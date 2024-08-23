Как можно размножить ежевику — пошаговая инструкция с фото, советы дачникам

Размножение ежевики — как сделать так, чтобы иметь много новых саженцев ягоды
Если вы хотите получить большое количество новых саженцев ежевики, вам стоит выделить немало времени и хорошо над этим поработать, ведь этот процесс является хлопотным. Узнайте, как можно размножить эту летнюю ягоду черенками и что для этого вам нужно делать.
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Метод размножения ежевики черенками
Подготовка черенков
Отыщите на ежевом кусте молодые побеги, появившиеся в текущем году — они имеют более светлую кору и не имеют ягод. Затем обрежьте верхние части так, чтобы исчезла не более четверти длины. Из веточек нарежьте черенки так, чтобы их длина составляла примерно 20 сантиметров.
Сделайте нижний срез косым под углом где-то 45 градусов на расстоянии от одного до полутора сантиметров вниз от ближайшей почки. Сверху черенка сделайте прямой срез на расстоянии вверх где-то один сантиметр. Затем обрежьте все листья на отростке снизу и оставьте один-два в верхней части.
Укоренение ежевики
Возьмите маленькие стаканчики или горшки, объем которых составляет примерно 500 миллилитров и которые имеют дренажные отверстия, через которые должна выходить избыточная влага. Насыпьте универсальный грунт для выращивания овощей и цветов так, чтобы полностью заполнить емкость, или садовую землю с компостом.
Вставьте острый конец черенка в порошок корнеобразователя, затем в грунт в центре емкости так, чтобы нижний листик остался сверху.
Обильный полив черенков
Полейте емкости, где вы вставили черенки, а потом накройте верхней частью пластиковой бутылки, прозрачным стаканом или обычным маленьким пакетиком, создав, так сказать, теплицу.
Поместите емкости в теплое хорошо освеченное место в условия температуры 20-25 градусов тепла и ежедневно проверяйте ежевику, раскрывая ее на десять или 15 минут и держа почву влажной.
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