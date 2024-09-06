Що буде, якщо коріння помідорів залишити на зиму у ґрунті — корисний лайфхак

Дівчина збирає врожай томатів. Фото: freepik.com

Як правило, після збору врожаю городники прибирають увесь рослинний матеріал та перекопують ділянку. Таким чином можна оздоровити ґрунт, дати йому відпочити та захистити від хвороб і шкідників. Проте, доволі часто після збору томатів, кореневу систему залишають в землі на всю зиму.

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Так, вважається, що коріння помідорів приваблює хробаків, вони допомагають рослині повністю розкластися та забезпечити ґрунт поживними речовинами. При цьому можна залишати не тільки коріння, а й пагони.

Таким чином після зими ділянка буде вже удобрена й готова до наступного сезону.

Кущі томатів на городі. Фото: freepik.com

Проте, експерти зауважують, такий лайфхак буде дійсно ефективним та корисним лише якщо помідори до кінця дачного сезону були здоровими й не мали жодних ознак хвороб або нападу шкідників.

Якщо ж залишити у землі хвору або вражену шкідниками рослину, можна наробити біди. Такий ґрунт потребуватиме обробки та повторного збагачення його поживними речовинами.

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