Як вивести застиглі плями клею з одягу — надійні та перевірені способи

Видалення застиглого клею. Фото: wikihow.com

Коли ви використовуєте клей у побуті, він часто потрапляє на одяг та залишає плями. Якщо клей застиг на штанах, сорочі або футболці, не поспішайте викидати улюблену річ, скористайтеся порадами, як видалити забруднення.

Про це написав Lux.

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Клей ПВА

Метод №1

Підігрійте воду, але не доводьте до кипіння.

Додайте у воду мило.

Замочіть виріб у мильному розчині на 40 хвилин.

Протріть забруднену ділянку одягу щіткою.

Випріть річ та прополощіть водою.

Метод №2

Розігрійте праску та спрямуйте струмінь пару на пляму.

Після того, як застиглий клей стане м'яким, приберіть залишки вологою ганчіркою або серветкою.

Метод №3

Якщо клей засох на джинсах, приготуйте розчин оцту з водою.

Змочіть рідиною серветку та очистіть пляму.

Випріть річ.

Фото: thespruce.com

Термоклей

Метод №1

Помістіть річ в пакет та покладіть в морозилку — клей замерзне та стане крихким.

Клей легко відшарується від поверхні.

Випріть річ та прополощіть водою.

Метод №2

Покладіть одяг на прасувальну дошку, накривши зверху бавовняною тканиною.

Пропрасуйте протягом декількох секунд місце на одязі, де утворилася пляма.

Продовжуйте прасувати поки шар клею не з’явиться на бавовняному полотні.

Метод №3

Змочіть серветку ацетоном та прикладіть зверху на пляму.

Через деякий час клей розчиниться.

Приберіть його залишки, потерши поверхню чистою серветкою.

Фото: thespruce.com

Інші пособи виведення засохлого клею

Розчин лимонної кислоти. Допомагає вивести пляму з джинсів, вовняних матеріалів та ворсистих виробів. Для цього змочіть пляму, й акуратно відшкребіть залишки клею зубною щіткою.

Допомагає вивести пляму з джинсів, вовняних матеріалів та ворсистих виробів. Для цього змочіть пляму, й акуратно відшкребіть залишки клею зубною щіткою. Бензин. Застосовується на будь-яких тканинах. Змочіть серветку бензином і покладіть зверху на пляму. Залиште річ на деякий час. Випріть одяг.

Застосовується на будь-яких тканинах. Змочіть серветку бензином і покладіть зверху на пляму. Залиште річ на деякий час. Випріть одяг. Розчин соди. Соду додайте в мильну воду. Потім помістіть туди одяг. Через деякий час потріть пляму жорсткою щіткою.

Соду додайте в мильну воду. Потім помістіть туди одяг. Через деякий час потріть пляму жорсткою щіткою. Господарське мило. Якщо утворилася пляма від канцелярського клею, помістіть одяг у холодну воду з господарським милом на кілька годин. Випріть та прополощіть річ.

Якщо утворилася пляма від канцелярського клею, помістіть одяг у холодну воду з господарським милом на кілька годин. Випріть та прополощіть річ. Нашатирний спирт. Відмінно підходить для замші. Перед нанесенням спирту потримайте річ над паром. Нанесіть рідину на серветку або ватний диск та протріть засохлу пляму на одязі. Залишки забруднення видаліть вологою серветкою.

Раніше ми писали, як швидко та ефективно вивести пляму від полуниці з одягу. Також розповідали, як відіпрати з речей плями від трави.