Як самотужки витягнути кліща з тіла людини та домашньої тварини — дієві способи

Кліщ. Фото: wired.com

В теплий сезон в лісах та міських парках кліщі є однією з найбільших небезпек для людини та домашніх тварин. Не варто нехтувати правилами безпеки, а у разі укусу необхідно якнайшвидше позбавитися паразита.

Про це повідомив Consilium Medical.

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Не варто хапати кліща голими руками, а після вилучення роздавлювати його ногою. Процедура вимагає серйозного ставлення. Тому перед тим, як видаляти кліща, подбайте про:

вологі серветки або мило, якими потрібно обробити руки перед та після процедури;

гумові рукавички або поліетиленовий пакет, які захистять шкіру рук від інфекції у разі пошкодження комахи;

спирт, горілку, антисептик, розчин йоду або перекис водню для знезараження рани після видалення кліща (наносяться ваткою);

банку з кришкою, в якій привезете видалену комаху до лабораторії для її перевірки на збудники хвороб.

Видалення кліща пінцетом

Візьміть пінцет з тонкими кінчиками, щоб не роздавити шкідника.

Міцно, але акуратно затисніть комаху інструментом біля основи шкіри.

Щоб частина кліща не залишилася в тілі, не крутіть пінцетом та у жодному разі не використовуйте грубу силу.

Повільно тягніть пінцет вгору.

Покладіть комаху в банку, закрийте кришкою.

Видалення кліща ниткою

Затягніть вузол навколо кліща якомога ближче до шкіри.

Скрутіть нитку.

Легко та повільно тягніть кліща вгору, похитуючи в різні боки.

Не скручуйте комаху, інакше можна відірвати голову.

Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.

Видалення кліща викручувачем

Викручувач. Фото: oppb.com.ua

Викручувач можна придбати в зоомагазині.

Притуліть інструмент до тіла, щоб паразит був між двома зубцями.

Ручку викручувача плавно рухайте навколо своєї осі, поки комаха повністю не вилучиться.

Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.

Після операції вимийте руки з милом та продезінфікуйте зону укусу.

Чого не можна робити при видаленні кліща

Витягати паразита голими руками.

Підпалювати кліща сірниками або запальничкою — він не вилізе, а постраждалому опалите шкіру.

Способи витягування кліща олією, бензином, алкоголем та іншими рідинами неефективні та шкідливі для здоров'я. Адже рідина вб'є кліща, але він встигне випустити отруту в організм жертви.

Натискання на кліща, адже він розчавиться та випустить шкідливу рідину, яка потрапить в кров.

Коли звертатися до лікаря після видалення кліща

Якщо протягом двох тижнів в ураженому місці з'явився висип.

З'явилися слабкість, головний біль, м'язові болі (симптоми бореліозного менінгіту та енцефаліту).

Запалилося або почервоніло місце укусу.

Фото: teren.in.ua

Також кліщ може атакувати домашніх улюбленців, тому важливо не лише подбати про профілактику шкідників, але й оглядати тварин після кожної прогулянки, адже 100% гарантії від кліщів не дасть ніхто.

Засоби для профілактики кліщів у тварин

Репеленти. Препарати, які відлякують кліщів. Комахи просто не стануть кусати тварину, оброблену таким засобом.

Препарати, які відлякують кліщів. Комахи просто не стануть кусати тварину, оброблену таким засобом. Не репелентної дії. Препарати не відлякують паразитів, а знищують їх після прикріплення на тварині.

Препарати не відлякують паразитів, а знищують їх після прикріплення на тварині. Універсальні. Препарати, які й відлякують, й вбивають паразитів.

Варіанти захисту від кліщів: спреї, шампуні, таблетки, краплі на холку та спеціальні нашийники.

Обробляти препаратами улюбленців потрібно завчасно, адже основна дія цих засобів розпочинається через 5-7 днів після нанесення.

Фото: cheline.com.ua

Як видалити кліща з тварини

Обов'язково надягайте рукавички, щоб на незахищені руки не потрапила зараза.

Візьміть гострий пінцет або викручувач для видалення кліщів.

Міцно, але щоб не розчавити, затисніть кліща і повільно витягуйте, потроху викручуючи.

Після видалення, розчавіть комаху.

Обробіть місце укусу вашого вихованця антисептичним засобом для тварин.

Протягом двох тижнів уважно стежте за твариною. У разі будь-яких натяків на негаразди зверніться до ветеринара.

Раніше ми писали, як діяти після укусу змії та чого не можна робити у жодному разі. Також розповідали, як врятувати сад та город від попелиці.