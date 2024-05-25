Как самостоятельно вытащить клеща из тела человека и домашнего животного — действенные способы

Сезон клещей — как вытащить паразита из тела, можно ли это сделать самостоятельно
В теплый сезон в лесах и городских парках клещи являются одной из самых больших опасностей для человека и домашних животных. Не стоит пренебрегать правилами безопасности, а в случае укуса необходимо как можно быстрее избавиться от паразита.
Об этом сообщил Consilium Medical.
Не стоит хватать клеща голыми руками, а после извлечения раздавливать его ногой. Процедура требует серьезного отношения. Поэтому перед тем, как удалять клеща, позаботьтесь о:
- влажных салфетках или мыле, которыми нужно обработать руки перед процедурой и после нее;
- резиновых перчатках или полиэтиленовом пакете, которые защитят кожу рук от инфекции при повреждении насекомого;
- спирте, водке, антисептике, растворе йода или перекиси водорода для обеззараживания раны после удаления клеща (наносятся ваткой);
- банке с крышкой, в которой привезете удаленное насекомое в лабораторию для его проверки на возбудители болезней.
Удаление клеща пинцетом
- Возьмите пинцет с тонкими кончиками, чтобы не раздавить вредителя.
- Крепко, но аккуратно зажмите насекомое инструментом у основания кожи.
- Чтобы часть клеща не осталась в теле, не крутите пинцетом и ни в коем случае не используйте грубую силу.
- Медленно тяните пинцет вверх.
- Положите насекомое в банку, закройте крышкой.
Удаление клеща нитью
- Затяните узел вокруг клеща поближе к коже.
- Скрутите нить.
- Легко и медленно тяните клеща вверх, покачивая в разные стороны.
- Не скручивайте насекомое, иначе можно оторвать голову.
- Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.
Удаление клеща выкручивателем
Выкручиватель можно приобрести в зоомагазине.
- Прислоните инструмент к телу, чтобы паразит находился между двумя зубцами.
- Ручку выкручивателя плавно двигайте вокруг своей оси, пока насекомое полностью не удалится.
- Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.
После операции вымойте руки с мылом и продезинфицируйте зону укуса.
Чего нельзя делать при удалении клеща
- Вытаскивать паразита голыми руками.
- Поджигать клеща спичками или зажигалкой — он не вылезет, а пострадавшему опалите кожу.
- Способы извлечения клеща растительным маслом, бензином, алкоголем и другими жидкостями неэффективны и вредны для здоровья. Жидкость убьет клеща, но он успеет выпустить яд в организм жертвы.
- Нажимать на клеща, вы его раздавите и выпустит вредную жидкость, которая попадет в кровь.
Когда обращаться к врачу после удаления клеща
- Если в течение двух недель в пораженном месте появилась сыпь.
- Появились слабость, головные боли, мышечные боли (симптомы боррелиозного менингита и энцефалита).
- Покраснело место укуса.
Также клещ может атаковать домашних питомцев, поэтому важно не только позаботиться о профилактике вредителей, но и осматривать животных после каждой прогулки, ведь 100% гарантии от клещей не даст никто.
Средства для профилактики клещей у животных
- Репелленты. Препараты, отпугивающие клещей. Насекомые просто не станут кусать животное, обработанное таким средством.
- Не репеллентного действия. Препараты не отпугивают паразитов, а уничтожают после прикрепления на животном.
- Универсальные. Препараты и отпугивают, и убивают паразитов.
Варианты защиты от клещей: спреи, шампуни, таблетки, капли на холке и специальные ошейники.
Обрабатывать препаратами любимцев нужно заранее, ведь основное действие этих средств начинается через 5-7 дней после нанесения.
Как удалить клеща из животного
- Обязательно надевайте перчатки, чтобы на незащищенные руки не попала зараза.
- Возьмите острый пинцет или выкручиватель для удаления клещей.
- Крепко, но чтобы не раздавить, зажмите клеща и медленно вытаскивайте, понемногу выкручивая.
- После удаления раздавите насекомое.
- Обработайте место укуса вашего питомца антисептическим средством для животных.
- В течение двух недель внимательно следите за животным. В случае любых намеков на проблемы обратитесь к ветеринару.
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