща.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Твердые прожилки внутри помидоров — почему возникает эта проблема

Возникновение белых прожилок в томатах может указывать на особенность сортов или признак того, что в их составе возник дефицит полезных элементов. Если причина в недостатке микроэлементов, следует понять, чего именно не хватает помидорам.

Белые прожилки внутри помидоров
Белые прожилки внутри помидоров. Фото: Agrosavjet

Опытные огородники отмечают, что чаще всего помидорам может не хватать калия. Признаком дефицита именно этого элемента являются неспелые и неравномерно окрашенные возле плодоножки плоды и ожог на нижних листьях растения.

Если возле белых прожилок возникла вершинная гниль, томатам может не хватать кальция. К тому же, белые прожилки могут возникать и из-за поражения таким заболеванием, как фитоплазмоз.

Как убрать белые прожилки внутри помидоров

Чтобы восстановить дефицит полезных веществ, следует подкормить томаты правильными удобрениями. Но надо понимать, что помидоры не могут полностью усвоить калий с кальцием из-за чрезмерного количества азота. Поэтому в составе удобрений должно быть минимальное содержание этого элемента, а лучше вообще чтобы его не было.

Подкормка помидоров на огороде
Подкормка помидоров на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Если причина в фитоплазмозе, вылечить его, к сожалению, нельзя, но опытные дачники рекомендуют удалить поврежденные растения вместе с корневой системой и сжечь. Желательно это делать как можна дальше от своего огорода.

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно поливать помидоры на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как быстро спасти помидоры от бурой пятнистости.

Также мы сообщали о том, как можно ускорить процесс созревания помидоров на огороде.

овощи советы огород помидоры

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