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Посадите после помидоров на огороде эти культуры, и ваша почва "расцветет" на глазах

12 сентября 2024 16:09
Анастасия Мироненко - Редактор
Что посадить после помидоров на огороде, чтобы восстановить почву — советы дачникам
Дачница, которая собирает помидоры на огороде. Фото: CNN
Анастасия Мироненко - Редактор

Ни для кого не секрет, что помидоры пользуются большой популярностью среди дачников, но мало кто знает, что это растение способно истощить почву на огороде. Чтобы восстановить ее структуру, необходимо знать, какие культуры следует посеять там, где у вас росли томаты.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Каждое растение на огороде нуждается в правильном уходе, а иногда бывает так, что почва после некоторых культур ослабевает и теряет все свои питательные компоненты. Чтобы восстановить ее, например, после помидоров, которые впитывают много сил с земли, необходимо кое-что посеять на грядках.

Урожай спелых помидоров на огороде
Урожай спелых помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Что следует посадить на огороде после сбора урожая помидоров

Опытные дачники рекомендуют посеять после помидоров на огороде именно сидераты. Дело в том, что эти культуры способны обогатить почву, делают ее более плодородной и обеспечивают землю кислородом, который очень важен в правильном выращивании растений на огороде.

В список таких сидеральных культур, которые вы можете смело высаживать там, где у вас росли томаты, входит смесь таких растений, как:

  • Горох
  • Фацелия
  • Горчица, которая, если нет смеси, вполне подойдет в свежем виде
Процесс посева сидератов на огороде
Процесс посева сидератов на огороде. Фото: Pinterest

Как садить сидераты после помидоров

Как только вы собрали урожай помидоров, уберите их ботву и сделайте грядки после томатов ровными. Если вы заметили, что почва на этом участке сухая, то вам лучше полить ее. Затем создайте бороздки, насыпьте туда сидераты, присыпьте грунтом и еще раз обильно полейте.

До начала заморозков вы увидите первые всходы горчицы, которые вы можете либо заложить сразу в грунт, либо оставить так до наступления весеннего сезона. Весной начнут активно появляться листья, которые можно будет потом перекопать вместе с грунтом и заложить в таком виде в землю.

Напомним, мы писали о том, зачем опытные дачники оставляют в почве корни помидоров.

Раньше мы рассказывали о том, почему на помидорах скручиваются листья и как спасти урожай овоща.

Также мы сообщали о том, как правильно нужно поливать помидоры на огороде.

советы огород помидоры сидерат

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