Как вывести застывшие пятна клея из одежды — надежные и проверенные способы

ПВА, Момент и другие — как удалить с одежды засохшие пятна клея
30 мая 2024 06:40
Удаление застывшего клея. Фото: wikihow.com
Когда вы используете клей в быту, он часто попадает на одежду и оставляет пятна. Если клей застыл на брюках, рубашке или футболке, не спешите выбрасывать любимую вещь, воспользуйтесь советами, как удалить загрязнения.
Об этом написал Lux.
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Клей ПВА
Метод №1
- Подогрейте воду, но не доводите до кипения.
- Добавьте в воду мыло.
- Замочите изделие в мыльном растворе на 40 мин.
- Протрите загрязненный участок одежды щеткой.
- Выстирайте и прополощите водой.
Метод №2
- Разогрейте утюг и направьте струю пара на пятно.
- После того как застывший клей станет мягким, уберите остатки влажной тряпкой или салфеткой.
Метод №3
- Если клей засох на джинсах, приготовьте раствор уксуса с водой.
- Смочите жидкостью салфетку и очистите пятно.
- Выстирайте вещь.
Термоклей
Метод №1
- Поместите вещь в пакет и положите в морозилку — клей замерзнет и станет хрупким.
- Клей легко отслоится от поверхности.
- Выстирайте и прополощите водой.
Метод №2
- Уложите одежду на гладильную доску, накрыв сверху хлопковой тканью.
- Прогладьте в течение нескольких секунд место на одежде, где образовалось пятно.
- Продолжайте гладить, пока слой клея не появится на хлопковом полотне.
Метод №3
- Смочите салфетку ацетоном и положите сверху на пятно.
- Через некоторое время клей растворится.
- Удалите его остатки, потерев поверхность чистой салфеткой.
Другие способы выведения засохшего клея
- Раствор лимонной кислоты. Помогает вывести пятно с джинсов, шерстяных материалов и ворсистых изделий. Для этого смочите пятно и аккуратно отскребите остатки клея зубной щеткой.
- Бензин. Применяется на любых тканях. Смочите салфетку бензином и положите сверху на пятно. Оставьте вещь на время. Выстирайте одежду.
- Раствор соды. Соду добавьте в мыльную воду. Затем поместите туда одежду. Через некоторое время потрите пятно жесткой щеткой.
- Хозяйственное мыло. Если образовалось пятно от канцелярского клея, поместите одежду в холодную воду с хозяйственным мылом на несколько часов. Выстирайте и прополощите вещь.
- Нашатырный спирт. Отлично подходит для замши. Перед нанесением спирта удерживайте вещь над паром. Нанесите жидкость на салфетку или ватный диск и протрите засохшее пятно на одежде. Остатки загрязнения удалите влажной салфеткой.
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