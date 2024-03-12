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Потрібно лише 20 хвилин — як швидко відмити кухонну витяжку від жиру

12 березня 2024 22:04
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як відмити витяжку на кухні від жиру та кіптяви — легкі та швидкі способи
Витяжку слід мити раз на місяць. Фото: glotechrepairs.co.uk
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Кухонна витяжка ефективно видаляє пари й жирні частинки, які з'являються в процесі приготування їжі, а також зменшує скупчення жиру та олії на поверхнях. Але іншим боком функціональності витяжки є швидка забруднюваність пристрою.

Як впоратися з жиром та брудом на витяжці, написав Vencon.

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Мити та очищати кухонні витяжки потрібно раз на місяць, але якщо прибиратися частіше, то пристрою це точно не завадить.

Найбруднішим елементом, на якому скупчується переважна більшість відходів, є жироуловлювальний фільтр. Щоб відмити багаторазову модель, виготовлену зі сталі або алюмінію, її потрібно витягнути з пристрою.

Випускаються також одноразові жирові фільтри, які виготовляються з паперу, акрилу, синтетики — їх мити не можна, вони підлягають заміні кожні 3-4 місяці.

 

Потрібно лише 20 хвилин — як швидко відмити кухонну витяжку от жиру - фото 1
Фото: thekitchn.com

Якщо чистити фільтр часто, то можна скористатися звичайним засобом для миття посуду.

  • Візьміть миску і помістіть до неї знімні елементи та жирові фільтри.
  • Налийте мийний засіб безпосередньо на них.
  • Заповніть гарячу воду, щоб вона покрила всі компоненти.
  • Зачекайте близько 30-40 хвилин.
  • Промийте губкою або м'якою щіткою.
  • Помийте всі елементи під проточною водою
  • Висушіть фільтри та встановіть назад.

Застарілий жир та бруд доведеться видаляти іншими способами.

  • Сода. Додайте в окріп склянку соди та кілька крапель мийного засобу. Замочіть фільтр у розчині та залиште на 10 хвилин. Після цього промийте теплою водою та висушіть.
  • Оцтова кислота. Помістіть забруднений елемент в оцтовий розчин на 10-15 хвилин. Промийте та висушіть.
  • Лимонна кислота. Розведіть 3-4 пакетики на 2 л води. Замочіть знімну частину в цьому розчині на ніч. Промийте проточною водою та висушіть.
  • Нашатирний спирт. Розчиніть 100 мл нашатирного спирту на 3,5 л теплої води та залишить на 2-4 години. Приберіть щіткою розм'якшений жир. Промийте та висушіть.
  • Гірчичний порошок. Змішайте 2 чайні ложки шампуню та 3-5 столових ложок гірчичного порошку. Потім залийте суміш розчином гарячої води та оцту в пропорції 1:1. Ретельно перемішайте до отримання кашкоподібної консистенції та нанести суміш на обидві сторони фільтра. Накрийте рушником, змоченим у гарячій воді, та залиште на 30-40 хвилин. Промийте та висушіть.

 

Потрібно лише 20 хвилин — як швидко відмити кухонну витяжку от жиру - фото 2
Фото: myappliances.co.uk

Раніше ми писали, як прочистити від жиру та бруду каналізаційні труби. Також розповідали, як позбутися застарілих плям з емальованого посуду.

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