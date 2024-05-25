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Сезон кліщів — як витягнути паразита з тіла, чи можна це зробити самотужки

25 травня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як самотужки витягнути кліща з тіла людини та домашньої тварини — дієві способи
Кліщ. Фото: wired.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

В теплий сезон в лісах та міських парках кліщі є однією з найбільших небезпек для людини та домашніх тварин. Не варто нехтувати правилами безпеки, а у разі укусу необхідно якнайшвидше позбавитися паразита.

Про це повідомив Consilium Medical.

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Не варто хапати кліща голими руками, а після вилучення роздавлювати його ногою. Процедура вимагає серйозного ставлення. Тому перед тим, як видаляти кліща, подбайте про:

  • вологі серветки або мило, якими потрібно обробити руки перед та після процедури;
  • гумові рукавички або поліетиленовий пакет, які захистять шкіру рук від інфекції у разі пошкодження комахи;
  • спирт, горілку, антисептик, розчин йоду або перекис водню для знезараження рани після видалення кліща (наносяться ваткою);
  • банку з кришкою, в якій привезете видалену комаху до лабораторії для її перевірки на збудники хвороб.

Видалення кліща пінцетом

  • Візьміть пінцет з тонкими кінчиками, щоб не роздавити шкідника.
  • Міцно, але акуратно затисніть комаху інструментом біля основи шкіри.
  • Щоб частина кліща не залишилася в тілі, не крутіть пінцетом та у жодному разі не використовуйте грубу силу.
  • Повільно тягніть пінцет вгору.
  • Покладіть комаху в банку, закрийте кришкою.

Видалення кліща ниткою

  • Затягніть вузол навколо кліща якомога ближче до шкіри.
  • Скрутіть нитку.
  • Легко та повільно тягніть кліща вгору, похитуючи в різні боки.
  • Не скручуйте комаху, інакше можна відірвати голову.
  • Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.

Видалення кліща викручувачем

Як правильно видалити кліща в домашніх умовах — три безпечні способи - фото 1
Викручувач. Фото: oppb.com.ua

Викручувач можна придбати в зоомагазині.

  • Притуліть інструмент до тіла, щоб паразит був між двома зубцями.
  • Ручку викручувача плавно рухайте навколо своєї осі, поки комаха повністю не вилучиться.
  • Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.

Після операції вимийте руки з милом та продезінфікуйте зону укусу.

Чого не можна робити при видаленні кліща

  • Витягати паразита голими руками.
  • Підпалювати кліща сірниками або запальничкою — він не вилізе, а постраждалому опалите шкіру.
  • Способи витягування кліща олією, бензином, алкоголем та іншими рідинами неефективні та шкідливі для здоров'я. Адже рідина вб'є кліща, але він встигне випустити отруту в організм жертви.
  • Натискання на кліща, адже він розчавиться та випустить шкідливу рідину, яка потрапить в кров.

Коли звертатися до лікаря після видалення кліща

  • Якщо протягом двох тижнів в ураженому місці з'явився висип.
  • З'явилися слабкість, головний біль, м'язові болі (симптоми бореліозного менінгіту та енцефаліту).
  • Запалилося або почервоніло місце укусу.

 

Як правильно видалити кліща в домашніх умовах — три безпечні способи - фото 2
Фото: teren.in.ua

Також кліщ може атакувати домашніх улюбленців, тому важливо не лише подбати про профілактику шкідників, але й оглядати тварин після кожної прогулянки, адже 100% гарантії від кліщів не дасть ніхто.

Засоби для профілактики кліщів у тварин

  • Репеленти. Препарати, які відлякують кліщів. Комахи просто не стануть кусати тварину, оброблену таким засобом.
  • Не репелентної дії. Препарати не відлякують паразитів, а знищують їх після прикріплення на тварині.
  • Універсальні. Препарати, які й відлякують, й вбивають паразитів.

Варіанти захисту від кліщів: спреї, шампуні, таблетки, краплі на холку та спеціальні нашийники.

Обробляти препаратами улюбленців потрібно завчасно, адже основна дія цих засобів розпочинається через 5-7 днів після нанесення.

 

Як убезпечити собак та котів від кліщів та що робити, коли комаха вже вкусила - фото 1
Фото: cheline.com.ua

Як видалити кліща з тварини

  • Обов'язково надягайте рукавички, щоб на незахищені руки не потрапила зараза.
  • Візьміть гострий пінцет або викручувач для видалення кліщів.
  • Міцно, але щоб не розчавити, затисніть кліща і повільно витягуйте, потроху викручуючи.
  • Після видалення, розчавіть комаху.
  • Обробіть місце укусу вашого вихованця антисептичним засобом для тварин.
  • Протягом двох тижнів уважно стежте за твариною. У разі будь-яких натяків на негаразди зверніться до ветеринара.

Раніше ми писали, як діяти після укусу змії та чого не можна робити у жодному разі. Також розповідали, як врятувати сад та город від попелиці.

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