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Сезон клещей — как вытащить паразита из тела, можно ли это сделать самостоятельно

25 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как самостоятельно вытащить клеща из тела человека и домашнего животного — действенные способы
Клещ. Фото: wired.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

В теплый сезон в лесах и городских парках клещи являются одной из самых больших опасностей для человека и домашних животных. Не стоит пренебрегать правилами безопасности, а в случае укуса необходимо как можно быстрее избавиться от паразита.

Об этом сообщил Consilium Medical.

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Не стоит хватать клеща голыми руками, а после извлечения раздавливать его ногой. Процедура требует серьезного отношения. Поэтому перед тем, как удалять клеща, позаботьтесь о:

  • влажных салфетках или мыле, которыми нужно обработать руки перед процедурой и после нее;
  • резиновых перчатках или полиэтиленовом пакете, которые защитят кожу рук от инфекции при повреждении насекомого;
  • спирте, водке, антисептике, растворе йода или перекиси водорода для обеззараживания раны после удаления клеща (наносятся ваткой);
  • банке с крышкой, в которой привезете удаленное насекомое в лабораторию для его проверки на возбудители болезней.

Удаление клеща пинцетом

  • Возьмите пинцет с тонкими кончиками, чтобы не раздавить вредителя.
  • Крепко, но аккуратно зажмите насекомое инструментом у основания кожи.
  • Чтобы часть клеща не осталась в теле, не крутите пинцетом и ни в коем случае не используйте грубую силу.
  • Медленно тяните пинцет вверх.
  • Положите насекомое в банку, закройте крышкой.

Удаление клеща нитью

  • Затяните узел вокруг клеща поближе к коже.
  • Скрутите нить.
  • Легко и медленно тяните клеща вверх, покачивая в разные стороны.
  • Не скручивайте насекомое, иначе можно оторвать голову.
  • Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.

Удаление клеща выкручивателем

Как правильно удалить клеща в домашних условиях - три безопасных способа - фото 1
Выкрутитель. Фото: oppb.com.ua

Выкручиватель можно приобрести в зоомагазине.

  • Прислоните инструмент к телу, чтобы паразит находился между двумя зубцами.
  • Ручку выкручивателя плавно двигайте вокруг своей оси, пока насекомое полностью не удалится.
  • Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.

После операции вымойте руки с мылом и продезинфицируйте зону укуса.

Чего нельзя делать при удалении клеща

  • Вытаскивать паразита голыми руками.
  • Поджигать клеща спичками или зажигалкой — он не вылезет, а пострадавшему опалите кожу.
  • Способы извлечения клеща растительным маслом, бензином, алкоголем и другими жидкостями неэффективны и вредны для здоровья. Жидкость убьет клеща, но он успеет выпустить яд в организм жертвы.
  • Нажимать на клеща, вы его раздавите и выпустит вредную жидкость, которая попадет в кровь.

Когда обращаться к врачу после удаления клеща

  • Если в течение двух недель в пораженном месте появилась сыпь.
  • Появились слабость, головные боли, мышечные боли (симптомы боррелиозного менингита и энцефалита).
  • Покраснело место укуса.

 

Как правильно удалить клеща в домашних условиях - три безопасных способа - фото 2
Фото: teren.in.ua

Также клещ может атаковать домашних питомцев, поэтому важно не только позаботиться о профилактике вредителей, но и осматривать животных после каждой прогулки, ведь 100% гарантии от клещей не даст никто.

Средства для профилактики клещей у животных

  • Репелленты. Препараты, отпугивающие клещей. Насекомые просто не станут кусать животное, обработанное таким средством.
  • Не репеллентного действия. Препараты не отпугивают паразитов, а уничтожают после прикрепления на животном.
  • Универсальные. Препараты и отпугивают, и убивают паразитов.

Варианты защиты от клещей: спреи, шампуни, таблетки, капли на холке и специальные ошейники.

Обрабатывать препаратами любимцев нужно заранее, ведь основное действие этих средств начинается через 5-7 дней после нанесения.

 

Как обезопасить собак и кошек от клещей и что делать, когда насекомое уже укусило - фото 1
Фото: cheline.com.ua

Как удалить клеща из животного

  • Обязательно надевайте перчатки, чтобы на незащищенные руки не попала зараза.
  • Возьмите острый пинцет или выкручиватель для удаления клещей.
  • Крепко, но чтобы не раздавить, зажмите клеща и медленно вытаскивайте, понемногу выкручивая.
  • После удаления раздавите насекомое.
  • Обработайте место укуса вашего питомца антисептическим средством для животных.
  • В течение двух недель внимательно следите за животным. В случае любых намеков на проблемы обратитесь к ветеринару.

Ранее мы писали, как поступать после укуса змеи и чего нельзя делать ни в коем случае. Также рассказывали, как спасти сад и огород от тли.

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