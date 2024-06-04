Какую группу крови больше всего любят комары — узнайте, чтобы защититься

Девушка пользуется средством от комаров. Фото: istockphoto.com

Лето официально началось, но вместе с теплом появились незваные гости — комары. Эти маленькие надоедливые кровопийцы никогда не выбирают свою жертву наугад. Они предпочитают определенные группы крови.

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Какая группа крови больше нравится комарам, что еще может их привлекать и как защититься, рассказываем далее в нашем материале.

Какие группы крови существуют и как распределяются

Как известно, есть всего четыре группы крови по системе AB0, они зависят от наличия или отсутствия на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов) специальных антигенов: А и В.

Группы обозначают римскими цифрами, в скобках указывается набор антигенов или их отсутствие: I(0), II(A), III(B), IV(AB).

Общепринятым является буквенно-цифровое обозначение групп крови:

первая группа — 0 (I);

вторая — А (II);

третья — В (III);

четвертая — АВ (IV).

Кроме этого, существует резус-фактор (Rh-фактор) — это антиген, который присутствует на поверхности красных кровяных клеток у некоторых людей. Этот антиген может присутствовать (Rh+) или отсутствовать (Rh-).

Группа крови и донорство. Фото: shutterstock.com

Какую группу крови больше всего любят комары

85% людей выделяют кожей специфический фермент, указывающий на их группу крови, а вот у 15% таких определяющих ферментов нет.

Ряд исследований показали, что больше всего комаров привлекает группа крови I (0). Интересно, что она является самой распространенной в мире. Кроме того, люди с этой группой являются универсальными донорами.

Одно из первых масштабных исследований по изучению различных индивидуальных факторов, которые могут привлечь комаров, было проведено еще в 1974 году. Тогда к эксперименту привлекли 102 участника. Данные показали, что эти насекомые предпочтительно выбирают людей с группой крови I (0).

В 2024 году ученые решили провести эксперимент, какую кровь выберут комары — первую или вторую. И снова победителем стала первая.

Исследование 2019 года также оценивало преимущество группы крови у комаров. Комаров кормили образцами разных групп и оказалось, что самым вкусным является тип крови I (0).

Этот научный труд показал, что комары в два раза чаще садятся на кожу людей с I (0) группой крови, чем на обладателей группы II (А). Люди из III (АВ) оказались посредине между I и II.

Комары пьют кровь. Фото: google.com

На что еще обращают внимание комары перед тем как выбрать жертву

Ученые насчитали не менее 300 сигналов нашего тела, которые помогают ночным "хищникам" подстерегать новую добычу. Кроме группы крови комаров могут привлекать:

высокая температура тела;

выделение большого количества CO2 (это одна из причин, почему людей с большим весом кусают чаще, поскольку они выдыхают больше этого газа);

запах пота (особенно комаров привлекает смесь молочной кислоты, аммиака и других соединений, присутствующих в поте человека);

большое количество бактерий и микробов на поверхности тела (поэтому комары чаще атакуют лодыжки и ступни, где микробов больше всего);

спиртные напитки делают людей более привлекательными для насекомых;

одежда темного цвета привлекает комаров;

беременные женщины привлекают в два раза больше комаров, чем обычные люди.

Как защититься от комаров

Лучше всего купить специализированные средства против насекомых. Они надежны и действенны, однако обращайте внимание на производителя и качество.

Если по какой-либо причине вы не можете использовать химические средства, на помощь придут народные методы. Поскольку комары чувствительны к запахам, их могут отпугнуть:

листья грецкого ореха;

цветы базилика;

бузина;

анис;

гвоздика;

валериана;

эвкалипт;

лаванда;

чабрец;

кедровое масло;

масло берестяного дегтя;

ваниль;

герань;

мята.

Дым от костра, разведенного на открытом воздухе, также отпугивает насекомых. Для большего эффекта следует добавить в огонь несколько капель эфирных масел (например, кедра), а также можно подкладывать в огонь ветки можжевельника.

Ученые опубликовали видео, где демонстрируется подробный процесс, как комар кусает и высасывает кровь:

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