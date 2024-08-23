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Розмноження ожини — як зробити так, щоб мати багато нових саджанців ягоди

23 серпня 2024 21:48
Валентина Підгірна - Редактор
Як можна розмножити ожину — покрокова інструкція з фото, поради дачникам
Стигла і нестигла ожина на кущі. Фото: Pixabay
Валентина Підгірна - Редактор

Якщо ви хочете отримати велику кількість нових саджанців ожини, вам варто виділити доволі немало часу і добре над цим попрацювати, адже цей процес є клопітким. Дізнайтеся, як можна розмножити цю літню ягоду живцями і що для цього вам потрібно робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Метод розмноження ожини живцями

Підготовка живців

Відшукайте на ожиновому кущі молоді пагони, які з’явилися поточного року — вони мають більш світлу кору і не мають ягід. Потім обріжте верхні частини так, щоб зникла не більше, ніж четвертина довжини. З гілочок наріжте живці так, щоб їхня довжина становила приблизно 20 сантиметрів.

Подготовка черенков ежевики к размножению
Підготовка живців ожини до розмноження. Фото: скриншот з YouTube
Нарезка черенков ежевики для размножения
Нарізання живців ожини для розмноження. Фото: скриншот з YouTube

Зробіть нижній зріз косим під кутом десь 45 градусів на відстані від одного до півтора сантиметри вниз від найближчої бруньки. Зверху живця зробіть прямий зріз на відстані вгору десь один сантиметр. Потім обріжте все листя на відростку знизу і залиште один-два у верхній частині.

Прямой срез на черенках
Прямий зріз на живцях. Фото: скриншот з YouTube
Обрезка всех листьев на ветвях
Обрізання всього листя на гілках. Фото: скриншот з YouTube

Вкорінення ожини

Візьміть маленькі стаканчики або горщики, об’єм яких становить приблизно 500 мілілітрів і які мають дренажні отвори, через які повинна виходити надмірна волога. Насипте універсальний ґрунт для вирощування овочів і квітів так, щоб повністю заповнити ємність, або садову землю з компостом.

Заполнение емкости универсальным грунтом
Заповнення ємності універсальним ґрунтом. Фото: скриншот з YouTube

Вставте гострий кінець живця у порошок коренеутворювача, потім — у ґрунт в центрі ємності так, щоб нижній листочок залишився зверху. 

Рясний полив живців

Полийте ємності, де ви вставили живці, а потім накрийте верхньою частиною пластикової пляшки, прозорою склянкою або звичайним маленьким пакетиком, створивши, так би мовити, теплицю. 

Полив емкостей с черенками внутри
Полив ємностей із живцями всередині. Фото: скриншот з YouTube
Создание "теплиц" для черенков
Створення "теплиць" для живців. Фото: скриншот з YouTube

Помістіть ємності в тепле добре освічене місце в умови температури 20-25 градусів тепла і щодня перевіряйте ожину, розкриваючи її на десять або 15 хвилин і тримаючи ґрунт вологим.

Нагадаємо, ми писали про те, чому обов’язково варто посадити ожинові кущі на городі. 

Раніше ми розповідали про те, коли, для чого і як правильно обрізати ожинові кущі. 

Також ми повідомляли про те, чим варто підживлювати ожинові кущі на городі.

ягоди поради ожина розмноження

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