Как самостоятельно вытащить клеща из тела человека и домашнего животного — действенные способы

Клещ. Фото: wired.com

В теплый сезон в лесах и городских парках клещи являются одной из самых больших опасностей для человека и домашних животных. Не стоит пренебрегать правилами безопасности, а в случае укуса необходимо как можно быстрее избавиться от паразита.

Об этом сообщил Consilium Medical.

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Не стоит хватать клеща голыми руками, а после извлечения раздавливать его ногой. Процедура требует серьезного отношения. Поэтому перед тем, как удалять клеща, позаботьтесь о:

влажных салфетках или мыле, которыми нужно обработать руки перед процедурой и после нее;

резиновых перчатках или полиэтиленовом пакете, которые защитят кожу рук от инфекции при повреждении насекомого;

спирте, водке, антисептике, растворе йода или перекиси водорода для обеззараживания раны после удаления клеща (наносятся ваткой);

банке с крышкой, в которой привезете удаленное насекомое в лабораторию для его проверки на возбудители болезней.

Удаление клеща пинцетом

Возьмите пинцет с тонкими кончиками, чтобы не раздавить вредителя.

Крепко, но аккуратно зажмите насекомое инструментом у основания кожи.

Чтобы часть клеща не осталась в теле, не крутите пинцетом и ни в коем случае не используйте грубую силу.

Медленно тяните пинцет вверх.

Положите насекомое в банку, закройте крышкой.

Удаление клеща нитью

Затяните узел вокруг клеща поближе к коже.

Скрутите нить.

Легко и медленно тяните клеща вверх, покачивая в разные стороны.

Не скручивайте насекомое, иначе можно оторвать голову.

Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.

Удаление клеща выкручивателем

Выкрутитель. Фото: oppb.com.ua

Выкручиватель можно приобрести в зоомагазине.

Прислоните инструмент к телу, чтобы паразит находился между двумя зубцами.

Ручку выкручивателя плавно двигайте вокруг своей оси, пока насекомое полностью не удалится.

Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.

После операции вымойте руки с мылом и продезинфицируйте зону укуса.

Чего нельзя делать при удалении клеща

Вытаскивать паразита голыми руками.

Поджигать клеща спичками или зажигалкой — он не вылезет, а пострадавшему опалите кожу.

Способы извлечения клеща растительным маслом, бензином, алкоголем и другими жидкостями неэффективны и вредны для здоровья. Жидкость убьет клеща, но он успеет выпустить яд в организм жертвы.

Нажимать на клеща, вы его раздавите и выпустит вредную жидкость, которая попадет в кровь.

Когда обращаться к врачу после удаления клеща

Если в течение двух недель в пораженном месте появилась сыпь.

Появились слабость, головные боли, мышечные боли (симптомы боррелиозного менингита и энцефалита).

Покраснело место укуса.

Фото: teren.in.ua

Также клещ может атаковать домашних питомцев, поэтому важно не только позаботиться о профилактике вредителей, но и осматривать животных после каждой прогулки, ведь 100% гарантии от клещей не даст никто.

Средства для профилактики клещей у животных

Репелленты. Препараты, отпугивающие клещей. Насекомые просто не станут кусать животное, обработанное таким средством.

Препараты, отпугивающие клещей. Насекомые просто не станут кусать животное, обработанное таким средством. Не репеллентного действия. Препараты не отпугивают паразитов, а уничтожают после прикрепления на животном.

Препараты не отпугивают паразитов, а уничтожают после прикрепления на животном. Универсальные. Препараты и отпугивают, и убивают паразитов.

Варианты защиты от клещей: спреи, шампуни, таблетки, капли на холке и специальные ошейники.

Обрабатывать препаратами любимцев нужно заранее, ведь основное действие этих средств начинается через 5-7 дней после нанесения.

Фото: cheline.com.ua

Как удалить клеща из животного

Обязательно надевайте перчатки, чтобы на незащищенные руки не попала зараза.

Возьмите острый пинцет или выкручиватель для удаления клещей.

Крепко, но чтобы не раздавить, зажмите клеща и медленно вытаскивайте, понемногу выкручивая.

После удаления раздавите насекомое.

Обработайте место укуса вашего питомца антисептическим средством для животных.

В течение двух недель внимательно следите за животным. В случае любых намеков на проблемы обратитесь к ветеринару.

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