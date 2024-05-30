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ПВА, Момент и другие — как удалить с одежды засохшие пятна клея

30 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как вывести застывшие пятна клея из одежды — надежные и проверенные способы
Удаление застывшего клея. Фото: wikihow.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Когда вы используете клей в быту, он часто попадает на одежду и оставляет пятна. Если клей застыл на брюках, рубашке или футболке, не спешите выбрасывать любимую вещь, воспользуйтесь советами, как удалить загрязнения.

Об этом написал Lux.

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Клей ПВА

Метод №1

  • Подогрейте воду, но не доводите до кипения.
  • Добавьте в воду мыло.
  • Замочите изделие в мыльном растворе на 40 мин.
  • Протрите загрязненный участок одежды щеткой.
  • Выстирайте и прополощите водой.

Метод №2

  • Разогрейте утюг и направьте струю пара на пятно.
  • После того как застывший клей станет мягким, уберите остатки влажной тряпкой или салфеткой.

Метод №3

  • Если клей засох на джинсах, приготовьте раствор уксуса с водой.
  • Смочите жидкостью салфетку и очистите пятно.
  • Выстирайте вещь.

 

ПВА, Момент и другие — как удалить из одежды засохшие пятна клея - фото 1
Фото: thespruce.com

Термоклей

Метод №1

  • Поместите вещь в пакет и положите в морозилку — клей замерзнет и станет хрупким.
  • Клей легко отслоится от поверхности.
  • Выстирайте и прополощите водой.

Метод №2

  • Уложите одежду на гладильную доску, накрыв сверху хлопковой тканью.
  • Прогладьте в течение нескольких секунд место на одежде, где образовалось пятно.
  • Продолжайте гладить, пока слой клея не появится на хлопковом полотне.

Метод №3

  • Смочите салфетку ацетоном и положите сверху на пятно.
  • Через некоторое время клей растворится.
  • Удалите его остатки, потерев поверхность чистой салфеткой.

 

ПВА, Момент и другие — как удалить из одежды засохшие пятна клея - фото 2
Фото: thespruce.com

Другие способы выведения засохшего клея

  • Раствор лимонной кислоты. Помогает вывести пятно с джинсов, шерстяных материалов и ворсистых изделий. Для этого смочите пятно и аккуратно отскребите остатки клея зубной щеткой.
  • Бензин. Применяется на любых тканях. Смочите салфетку бензином и положите сверху на пятно. Оставьте вещь на время. Выстирайте одежду.
  • Раствор соды. Соду добавьте в мыльную воду. Затем поместите туда одежду. Через некоторое время потрите пятно жесткой щеткой.
  • Хозяйственное мыло. Если образовалось пятно от канцелярского клея, поместите одежду в холодную воду с хозяйственным мылом на несколько часов. Выстирайте и прополощите вещь.
  • Нашатырный спирт. Отлично подходит для замши. Перед нанесением спирта удерживайте вещь над паром. Нанесите жидкость на салфетку или ватный диск и протрите засохшее пятно на одежде. Остатки загрязнения удалите влажной салфеткой.

Ранее мы писали, как быстро и эффективно вывести пятно от клубники с одежды. Также рассказывали, как отстирать с вещей пятна от травы.

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