Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как вырастить сладкую кукурузу на огороде — секреты опытных огородников arrow

Как вырастить сладкую кукурузу на огороде — секреты опытных огородников

31 июля 2024 22:34
Анастасия Мироненко - Редактор
Сладкая кукуруза на огороде — как вырастить и что обязательно следует сделать
Женщина собирает урожай кукурузы. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Кукуруза — это не только символ летнего сезона, но и вкусный и полезный продукт, который можно вырастить в собственном огороде. А чтобы получить максимально сладкий и сочный урожай, важно соблюдать несколько ключевых правил.

Читайте также:

Новини.LIVE рассказывает, как вырастить сладкую кукурузу на своем огороде.

Правила выращивания сладкой кукурузы

1. Выбор сорта

Первое, на что нужно обращать внимание, это сорт кукурузы. Для употребления в пищу используется сахарная (сладкая) кукуруза.

Суперсладкими бывают только гибриды первого поколения F1, поэтому стоимость семян этого типа выше семян сортов обычной кукурузы.

При этом следует учитывать, что сорт для южного региона не подойдет для выращивания в северном регионе.

Не менее важную роль играет период вегетации:

  • ранние сорта — пользуются спросом в регионах с "коротким" жарким сезоном;
  • среднеспелые сорта — имеют повышенную устойчивость к сухому воздуху в засухи;
  • Позднеспелые сорта являются наиболее урожайными, хотя и созревают они гораздо позже.

2. Выбор места для посадки

Для развития и роста кукуруза требует много солнца, поэтому сажать растение следует именно на хорошо освещенных участках.

3. Полив

Кукуруза обладает высокими требованиями к воде, особенно в период активного роста. Регулярный полив критически важен, особенно в сухую погоду.

Старайтесь поддерживать почву влажной, но не перенасыщенной водой. Опытные огородники рекомендуют поливать кукурузу ранним утром или поздно вечером, чтобы уменьшить испарение.

4. Подкормка

Правильная подкормка является ключом к хорошему урожаю кукурузы. Осенью подготовьте почву, добавляя органические удобрения, такие как компост или перегной.

В начале весны используйте азотные удобрения для стимуляции роста растений. Во время вегетационного периода можно дополнительно вносить фосфорные и калийные удобрения, которые помогут укрепить корневую систему и способствовать образованию крупных початков.

С соблюдением этих простых, но важных советов вы сможете вырастить прекрасную сладкую кукурузу, которая станет настоящим деликатесом для вашей семьи и друзей. Наслаждайтесь процессом выращивания и результатами вашего труда!

 

Ранее мы рассказывали, какие садовые и огородные растения можно сажать в открытую почву в августе.

Напомним, мы писали, какие садовые и огородные культуры необходимо подкормить в августе.

Также советуем вам узнать, какие полезные работы на огороде и саду можно сделать в августе.

овощи советы удобрения огород кукуруза

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом