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Зачем оставлять в почве на зиму корни томатов — полезный лайфхак, который удивит

6 сентября 2024 01:37
Анастасия Мироненко - Редактор
Что будет, если корни помидоров оставить на зиму в почве — полезный лайфхак
Девушка собирает урожай томатов. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Как правило, после сбора урожая огородники убирают весь растительный материал и перекапывают участок. Таким образом, можно оздоровить почву, дать ей отдохнуть и защитить от болезней и вредителей. Однако часто после сбора томатов, корневую систему оставляют в земле на всю зиму.

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Зачем это делают и какая от этого польза, рассказываем о полезном лайфхаке далее в материале.

Так, считается, что корни помидоров привлекают червей, они помогают растению полностью разложиться и обеспечить почву питательными веществами. При этом можно оставлять не только корни, но и побеги.

Таким образом, после зимы участок будет уже удобрен и готов к следующему сезону.

 

Зачем огородники оставляют корни помидоров на зиму в почве
Кусты томатов на огороде. Фото: freepik.com

Однако, эксперты отмечают, что такой лайфхак будет действительно эффективным и полезным только если помидоры до конца дачного сезона были здоровыми и не имели никаких признаков болезней или нападения вредителей.

Если оставить в земле больное или пораженное вредителями растение, можно наделать беды. Такая почва потребует обработки и повторного обогащения питательными веществами.

Ранее мы рассказывали, зачем рассыпать семена укропа в огороде.

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овощи лайфхаки советы огород помидоры

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