Что будет, если корни помидоров оставить на зиму в почве — полезный лайфхак

Зачем оставлять в почве на зиму корни томатов — полезный лайфхак, который удивит
Как правило, после сбора урожая огородники убирают весь растительный материал и перекапывают участок. Таким образом, можно оздоровить почву, дать ей отдохнуть и защитить от болезней и вредителей. Однако часто после сбора томатов, корневую систему оставляют в земле на всю зиму.
Зачем это делают и какая от этого польза, рассказываем о полезном лайфхаке далее в материале.
Так, считается, что корни помидоров привлекают червей, они помогают растению полностью разложиться и обеспечить почву питательными веществами. При этом можно оставлять не только корни, но и побеги.
Таким образом, после зимы участок будет уже удобрен и готов к следующему сезону.
Однако, эксперты отмечают, что такой лайфхак будет действительно эффективным и полезным только если помидоры до конца дачного сезона были здоровыми и не имели никаких признаков болезней или нападения вредителей.
Если оставить в земле больное или пораженное вредителями растение, можно наделать беды. Такая почва потребует обработки и повторного обогащения питательными веществами.
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