Як самотужки витягнути кліща з тіла людини та домашньої тварини — дієві способи

Сезон кліщів — як витягнути паразита з тіла, чи можна це зробити самотужки
В теплий сезон в лісах та міських парках кліщі є однією з найбільших небезпек для людини та домашніх тварин. Не варто нехтувати правилами безпеки, а у разі укусу необхідно якнайшвидше позбавитися паразита.
Про це повідомив Consilium Medical.
Не варто хапати кліща голими руками, а після вилучення роздавлювати його ногою. Процедура вимагає серйозного ставлення. Тому перед тим, як видаляти кліща, подбайте про:
- вологі серветки або мило, якими потрібно обробити руки перед та після процедури;
- гумові рукавички або поліетиленовий пакет, які захистять шкіру рук від інфекції у разі пошкодження комахи;
- спирт, горілку, антисептик, розчин йоду або перекис водню для знезараження рани після видалення кліща (наносяться ваткою);
- банку з кришкою, в якій привезете видалену комаху до лабораторії для її перевірки на збудники хвороб.
Видалення кліща пінцетом
- Візьміть пінцет з тонкими кінчиками, щоб не роздавити шкідника.
- Міцно, але акуратно затисніть комаху інструментом біля основи шкіри.
- Щоб частина кліща не залишилася в тілі, не крутіть пінцетом та у жодному разі не використовуйте грубу силу.
- Повільно тягніть пінцет вгору.
- Покладіть комаху в банку, закрийте кришкою.
Видалення кліща ниткою
- Затягніть вузол навколо кліща якомога ближче до шкіри.
- Скрутіть нитку.
- Легко та повільно тягніть кліща вгору, похитуючи в різні боки.
- Не скручуйте комаху, інакше можна відірвати голову.
- Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.
Видалення кліща викручувачем
Викручувач можна придбати в зоомагазині.
- Притуліть інструмент до тіла, щоб паразит був між двома зубцями.
- Ручку викручувача плавно рухайте навколо своєї осі, поки комаха повністю не вилучиться.
- Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.
Після операції вимийте руки з милом та продезінфікуйте зону укусу.
Чого не можна робити при видаленні кліща
- Витягати паразита голими руками.
- Підпалювати кліща сірниками або запальничкою — він не вилізе, а постраждалому опалите шкіру.
- Способи витягування кліща олією, бензином, алкоголем та іншими рідинами неефективні та шкідливі для здоров'я. Адже рідина вб'є кліща, але він встигне випустити отруту в організм жертви.
- Натискання на кліща, адже він розчавиться та випустить шкідливу рідину, яка потрапить в кров.
Коли звертатися до лікаря після видалення кліща
- Якщо протягом двох тижнів в ураженому місці з'явився висип.
- З'явилися слабкість, головний біль, м'язові болі (симптоми бореліозного менінгіту та енцефаліту).
- Запалилося або почервоніло місце укусу.
Також кліщ може атакувати домашніх улюбленців, тому важливо не лише подбати про профілактику шкідників, але й оглядати тварин після кожної прогулянки, адже 100% гарантії від кліщів не дасть ніхто.
Засоби для профілактики кліщів у тварин
- Репеленти. Препарати, які відлякують кліщів. Комахи просто не стануть кусати тварину, оброблену таким засобом.
- Не репелентної дії. Препарати не відлякують паразитів, а знищують їх після прикріплення на тварині.
- Універсальні. Препарати, які й відлякують, й вбивають паразитів.
Варіанти захисту від кліщів: спреї, шампуні, таблетки, краплі на холку та спеціальні нашийники.
Обробляти препаратами улюбленців потрібно завчасно, адже основна дія цих засобів розпочинається через 5-7 днів після нанесення.
Як видалити кліща з тварини
- Обов'язково надягайте рукавички, щоб на незахищені руки не потрапила зараза.
- Візьміть гострий пінцет або викручувач для видалення кліщів.
- Міцно, але щоб не розчавити, затисніть кліща і повільно витягуйте, потроху викручуючи.
- Після видалення, розчавіть комаху.
- Обробіть місце укусу вашого вихованця антисептичним засобом для тварин.
- Протягом двох тижнів уважно стежте за твариною. У разі будь-яких натяків на негаразди зверніться до ветеринара.
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