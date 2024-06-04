Яку групу крові найбільше люблять комарі — дізнайтеся, щоб захиститися

Дівчина користується засобом від комарів. Фото: istockphoto.com

Літо офіційно розпочалося, але разом із теплом з'явилися непрохані гості — комарі. Ці маленькі надокучливі кровопивці ніколи не обирають свою жертву навмання. Вони віддають перевагу певним групам крові.

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Яка група крові найбільше подобається комарам, що ще може їх приваблювати та як захиститися, розповідаємо далі в нашому матеріалі.

Які групи крові існують та як розподіляються

Як відомо, загалом існує чотири групи крові за системою AB0, вони залежать від наявності чи відсутності на поверхні червоних кров’яних тілець (еритроцитів) спеціальних антигенів: А та В.

Групи позначають римськими цифрами, в дужках вказується набір антигенів чи їх відсутність: І (0), ІІ (А), III (B), IV (AB).

Загальноприйнятим є літерно-цифрове позначення груп крові:

перша група — 0 (І);

друга — А (ІІ);

третя — В (ІІІ);

четверта — АВ (ІV).

Крім цього, існує резус-фактор (Rh-фактор) — це антиген, який присутній на поверхні червоних кров'яних клітин у деяких людей. Цей антиген може бути присутнім (Rh+) або відсутнім (Rh-).

Групи крові та донорство. Фото: shutterstock.com

Яку групу крові найбільше люблять комарі

85% людей виділяють шкірою специфічний фермент, який вказує на їхню групу крові, а от у 15% таких визначальних ферментів немає.

Низка досліджень показала, що найбільше комарів приваблює група крові І (0). Цікаво, що вона є найпоширенішою у світі. Крім того, люди з цією групою є універсальними донорами.

Одне з перших масштабних досліджень з вивчення різних індивідуальних факторів, які можуть привабити комарів, було проведено ще 1974 року. Тоді до експерименту залучили 102 учасники. Дані показали, що ці комахи переважно обирають людей з групою крові І (0).

2024 року вчені вирішили провести експеримент, яку кров оберуть комарі — першу чи другу. І знову переможцем стала перша.

Дослідження 2019 року також оцінювало перевагу групи крові у комарів. Комарів годували зразками різних груп і виявилося, що найсмачнішим все ж таки є тип крові І (0).

Ця наукова праця показала, що комарі в два рази частіше сідають на шкіру людей з І (0) групою крові, ніж на володарів групи II (А). Люди з III (АВ) опинилися посередині між I та II.

Комарі п'ють кров. Фото: google.com

На що ще звертають увагу комарі перед тим, як обрати жертву

Вчені нарахували щонайменше 300 сигналів нашого тіла, які допомагають нічним "хижакам" вполювати нову здобич. Тож, окрім групи крові комарів можуть приваблювати:

висока температура тіла;

виділення великої кількості CO2 (це одна з причин, чому людей з великою вагою кусають частіше, оскільки вони видихають більше цього газу);

запах поту (особливо комарів приваблює суміш молочної кислоти, аміаку та інших сполук, присутніх у поту людини);

велика кількість бактерій та мікробів на поверхні тіла (тому комарі частіше атакують щиколотки та ступні, де мікробів найбільше);

спиртні напої роблять людей привабливішими для комах;

одяг темних кольорів приваблює комарів;

жінки при надії приваблюють в два рази більше комарів, ніж звичайні люди.

Як захиститися від комарів

Найкраще купити спеціалізовані засоби проти комах. Вони надійні та дієві, проте звертайте увагу на виробника та якість.

Якщо з якоїсь причини ви не можете користуватися хімічними засобами, на допомогу прийдуть народні методи. Оскільки комарі чутливі до запахів, їх можуть відлякати:

листя волоського горіха;

квіти базиліка;

бузина;

аніс;

гвоздика;

валеріана;

евкаліпт;

лаванда;

чебрець;

кедрова олія;

олія берестяного дьогтю;

ваніль;

герань;

м'ята.

Дим від багаття, розведеного на відкритому повітрі, також відлякує комах. Для більшого ефекту слід додати у вогонь кілька крапель ефірних олій (наприклад, кедра), а також можна підкладати у вогонь гілки ялівцю.

Вчені опублікували відео, де демонструється детальний процес, як комар кусає та висмоктує кров:

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