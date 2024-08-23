Як можна розмножити ожину — покрокова інструкція з фото, поради дачникам

Розмноження ожини — як зробити так, щоб мати багато нових саджанців ягоди
Якщо ви хочете отримати велику кількість нових саджанців ожини, вам варто виділити доволі немало часу і добре над цим попрацювати, адже цей процес є клопітким. Дізнайтеся, як можна розмножити цю літню ягоду живцями і що для цього вам потрібно робити.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Метод розмноження ожини живцями
Підготовка живців
Відшукайте на ожиновому кущі молоді пагони, які з’явилися поточного року — вони мають більш світлу кору і не мають ягід. Потім обріжте верхні частини так, щоб зникла не більше, ніж четвертина довжини. З гілочок наріжте живці так, щоб їхня довжина становила приблизно 20 сантиметрів.
Зробіть нижній зріз косим під кутом десь 45 градусів на відстані від одного до півтора сантиметри вниз від найближчої бруньки. Зверху живця зробіть прямий зріз на відстані вгору десь один сантиметр. Потім обріжте все листя на відростку знизу і залиште один-два у верхній частині.
Вкорінення ожини
Візьміть маленькі стаканчики або горщики, об’єм яких становить приблизно 500 мілілітрів і які мають дренажні отвори, через які повинна виходити надмірна волога. Насипте універсальний ґрунт для вирощування овочів і квітів так, щоб повністю заповнити ємність, або садову землю з компостом.
Вставте гострий кінець живця у порошок коренеутворювача, потім — у ґрунт в центрі ємності так, щоб нижній листочок залишився зверху.
Рясний полив живців
Полийте ємності, де ви вставили живці, а потім накрийте верхньою частиною пластикової пляшки, прозорою склянкою або звичайним маленьким пакетиком, створивши, так би мовити, теплицю.
Помістіть ємності в тепле добре освічене місце в умови температури 20-25 градусів тепла і щодня перевіряйте ожину, розкриваючи її на десять або 15 хвилин і тримаючи ґрунт вологим.
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