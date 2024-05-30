Как вывести застывшие пятна клея из одежды — надежные и проверенные способы

Удаление застывшего клея. Фото: wikihow.com

Когда вы используете клей в быту, он часто попадает на одежду и оставляет пятна. Если клей застыл на брюках, рубашке или футболке, не спешите выбрасывать любимую вещь, воспользуйтесь советами, как удалить загрязнения.

Об этом написал Lux.

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Клей ПВА

Метод №1

Подогрейте воду, но не доводите до кипения.

Добавьте в воду мыло.

Замочите изделие в мыльном растворе на 40 мин.

Протрите загрязненный участок одежды щеткой.

Выстирайте и прополощите водой.

Метод №2

Разогрейте утюг и направьте струю пара на пятно.

После того как застывший клей станет мягким, уберите остатки влажной тряпкой или салфеткой.

Метод №3

Если клей засох на джинсах, приготовьте раствор уксуса с водой.

Смочите жидкостью салфетку и очистите пятно.

Выстирайте вещь.

Фото: thespruce.com

Термоклей

Метод №1

Поместите вещь в пакет и положите в морозилку — клей замерзнет и станет хрупким.

Клей легко отслоится от поверхности.

Выстирайте и прополощите водой.

Метод №2

Уложите одежду на гладильную доску, накрыв сверху хлопковой тканью.

Прогладьте в течение нескольких секунд место на одежде, где образовалось пятно.

Продолжайте гладить, пока слой клея не появится на хлопковом полотне.

Метод №3

Смочите салфетку ацетоном и положите сверху на пятно.

Через некоторое время клей растворится.

Удалите его остатки, потерев поверхность чистой салфеткой.

Фото: thespruce.com

Другие способы выведения засохшего клея

Раствор лимонной кислоты. Помогает вывести пятно с джинсов, шерстяных материалов и ворсистых изделий. Для этого смочите пятно и аккуратно отскребите остатки клея зубной щеткой.

Помогает вывести пятно с джинсов, шерстяных материалов и ворсистых изделий. Для этого смочите пятно и аккуратно отскребите остатки клея зубной щеткой. Бензин. Применяется на любых тканях. Смочите салфетку бензином и положите сверху на пятно. Оставьте вещь на время. Выстирайте одежду.

Применяется на любых тканях. Смочите салфетку бензином и положите сверху на пятно. Оставьте вещь на время. Выстирайте одежду. Раствор соды. Соду добавьте в мыльную воду. Затем поместите туда одежду. Через некоторое время потрите пятно жесткой щеткой.

Соду добавьте в мыльную воду. Затем поместите туда одежду. Через некоторое время потрите пятно жесткой щеткой. Хозяйственное мыло. Если образовалось пятно от канцелярского клея, поместите одежду в холодную воду с хозяйственным мылом на несколько часов. Выстирайте и прополощите вещь.

Если образовалось пятно от канцелярского клея, поместите одежду в холодную воду с хозяйственным мылом на несколько часов. Выстирайте и прополощите вещь. Нашатырный спирт. Отлично подходит для замши. Перед нанесением спирта удерживайте вещь над паром. Нанесите жидкость на салфетку или ватный диск и протрите засохшее пятно на одежде. Остатки загрязнения удалите влажной салфеткой.

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