Як відмити витяжку на кухні від жиру та кіптяви — легкі та швидкі способи

Потрібно лише 20 хвилин — як швидко відмити кухонну витяжку від жиру
Кухонна витяжка ефективно видаляє пари й жирні частинки, які з'являються в процесі приготування їжі, а також зменшує скупчення жиру та олії на поверхнях. Але іншим боком функціональності витяжки є швидка забруднюваність пристрою.
Як впоратися з жиром та брудом на витяжці, написав Vencon.
Мити та очищати кухонні витяжки потрібно раз на місяць, але якщо прибиратися частіше, то пристрою це точно не завадить.
Найбруднішим елементом, на якому скупчується переважна більшість відходів, є жироуловлювальний фільтр. Щоб відмити багаторазову модель, виготовлену зі сталі або алюмінію, її потрібно витягнути з пристрою.
Випускаються також одноразові жирові фільтри, які виготовляються з паперу, акрилу, синтетики — їх мити не можна, вони підлягають заміні кожні 3-4 місяці.
Якщо чистити фільтр часто, то можна скористатися звичайним засобом для миття посуду.
- Візьміть миску і помістіть до неї знімні елементи та жирові фільтри.
- Налийте мийний засіб безпосередньо на них.
- Заповніть гарячу воду, щоб вона покрила всі компоненти.
- Зачекайте близько 30-40 хвилин.
- Промийте губкою або м'якою щіткою.
- Помийте всі елементи під проточною водою
- Висушіть фільтри та встановіть назад.
Застарілий жир та бруд доведеться видаляти іншими способами.
- Сода. Додайте в окріп склянку соди та кілька крапель мийного засобу. Замочіть фільтр у розчині та залиште на 10 хвилин. Після цього промийте теплою водою та висушіть.
- Оцтова кислота. Помістіть забруднений елемент в оцтовий розчин на 10-15 хвилин. Промийте та висушіть.
- Лимонна кислота. Розведіть 3-4 пакетики на 2 л води. Замочіть знімну частину в цьому розчині на ніч. Промийте проточною водою та висушіть.
- Нашатирний спирт. Розчиніть 100 мл нашатирного спирту на 3,5 л теплої води та залишить на 2-4 години. Приберіть щіткою розм'якшений жир. Промийте та висушіть.
- Гірчичний порошок. Змішайте 2 чайні ложки шампуню та 3-5 столових ложок гірчичного порошку. Потім залийте суміш розчином гарячої води та оцту в пропорції 1:1. Ретельно перемішайте до отримання кашкоподібної консистенції та нанести суміш на обидві сторони фільтра. Накрийте рушником, змоченим у гарячій воді, та залиште на 30-40 хвилин. Промийте та висушіть.
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