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Размножение ежевики — как сделать так, чтобы иметь много новых саженцев ягоды

23 августа 2024 21:48
Валентина Подгорная - Редактор
Как можно размножить ежевику — пошаговая инструкция с фото, советы дачникам
Спелая и неспелая ежевика на кусте. Фото: Pixabay
Валентина Подгорная - Редактор

Если вы хотите получить большое количество новых саженцев ежевики, вам стоит выделить немало времени и хорошо над этим поработать, ведь этот процесс является хлопотным. Узнайте, как можно размножить эту летнюю ягоду черенками и что для этого вам нужно делать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Метод размножения ежевики черенками

Подготовка черенков

Отыщите на ежевом кусте молодые побеги, появившиеся в текущем году — они имеют более светлую кору и не имеют ягод. Затем обрежьте верхние части так, чтобы исчезла не более четверти длины. Из веточек нарежьте черенки так, чтобы их длина составляла примерно 20 сантиметров.

Подготовка черенков ежевики к размножению
Подготовка черенков ежевики к размножению. Фото: скриншот с YouTube
Нарезка черенков ежевики для размножения
Нарезание черенков ежевики для размножения. Фото: скриншот с YouTube

Сделайте нижний срез косым под углом где-то 45 градусов на расстоянии от одного до полутора сантиметров вниз от ближайшей почки. Сверху черенка сделайте прямой срез на расстоянии вверх где-то один сантиметр. Затем обрежьте все листья на отростке снизу и оставьте один-два в верхней части.

Прямой срез на черенках
Прямой срез на черенках. Фото: скриншот с YouTube
Обрезка всех листьев на ветвях.
Обрезка всех листьев на ветвях. Фото: скриншот с YouTube

Укоренение ежевики

Возьмите маленькие стаканчики или горшки, объем которых составляет примерно 500 миллилитров и которые имеют дренажные отверстия, через которые должна выходить избыточная влага. Насыпьте универсальный грунт для выращивания овощей и цветов так, чтобы полностью заполнить емкость, или садовую землю с компостом.

Заполнение емкости универсальным грунтом
Заполнение емкости универсальным грунтом. Фото: скриншот с YouTube

Вставьте острый конец черенка в порошок корнеобразователя, затем в грунт в центре емкости так, чтобы нижний листик остался сверху.

Обильный полив черенков

Полейте емкости, где вы вставили черенки, а потом накройте верхней частью пластиковой бутылки, прозрачным стаканом или обычным маленьким пакетиком, создав, так сказать, теплицу.

Полив емкостей с черенками внутри.
Полив емкостей с черенками внутри. Фото: скриншот с YouTube
Создание "теплиц" для черенков
Создание "теплиц" для черенков. Фото: скриншот с YouTube

Поместите емкости в теплое хорошо освеченное место в условия температуры 20-25 градусов тепла и ежедневно проверяйте ежевику, раскрывая ее на десять или 15 минут и держа почву влажной.

Напомним, мы писали о том, почему обязательно следует посадить ежевичные кусты на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, когда, для чего и как правильно обрезать кусты ежины.

Также мы сообщали о том, чем следует подкармливать ежевичные кусты на огороде.

ягоды советы ежевика размножение

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