Как отмыть вытяжку на кухне от жира и копоти — легкие и быстрые способы.

Вытяжку следует мыть раз в месяц. Фото: glotechrepairs.co.uk

Кухонная вытяжка эффективно удаляет пары и жирные частицы, которые появляются в процессе приготовления пищи, а также уменьшает накопление жира и масла на поверхностях. Но другой стороной функциональности вытяжки является быстрая загрязняемость устройства.

Как справиться с жиром и грязью на вытяжке, написал Vencon.

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Мыть и очищать кухонные вытяжки нужно раз в месяц, но если убираться чаще, то устройству это точно не помешает.

Самым грязным элементом, на котором скапливается подавляющее большинство отходов, является жироуловливающий фильтр. Чтобы отмыть многоразовую модель, изготовленную из стали или алюминия, ее нужно извлечь из устройства.

Выпускаются также одноразовые жировые фильтры, которые производятся из бумаги, акрила, синтетики — их мыть нельзя, они подлежат замене каждые 3-4 месяца.

Фото: thekitchn.com

Если чистить фильтр часто, можно воспользоваться обычным средством для мытья посуды.

Возьмите миску и поместите в нее съемные элементы и жировые фильтры.

Налейте моющее средство прямо на них.

Заполните горячую воду, чтобы она покрыла все компоненты.

Подождите около 20 минут.

Промойте губкой или мягкой щеткой.

Помойте все элементы под проточной водой

Высушите фильтры и установите его обратно.

Застарелый жир и грязь придется удалять другими способами.

Сода. Добавьте в кипяток стакан соды и несколько капель моющего средства. Замочите фильтр в растворе и оставьте его на 10 минут. После этого промойте теплой водой и высушите.

Добавьте в кипяток стакан соды и несколько капель моющего средства. Замочите фильтр в растворе и оставьте его на 10 минут. После этого промойте теплой водой и высушите. Уксусная кислота. Поместите загрязненный элемент в уксусный раствор на 10-15 минут. Промойте и высушите.

Поместите загрязненный элемент в уксусный раствор на 10-15 минут. Промойте и высушите. Лимонная кислота. Разведите 3-4 пакетика на 2 л воды. Замочите съемную часть этого раствора на ночь. Промойте проточной водой и высушите.

Разведите 3-4 пакетика на 2 л воды. Замочите съемную часть этого раствора на ночь. Промойте проточной водой и высушите. Нашатырный спирт. Растворите 100 мл нашатырного спирта на 3,5 л теплой воды и оставьте на 2-4 часа. Уберите размягченный жир щеткой. Промойте и высушите.

Растворите 100 мл нашатырного спирта на 3,5 л теплой воды и оставьте на 2-4 часа. Уберите размягченный жир щеткой. Промойте и высушите. Горчичный порошок. Смешайте 2 чайные ложки шампуня и 3-5 столовых ложек горчичного порошка. Затем залейте смесь раствором горячей воды и уксуса в пропорции 1:1. Тщательно перемешайте до получения кашицеобразной консистенции и нанесите смесь на обе стороны фильтра. Накройте полотенцем, смоченным в горячей воде и оставьте на 30-40 минут. Промойте и высушите.

Фото: myappliances.co.uk

Ранее мы писали, как прочистить от жира и грязи канализационные трубы. Также рассказывали, как избавиться от устаревших пятен из эмалированной посуды.